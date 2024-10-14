Серые бамперы белым машинам. Система ОСАГО окончательно лишает водителей официального ремонта

После установки на автомобиль неоригинальных заменителей деталей автомобиль лишается права на гарантийное обслуживание Источник: Роман Данилкин / 63.RU











С осени прошлого года запчасти в стране выросли в цене в среднем на 40%, некоторые позиции и вовсе почти вдвое, выяснила «Фонтанка». Однако шансы купить оригинальную запчасть на страховое возмещение по ОСАГО стремительно приближаются к нулю — ЦБ РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной толкают автовладельцев на серый рынок деталей.

Несмотря на то что цены на страховку растут, на выходе поврежденный в ДТП автомобиль получает унылый китайский аналог, который без шаманства мастера вряд ли встанет на место как следует. И если в сервисе вас будут уверять, что по ОСАГО поставят вам оригинальную деталь, отнеситесь к этому с юмором — сделать это невозможно.

Отрасль ОСАГО, как и весь страховой рынок, регулирует Центробанк. «Фонтанка» попросила прокомментировать, как устроено ценообразование при выплатах, и вот какой ответ получила.

— При принятии решения о форме возмещения ущерба, причиненного автомобилю, находящемуся на гарантийном обслуживании, страховые компании должны руководствоваться требованием к организации ремонта по ОСАГО, а именно сохранением гарантийных обязательств для машин не старше двух лет. Таким образом, если страховщик не может направить гарантийный автомобиль на ремонт из-за отсутствия в регионе официального дилера или оригинальных деталей на рынке, страховое возмещение выплачивается деньгами, — сообщили редакции в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России. — В ценовых справочниках, которые применяются для расчета стоимости ремонта по ОСАГО, учитываются цены оригинальных запчастей и их аналогов. Такой подход применяется ко всем маркам автомобилей и позволяет рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти. Использование цен аналогов дает возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями.

«Фонтанка» сравнила цены в официальном справочнике РСА «Сведения о средней стоимости запасных частей транспортного средства», на который ориентируются страховые компании при расчете выплат по ОСАГО, с реальными ценами на запчасти в официальных и неофициальных салонах. Результаты, мягко говоря, вызывают удивление.

За два года справочники средней стоимости запчастей переписывали несколько раз. Однако работают они, видимо, не так эффективно, как этого хотели бы страховщики. Буквально в начале октября в РСА рассказали, что совокупные выплаты по ОСАГО за 8 месяцев этого года выросли на 15% в сравнении с прошлым и составили 128,3 миллиарда рублей (годом ранее — 111,5 миллиарда).

С 19 сентября действует очередная обновленная версия справочника, где цены снизились еще на 0,6% в сравнении с предыдущей методичкой. Хотя в последнее время цены в справочнике и так заметно снижались по большей части номенклатуры деталей.

Почему это происходило, не очень понятно. Но вот, к примеру, капот на Mercedes GLC 300 2016 года выпуска летом прошлого года в каталоге стоил 91 243 рубля (то есть столько страховая выплачивала сервису за его замену или выдавала на руки водителю), а сейчас это 27 010 рублей.

Почему так — объяснений нет. Зато есть реальные цены, которые выставят в сервисе: оригинал — 131 414 рублей, аналог — 72 500, если снять с такой же машины немецкий б/у — 61 250. Самый дешевый заменитель, который удалось отыскать «Фонтанке» после обзвона сервисов по подбору запчастей, — 43 900. Естественно, Китай, естественно, как скоро с него облупится краска и пойдет ржавчина, никто точно сказать не может.

Еще один очень востребованный «расходник» для городских машин — бампер для того же «Мерседеса». Год назад он в справочнике РСА стоил 179 565 рублей, сегодня — всего 79 776. С этим можно спорить и не соглашаться, но если оспорить эту цифру в суде, страховая его выиграет — она ориентируется на цену в справочнике, а не на то, что там говорят в сервисах. А в сервисах говорят, что оригинал стоит от 111 302 рублей до 159 555. Да, за кусок некрашеного пластика. Спасает то, что пластиковая промышленность Китая научилась штамповать эти бамперы из чего-то и палок за 15 тысяч рублей. Ржаветь там нечему, так что, наверное, это не так критично, как с металлическими деталями.

Теперь возьмем очень популярную в народе «рабочую лошадку» Volkswagen Polo (в нашем случае 2016 года). Его капот, по справочнику РСА, даже немного подорожал — с 18 тысяч до 20 897 рублей. То, что при этом оригинал от VAG стоит от 61 до 80,7 тысячи рублей, — аргумент слабый. Тем более что можно взять полный аналог с дружественной китайской фабрики (разница — только в бренде) за 26 719 рублей. Ну или соглашайтесь на копию от российского производителя АТВ за 13 199 и вписывайтесь в бюджет ОСАГО. Или вообще берите деньгами и ставьте себе б/у за 7 с небольшим тысяч.

Совсем забавно выйдет, если на вашем Polo выстрелит водительская подушка безопасности. В 2023 году в справочнике она стоила 106 519 рублей. Сейчас — 52 957. При этом специфика этой детали в том, что делать аналоги мало кто решится. «Фонтанка» очень сильно и честно старалась, но не нашла их в петербургских сервисах. А оригинал стоит от 140 до 191 тысячи рублей. Что именно имели в виду эксперты РСА, когда указывали такую цену за ключевой элемент безопасности в машине, — для «Фонтанки» загадка. Но если не ставить надежную оригинальную подушку по цене половины машины, то выход — только б/у. Вам ее снимут с другой похожей машины и переставят за 15 с небольшим тысяч. Что у нее внутри, посмотреть невозможно, выстрелит она, когда надо, и в вашу ли сторону — тоже узнаете только в момент аварии.

Ну и напоследок: новые хозяева российских дорог — «китайцы». Фара для Chery Tiggo 8 2022 года выпуска еще год назад в справочнике стоила 80 231 рубль, что примерно соответствовало положению дел на рынке запчастей. Сегодня это 29 486 рублей. Притом что оригинальная фара такая стоит 65 357 рублей (год назад у официалов было больше 80 тысяч, теперь и правда подешевело). Полный аналог такой фары стоит 34 398 рублей, а в бюджет ОСАГО уместится только нелицензионная копия — 25 128. Ну еще можно б/у поискать, но она может оказаться даже дороже.

Передний бампер на Chery Tiggo 8 в справочнике подешевел с 42 тысяч до 9594 рублей. Да, китайцы большие молодцы и действительно сильно снизили цены на оригинальные запчасти. Но у официальных дилеров это 13 951. А за те деньги, что предлагают страховщики, — только б/у или копия. Кстати, будете бить себе передний бампер, поосторожнее с радиатором. Цена на него, по справочнику, упала с 27 тысяч сперва до 8, а теперь и вовсе до 5221 рубля. А ведь это не штампованный пластик, как у бампера. Там ключевое значение имеет качество металла. И дешевле, чем за 28 156, оригинал купить невозможно. Причем даже аналоги стоят от 12 тысяч, а совсем нелицензионные реплики — самый минимум 6242. Но по ОСАГО вы получите 5221 и ни рублем больше.

Если потерпевший не согласен с тем, как страховщик рассчитал размер страхового возмещения по договору ОСАГО, он может провести повторную экспертизу и обратиться с ее результатами к страховщику в претензионном порядке. До подачи иска в суд спор может быть решен финансовым уполномоченным. пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России

Вообще на рынке авторемонта всё точно так же дорожает, как и на остальных. К примеру, за 9 месяцев прошлого года в сервисах Петербурга средний чек за ремонт и обслуживание автомобиля вырос на 34% — с 10,2 до 13,7 тысячи рублей (по данным аналитической службы международной сети автосервисов FIT SERVICE).

Диктует условия официальная инфляция, говорят участники рынка. Есть и другие причины, закрыть глаза на которые просто нельзя.

— Причин несколько: рост арендных ставок, коммунальных платежей, цены нормо-часа — эти изменения происходят по всему рынку. Все знают о дефиците кадров на СТО. Работодатели конкурируют, предлагают лучшие условия и зарплаты, поэтому нормо-час растет по всему рынку, — объясняет тенденцию заместитель генерального директора сети «ЕвроАвто» Илья Плисов.

В конечном счете ведет к удорожанию всех услуг СТО и рост стоимости запчастей, отмечает Илья Плисов. Ведь европейские, корейские и японские марки никуда не делись: в сервисах сети самые частые визитеры VW (10% от общего количества заказ-нарядов), KIA (8%), Ford (7%), Nissan (6%), Hyundai (6%). Чаще они обращаются по линии сервиса масла, регулировки углов установки колес, замены фильтров, однако детали для них приходится добывать параллельным импортом.

В декабре прошлого года «Фонтанка» выписала, сколько на тот момент стоили некоторые запчасти, и сравнила расценки с текущими, которые предлагает одна из крупнейших независимых сетей автосервиса. Так вот с тех самых пор оригинальные фары от VAG для Volkswagen подорожали почти на 10% — с 31,5 до 34,4 тысячи рублей, радиаторы той же марки — почти на 14%, с 26,1 до 29,7 тысячи рублей, а бамперы шведского бренда Tork — на 92% (с 1,3 тысячи до 2,6).

Мало понятно, какими такими параллельными путями везут к нам китайские детали, но дорожают они так же дерзко, как «европейцы». Тот же самый артикул радиатора популярного Metaco для VW, что и год назад, сегодня оценен в 7,4 тысячи рублей, это на 24% дороже, передняя фара Depo родом из Тайваня для Suzuki подорожала на тысячу, до 10,6 тысячи рублей (почти 10% прироста), а радиатор Termal из той же страны для той же машины подскочил в цене на 23%, до 6,6 тысячи. По правилу подсчета среднего арифметического и выходит, что средний рост по всем этим позициям составил 40%.

Добытые данные коррелируют с экспертными. Еще в августе эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик, оценивая рост затрат заказчиков на закупки автодеталей за 9 месяцев текущего года, озвучивал прирост в 38%.

Надо отметить, что автодеталей в этом году к нам везут великое множество и среди брендов, имена которых на слуху, заметно прибыло мало кому известных новичков. Если год назад в интернет-магазине запчастей Exist.ru бампер для Volkswagen Polo предлагали 11 брендов (VAG, TYG, Jorden, Metaco, NSP, O.E.M., Sat, ATB, AVG, Eprafaro и «Технопласт»), то сегодня к ним добавилось еще столько же: Laukart, Dominant, 7Rt, AIX, Anto, Cento, DPA, FLO auto mechanics, Hessa, Hillport, Jorden, P&Q, Neroli и Sat. Нетрудно догадаться, что всё это преимущественно китайские детища, которые, не моргнув, предлагают свои изделия по невероятно низким ценам. Раз уж мы решили исследовать рынок на основе бампера от VW, VAG предлагает оригинальную деталь за 35 тысяч рублей. Среди китайской братии ни один не достиг не то что 10 тысяч, даже дороже 5 ничего нет — всё отдают, считай, задарма. Самый дешевый предлагает Dominant — 1,85 тысячи рублей.

По данным Exist.ru, сегодня в Россию едут 89 брендов запчастей. Вы удивитесь, это далеко не повальный Китай, но он, конечно, в глубоких лидерах.

Источник: Exist.ru

Уход европейских брендов из России и разрыв логистических цепочек ударили по ценам на запчасти не вчера. Досталось и страховщикам — стало понятно, что если не реформировать методику расчета возмещения выплаты по ОСАГО, то никаких денег не хватит.

Дошло до того, что хотели предложить разрешить заменять поврежденные в ДТП детали бывшими в употреблении. В конце концов сошлись на запчастях аналоговых.

— Если раньше на машину младше двух лет можно было выкружить расчет по оригинальным запчастям (если, например, каско), то сейчас считают по аналогам абсолютно на все, — поделился с «Фонтанкой» страховой агент.

Казалось бы, что все должны быть довольны: у владельцев разбитых машин есть широкий выбор деталей на замену, а страховщики, рассчитывая сумму возмещения, рачительно берегут копейку.

Однако автовладельцы гоняются за оригинальными деталями не только оттого, что китайские качеством, прямо скажем, не блещут и торопятся выйти из строя. Дело в том, что после установки на автомобиль неоригинальных заменителей деталей автомобиль лишается права на гарантийное обслуживание.

Страховщики это прекрасно понимают и, чтобы не терять гарантию, предлагают автомобилистам приобретать всё же оригинальные запчасти. И даже придумали, как быть с разницей в цене.

— А на разницу в стоимости подавать иск на виновника и взыскивать через суд. Да, это время и пошлина, но на это и рассчитано. Зато страховые закон не нарушают, — предложил «Фонтанке» представитель крупной страховой компании.

Такую же позицию официально декларируют и в Центробанке, который регулирует отрасль.