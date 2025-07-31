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Авто В России меняют правила медкомиссии для водителей

В России меняют правила медкомиссии для водителей

Обмануть систему больше не выйдет

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Вместо бумажной справки автомобилистам выдадут QR-код | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВместо бумажной справки автомобилистам выдадут QR-код | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вместо бумажной справки автомобилистам выдадут QR-код

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомиссии, с 1 августа переходит в электронный формат. Об этом рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.

Полученные нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. Тем временем бумажный вариант справки исчезнет.

Такая мера поможет бороться с рынком поддельных медсправок. 

«Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной», — отметил Шкуматов.

Он не исключил, что водитель будет показывать QR-код в психиатрический и наркологический диспансеры, чтобы они внесли данные автовладельца в свои базы.

В 2022 году такая схема начала действовать для получения справок для разрешения на оружие. Это позволяет избежать подделки документов, а также своевременно аннулировать их в случае выявления противопоказаний.

24 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий ГИБДД аннулировать уже выданные водительские права. Основанием для этого может стать обнаружение противопоказаний к управлению транспортным средством в ходе прохождения медосмотра или диспансеризации.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Медкомиссия Справка для водителя ГИБДД
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