Показан внедорожник УАЗа: чем еще заняты автозаводы России

Новый внедорожник будут выпускать на УАЗе под маркой Sollers Источник: презентационные материалы компании Sollers

За первые полгода в России продали чуть больше полумиллиона автомобилей, и относительно 2024 года спрос ощутимо упал. Это накладывает отпечаток и на автопром, и многие проекты по реанимации заводов идут крайне неспешно. Впрочем, к лету 2025 года появились интересные новости о бывших заводах Nissan, Renault и Volkswagen, хотя не спят и АВТОВАЗ с УАЗом. Подробнее — в нашем обзоре.

АВТОВАЗ поддает газ

Тольяттинский производитель стал чуть ли не главным ньюсмейкером 2025 года. В апреле запустили полноценное производство Lada Iskra, а позже стало известно, что модель планируют собирать на бывшем петербургском заводе Nissan, который входит в сферу интересов АВТОВАЗа. Последнее, видимо, означает сворачивание выпуска кроссоверов Xcite (клоны Chery Tiggo 7 Pro) из-за низкого спроса. При этом живых «Искр» мы еще не видели: продажи стартуют во второй половине июля.

Lada Iskra построена на оставшейся от Renault платформе CMF-B LS Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

В июне завод презентовал первый в своей истории кроссовер Lada Azimut, производство которого должно стартовать в следующем году. А еще показал Niva Travel с дефорсированным мотором объемом 1,8 литра от переднеприводного семейства: наконец появилась альтернатива старому 1,7-литровому агрегату.

Lada Azimut понравилась многим дизайном, но ее перспективы неоднозначны: она попадает в крайне насыщенный сегмент Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

АВТОВАЗ развивает партнерство с китайскими компаниями, в частности, анонсировал выпуск фургонов и микроавтобусов SKM (копий Shineray M7).

Фургоны и минивэны SKM расширят коммерческую линейку АВТОВАЗа Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Год назад возобновилась сборка Lada Largus на ижевском заводе компании. В 2024 году было выпущено около 36 тысяч универсалов, но спрос оказался ниже: на учет встало 19 тысяч машин.

Нишевые проекты АВТОВАЗа, вроде выпуска удлиненных «Лада-Веста» под названием Aura и электрических e-Largus, сделаны скорее для галочки: продажи таких машин находятся на уровне статистической погрешности. При этом проблемы со сбытом есть и у «Лады-Весты».

УАЗ (Ульяновск). Когда JAC на горе свистнет

Главный производитель внедорожников в России получил новый импульс после начала сотрудничества материнской компании Sollers с китайским производителем JAC. С Дальнего Востока в Ульяновск перенесено производство пикапов JAC T6 (Sollers ST6), налажен выпуск более современной модели Т8 (ST8), готовится запуск флагманского JAC T9 (ST9).

JAC T9 пока подается под родной маркой, но скоро превратится в Sollers ST9 Источник: Артем Краснов

Sollers наладил в Татарстане выпуск китайских дизелей, а на Заволжском моторном заводе — шестиступенчатых трансмиссий. Их получат как автомобили под маркой Sollers (пикапы и фургоны), так и сами уазики.

Внедорожник JAC JS9 станет основой для нового внедорожника Sollers, производство которого наладят в Ульяновске Источник: JAC / https://jaccar.ru/

Но еще интереснее, что на УАЗе готовят выпуск нового внедорожника, разработанного по техзаданию ульяновцев компанией JAC: он уже дебютировал как JAC JS9. Модель построена на базе пикапа JAC T9, который мы недавно тестировали, и будет продаваться под брендом Sollers.

Hyundai (Санкт-Петербург). «Солярис» начал разгон

Бывший завод Hyundai под Петербургом — единственный автосборщик, сохранивший докризисную линейку моделей, которые теперь продаются под маркой Solaris. Производитель — российский холдинг AGR Automotive Group. Завод уже собрал более 30 тысяч машин, и марке удалось попасть в топ-10 наиболее популярных брендов рынка. Правда, до прежних высот далеко: когда-то питерские Kia и Hyundai доминировали в сегменте иномарок. Недавно мы тестировали бывшую «Крету» — Solaris HC: актуальности она не потеряла.

Solaris HC — это привычный нам Hyundai Creta второго поколения, вышедший в 2021 году Источник: Артем Краснов

Будущее завода не определено: до конца осени у Hyundai остается опцион на выкуп предприятия, и корейские марки обозначают интерес к России, но конкретных шагов пока нет. AGR Automotive Group, по неофициальной информации, собирает машины из оставшихся на складах машинокомплектов, и что будет после окончания запаса — неясно. Именно сейчас полноценное возвращение Hyundai кажется маловероятным.

Возможно, завод переключится на китайские марки, и пробные шаги уже сделаны: по инсайдерской информации, предприятие выпустило партию кроссоверов Jaecoo (суббренд Chery). Циркулируют слухи и о подготовке завода к производству автомобилей GAC.

Возвращение производства в Россию важно из-за высоких таможенных барьеров. Так, при ввозе автомобиля стоимостью $10 тысяч (машина класса Hyundai Solaris) совокупный таможенный сбор составляет 1 млн рублей, то есть увеличивает стоимость вдвое. Из этой суммы 2/3 приходится на утилизационный сбор. Снижение цен на машины возможно в двух случаях: если правительство отменит таможенные барьеры (маловероятно), либо производители локализуют продукцию до уровня, позволяющего претендовать на компенсацию утильсбора и других платежей.

«Москвич» ходит с «восьмерки» и готовит «Атом»

«Москвич» выпускает лицензионные кроссоверы и лифтбэки JAC. После неудач 2023 года проект вышел на плато: продажи стабилизировались на уровне 1,4 тысячи автомобилей в месяц. Этого недостаточно для выполнения амбициозных планов (хотели делать до 50 тысяч машин в год), но путь марки стал более предсказуемым. «Москвич» постепенно увеличивает локализацию, освоил сварку кузовов и стал оцинковывать панели.

Интерес к «Москвичу-6» после снижения цен возрос Источник: Артем Краснов

Перекос спроса в сторону кроссовера «Москвич-3» сохраняется, но и «шестерка» понемногу набирает обороты: если в прошлом году соотношение продаж двух моделей было 10:1, то сейчас оно ближе к 3:1.

Переднеприводный кроссовер «Москвич-8» крупнее Chery Tiggo 8 Pro Источник: Автозавод «Москвич»

В августе ожидается выход на рынок третьей модели — семиместного кроссовера «Москвич-8» (JAC X8 Plus).

«Атом» готовят к серийному производству Источник: пресс-служба компании «Кама»

Но самые интригующие новости связаны с подготовкой на «Москвиче» сборки российского электромобиля «Атом». Проект амбициозен, но спорный: это первый разработанный в России электромобиль, но изобилие экзотических решений, непопулярный класс и, предположительно, очень высокая цена вряд ли сделают его интересным для частных покупателей. Ставка делается на таксопарки и каршеринг.

Toyota (Санкт-Петербург). Туман обещаний

После начала СВО Toyota ждала год, прежде чем объявить об уходе из России, после чего завод в Шушарах был передан ФГУП НАМИ.

В апреле 2025 года сведения о собственнике предприятия оказались скрыты (по данным сервиса «Контур.Фокус»): остался ли ФГУП НАМИ в числе владельцев или это другая компания — неясно. Не исключено, что идет подготовка к реанимации предприятия, но вряд ли от лица Toyota. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты склоняются к мысли, что речь о подготовке к работе с китайским брендом по аналогии с другими проектами («Москвич», Xcite).

Ранее в Минпромторге анонсировали возможный выпуск на заводе автомобилей под брендом Aurus, но речь не о линейке чиновничьих лимузинов, а о моделях бизнес-класса — скорее всего, перелицованных китайских автомобилях. А вот выпуск российского кроссовера e-Neva отложен на неопределенный срок, равно как нет новостей о проекте компактного электромобиля L-Type для служб доставки.

Nissan (Санкт-Петербург). Возгореться из «Искры»

Попытки возобновить производство на многострадальном заводе Nissan потерпели уже два фиаско: в 2023 году из-за санкций против АВТОВАЗа не удалось запустить Lada X-Cross 5 (FAW Bestune T77), а стартовавшая в 2024 году сборка кроссоверов Xcite (Chery Tigo 7 Pro и 8 Pro) не принесла успеха — к началу 2025-го складские запасы превысили годовые объемы выпуска. С большой вероятностью дилеры «Лады» сосредоточатся на распродаже остатков Xcite 2024 года выпуска, а сам завод переведут на выпуск новой Lada Iskra. Правда, в небольших объемах: в этом году планируют сделать 4 тысячи машин, в следующем — 8 тысяч.

Автомобили Xcite продавали через дилерскую сеть Lada, но формального отношения к их производству АВТОВАЗ не имел Источник: Артем Краснов

Целесообразность сборки «Искр» в Петербурге пока неочевидна: модель еще не вышла на рынок, и уровень спроса неизвестен, поэтому думать о расширении производства как будто рано. Скорее всего, лейтмотивом проекта является необходимость сохранить рабочий коллектив бывшего завода «Ниссан» и отчитаться наверх о его спасении.

GM/Hyundai (Санкт-Петербург). Экзотические бренды

У завода GM под Петербургом сложная судьба: когда-то здесь делали Chevrolet Cruze, Captiva, а также Opel Astra и Antara, но в 2015 году американский концерн сократил присутствие в России. Накануне СВО завод был выкуплен альянсом Hyundai-Kia, и здесь планировали собирать кроссоверы Kia Sportage, Hyundai Tucson и Palisade.

Jeland будет продавать копии автомобилей Jaecoo, которые сами являются копиями Chery (в данном случае Chery Tiggo 9 Pro) Источник: Артем Краснов

Сейчас завод принадлежит AGR Automotive Group. По неофициальной информации, он будет собирать кроссоверы суббрендов Chery, Omoda и Jaecoo под маскировочными брендами Onives и Jeland соответственно. Тренируем память.

Источник: Семен Казьмин

Volkswagen (Калужская область). Tenet всё тянет

Калужский автозавод Volkswagen теперь принадлежит AGR Automotive Group, и в ближайших планах — вывод на рынок трех кроссоверов Chery калужской сборки (скорее всего, Tiggo 4, Tiggo7 и Tiggo 8) под маркой Tenet. Бренд, судя по всему, внедряется для маскировки участия китайского холдинга в этом проекте, и формальным партнером является компания Defetoo. Не исключено, что со временем бренд Tenet заменит Chery на российском рынке, но сроки вывода новой марки всё время смещаются.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время перезапуска предприятия. За его спиной Chery Tiggo 7L под маркой Tenet Источник: AGR Automotive Group

Производство на заводе идет. По информации СМИ, Chery калужской сборки уже поступают в продажу под родным брендом. В частности, речь о кроссовере Chery Tiggo 7L, который в июне попал в топ-10 популярных моделей в России. Модель является чуть удлиненной версией привычного нам Chery Tiggo 7 Pro Max.

Peugeot-Citroen (Калужская область). Haval дает объем

Калужский завод некогда делал Citroen C4 и Peugeot 408, а также ряд моделей Opel и Mitsubishi, и стал единственным предприятием, которое вернулось к выпуску машин под маркой ушедшей компании: здесь собирают Citroen C5 Aircross, но в версиях для китайского рынка. Спросом они не пользуются, и по итогам 2024 года удалось реализовать чуть более 200 машин — ничтожное количество даже для отверточной сборки. Попутно зарегистрирован бренд Rosva, вероятно, для маскировки «Ситроенов» при госсзакупках.

Haval M6 прописался в Калуге Источник: пресс-служба Haval

Возможно, из-за низкого спроса на «Ситроены» владелец завода, компания «Автомобильные технологии», согласился на выпуск Haval M6: крупноузловая сборка началась в феврале. В прошлом году продано 38 тысяч кроссоверов, и это вторая по популярности модель Haval в России.

«Автотор» (Калининград). Эксперименты с брендами

Калининградский автозавод всегда отличался всеядностью и до начала СВО выпускал корейские и немецкие автомобили. С 2022 года он переключился на китайские марки Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing, но спрос невысок: компаниям пришлось резко снизить цены. В СМИ регулярно циркулируют слухи о переговорах завода с более статусными китайскими партнерами. Не исключено, что предприятие займется выпуском автомобилей Jetour: пробные партии на заводе делали в предыдущие годы.

«Автотор», вероятно, готовится к запуску производства полного цикла кроссоверов Jetour Источник: пресс-служба компании «Автотор»

Mercedes (Подмосковье). Еще один Chery

Завод Mercedes-Benz простаивал с 2022 года. Нынешним владельцем с 2023-го является дилерский холдинг «Автодом». По последней информации, на предприятии стартовал выпуск автомобилей Exeed (суббренд Chery), которые в будущем могут продавать под маркой Esteo.

Mazda (Дальний Восток). Нет пикаперству

Завод перешел в собственность российской компании Sollers, которая вместо прежних Mazda выпускала здесь пикапы JAC T6 под собственным брендом. Но сейчас предприятие переключилось на выпуск автобусов, а производство пикапов перенесено на УАЗ.

Haval (Тульская область). Кроссоверы и стабильность

Это первый и пока единственный завод полного цикла, построенный в России китайской компанией: Haval начал сборку в 2019 году, а в 2024-м запустил моторное производство. Сейчас под Тулой выпускают Jolion, Dargo, F7 и M6 (последний также делают на калужском заводе «Автомобильные технологии», ранее принадлежавшем Citroen и Peugeot).

ГАЗ (Нижний Новгород). «Волга» — это долго

Помпезные заявления о перезапуске бренда «Волга» дальше деклараций не ушли. В качестве донора планировалось использовать не представленные в России модели Changan, но проект, не исключено, зашел в тупик, из-за чего китайская компания стала присматриваться к другим партнерам. До 2022 года на ГАЗе выпускали Skoda, Volkswagen, а еще раньше — Chevrolet Aveo.

«Чанганам» приделали решетки радиаторов, напоминающие о «Волгах» советского периода Источник: Volga/ РБК/ T.me

Evolute (Липецк). Ставка на гибриды

С 2022-го компания «Моторинвест» собирает китайские электромобили под маркой Evolute, но продажи откровенно плохие: на пять собираемых моделей в прошлом году нашлось в сумме менее 1,6 тысячи покупателей. Однако кроссовер-гибрид i-Space как будто имеет определенные перспективы. Для его производства «Моторинвест» заключил дополнительный специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, а в 2025 году началось производство гибридов Voyah, которые до этого импортировали из Китая.

Нужно ли России увеличивать таможенные барьеры для стимулирования местного производства? Да, это путь к технологической суверенности Нынешних барьеров достаточно Нужно резко снижать пошлины/утильсборы