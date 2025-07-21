Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу

Автомобили Tank продают в России с начала 2023 года Источник: Tank.ru

Наш автожурналист Артем Краснов рассуждает, можно ли считать китайские марки премиальными. И главное, могут ли современные чиновники покупать их за огромные деньги?

На днях коллега из другого города спросила, мол, считается ли китайский бренд Tank премиальным? В ее регионе местное правительство закупает «Танки» и возмутилось заголовком статьи, в котором утверждалось, что власти пересаживаются на премиум-автомобили. Вот она и спрашивала: все-таки Tank — это премиум или нет?

В 2025 году вышла четвертая модель бренда — Tank 400: ее цена стартует от 4,75 миллиона рублей Источник: Tank.ru

Я был в поездке, поэтому ответил первое, что пришло в голову: «Tank, говорю, машина недешевая, но к премиальным я бы ее не отнес». А потом вернулся в офис и увидел, что агентство «Автостат», публикуя данные о продажах в премиум-сегменте, включает в него и Tank. Причем он там на первых ролях, обогнав даже BMW и Mercedes (по понятным причинам). Так все-таки считать ли его новым премиумом?

Что такое премиум-бренд

До 2022 года всё было просто: список премиум-брендов устоялся, и мы знали его наизусть. В алфавитном порядке: Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Merecdes-Benz, Porsche. Особняком стояли топовые марки вроде Ferrari или Lamborghini, но о них в другой раз.

Точного определения премиальности не было и нет. Главный критерий бренда — ориентированность на финансовые и политические элиты. Для премиум-сегмента важно не только содержание, но и подача. Не только тип подвески, но и запах кожи в салоне. Не только характеристики, но также имидж марки и ее восприятие в обществе.

Вот таким видит своего клиента сама компания Tank Источник: Tank.ru

Некоторые премиум-марки вызревали десятилетиями, другие объявили себя таковыми с рождения. У Lexus на момент его создания в 1989 году не было биографии, но сама Toyota строила автомобили на грани премиум-сегмента, от Supra до Crown, поэтому «Лексусу» было на что опереться. А «Танку»?

Откуда взялся Tank

Это дочерняя марка Haval, который сам является отпрыском производителя пикапов и внедорожников Great Wall. Последний выпускает автомобили еще с начала 1990-х, изначально черпая вдохновение в пикапах Toyota Hilux. Сказать, что «великий вол» был на подступах к премиуму, нельзя, поэтому чисто технически у него не было задела для конкуренции с условным Land Rover. Но ведь когда-то и Land Rover начинал с утилитарных «Дефендеров».

Tank выпускает только внедорожники Источник: Tank.ru

Китайский автопром эволюционирует со скоростью дрозофил, поэтому тот же «Танк» многолик. С одной стороны, имеем его первую модель Tank 300 — классический внедорожник, сделанный по утилитарной схеме: рама, неразрезной задний мост, два типа полного привода — part-time или TOD. Да, недешевый, да, с хорошей комплектацией, но всё же конкурент скорее Toyota Land Cruiser Prado, чем условного Range Rover Velar. Премиум? Вроде бы нет.

Tank 700 — флагманская модель бренда, внешне напоминающая сразу несколько известных внедорожников, включая Mercedes G-class Источник: Tank.ru

Но это младшая модель. А на другом конце линейки есть Tank 700 со всеми атрибутами боярской колесницы, от цены до технической нашпигованности. Тут и двигатели V6, и девятиступенчатый «автомат», и гибридный привод, и кожа наппа, и независимая пневмоподвеска, и подогревы-вентиляции. Далее начинается вкусовщина: да, дизайн на любителя, да, нет истории. Но формально не вижу причин отказать автомобилю с ценником 8–12 миллионов рублей в премиальности. Время рассудит: если через несколько лет покупка Tank станет отражением высокого социального статуса, значит, китайцы-таки сделали премиум-бренд. Если спрос зациклится на моделях вроде «трехсотки», ну, значит, «нешмагла».

В 2024 году продано 28 тысяч автомобилей Tank. Более половины спроса обеспечивает Tank 300, на втором месте «пятисотка». В целом Tank взял убедительный старт на рынке и лидирует в сегменте марок, автомобили которых стоят более 3,5 миллиона рублей: выше в рейтинге — только «народные» марки. Но большие продажи — это еще не синоним премиальности, а иногда и антитезис ей.

А могут ли чиновники покупать «Танки»?

Tank в этом году стал официальным автомобилем ПМЭФ (когда-то им был Mercedes-Benz), а модель 700 попадает в список роскоши, облагаемой повышенным транспортным налогом. В общем, задатки есть.

Нужен ли чиновникам внедорожник за 5 миллионов рублей, как этот Tank 400? Внешне, кстати, он напоминает уазики, но технически сложнее Источник: Tank.ru

В России идет кампания по пересаживанию чиновников на локализованные автомобили, и «Танка» нет в списке марок, разрешенных для закупки чиновникам (вот текст актуального письма Минпромторга). Внедорожники Tank не локализованы, в отличие от Haval, и весьма недешевы. Плюс есть альтернативы: если государеву человеку нужна повышенная проходимость, в списке, помимо патриотичных уазиков, есть BAIC BJ40 и пикапы Sollers. Другое дело, что список Минпромторга носит скорее рекомендательный характер, а потому госзакупки премиальных иномарок, видимо, считаются допустимыми.

Китайский премиум — уже не экзотика

Из активно продающихся в России брендов есть полдюжины «чайнамарок», которые воспринимаются премиальными: Zeekr, Lixiang, Avatr, Exeed, Voyah и Hongqi. В подающих надежды — Exlantix. Наиболее убедительно пока выглядит Zeekr: в нем есть и вау-эффект, и смелые технологии, а в России основной спрос на него идет со стороны бывших или действующих владельцев немецкого и японского премиума.

Avatr и Zeekr — два электрических премиум-бренда Источник: Артем Краснов

А вот, например, Hongqi оставляет двоякое впечатление: я пробовал только его младшие модели, кроссовер HS3 и седан Н5, и они выглядят конкурентами скорее соразмерным «Тойотам», но не BMW или Jaguar. Впрочем, у Hongqi есть топовые модели H9 и E-HS9, а еще целая линейка узкоспециализированных «членовозов» для правительства КНР, так что с престижностью бренда всё в порядке.

Hongqi H5 — укрупненный аналог Toyota Camry. Вопрос о локализации таких машин рассматривается, в качестве бренда могут выбрать Aurus Источник: Артем Краснов

Артем Краснов