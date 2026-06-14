Почему кошка громко мяукает: зоопсихолог назвала три причины и дала совет, как это прекратить

Кошки могут манипулировать людьми Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Иногда домашние кошки не дают хозяевам уснуть своими криками по ночам. Зоопсихолог Елена Клюсовец в разговоре с NGS.RU рассказала, что такое поведение может иметь психологические и физиологические причины.

«Вокализация кошек по ночам может быть как нормой, так и отклонением от нее. Например, если у вас фертильное животное и оно готово к размножению, чтобы найти полового партнера, ему нужно вокализировать. Кошки обладают достаточно хорошим слухом и идут на этот звук. Это норма», — объяснила Елена Клюсовец.

Решение проблемы — в кастрации или стерилизации, если у вас не клубный племенной питомец-производитель.

Вторая причина: кошкам банально скучно. Они ночные хищники, на охоту в дикой природе представители семейства кошачьих выходят примерно с 3–4 утра.

«Что делает человек? Начинает реагировать: либо просит замолчать, либо встает, успокаивает, гладит кошку, кормит ее. В этот момент кошка понимает, что, если она будет повышать свой голос, получит выгоду. Формируется причинно-следственная связь», — продолжила зоопсихолог.

Единственный выход в таком случае — игнорировать манипуляции. В среднем крики прекращаются через три-четыре дня, если нет никакой реакции.

Наконец, третья причина — это беспокойство кошки по поводу ухудшения ее состояния.

«Например, камни в почках будут давать боль, которая, соответственно, будет провоцировать крики. Изменения в работе щитовидной железы точно так же могут приводить к вокализации. И, конечно же, возрастная дисфункция. Чаще всего после пятнадцати лет животное хуже слышит, хуже видит. И для того, чтобы хоть как-то понять, где оно находится, ваш котик может в буквальном смысле вокализировать, чтобы при помощи звука ориентироваться в этом пространстве», — добавила эксперт.

Если есть подозрения, что ночные крики связаны с болезнью или старостью питомца, лучшим решением будет посещение ветеринарной клиники.

Кстати

По словам Елены Клюсовец, громким криком кошки могут реагировать на уровень звука, который воспроизводят люди.

«Им нравятся высокие тона, и когда мы ласково с ними разговариваем, то поднимаем голос. А когда люди говорят на эмоциях, переходят на низкий тон, то кот понимает, что происходит что-то нехорошее, считывает эмоции. И поэтому пытается всем сказать, что надо быть тише», — объясняет эксперт.