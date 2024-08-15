«Любит купаться и лазить по деревьям»: как ярославна уживается в одном доме с экзотическим котом

Когда Симба был маленьким, он умещался на ладошке Источник: Анастасия Логинова











У Анастасии Логиновой из Ярославля дома живет необычный питомец — сервал Симба. Она воспитывала экзотического кота с младенчества. О том, сколько стоит содержание сервала и к чему нужно быть готовым, если вы решили завести «домашнего мини-леопарда», Анастасия рассказала в беседе с 76.RU.

Симба ласкается с членами семьи, как любой домашний кот Источник: Анастасия Логинова











«Не так-то просто найти»

Анастасия загорелась идеей завести необычного питомца еще 15 лет назад. Тогда она увидела на просторах интернета умилительные фото экзотических котов.

— Тогда их еще называли породой ашера, которую в дальнейшем признали гибридом сервала и домашней кошки, как их сейчас называют саваннами. Уже тогда я наметила себе как цель: когда-то у меня появится такой питомец, — рассказала Анастасия.

Пару лет назад Анастасия всерьез занялась воплощением давней мечты. Стала искать котенка. В Ярославле питомников не было, да и сейчас, по словам хозяйки Симбы, помимо него в городе есть всего два или три сервала.

— Даже в Москве их довольно сложно найти. В основном продают перекупы. Но мы нашли заводчицу в Москве, они относятся к барнаульскому питомнику. По документам он у нас саванна F1 — у нас прапрабабушка с кровью бенгалки, папа — чистокровный сервал. Сами по себе чистокровные сервалы с 2020 года запрещены к разведению, и таких особей уже не приобрести, это нарушение закона, — объяснила хозяйка Симбы. — Оказалось, что хороших котят не так-то просто найти.

Таким крошкой раньше был Симба Источник: Анастасия Логинова











Бронировали Симбу еще в тот момент, когда мать была им беременна. По словам Анастасии, обычно кошка рожает двух, максимум — трех котят.



— Выбрали мы нашего мальчика по видеосвязи. В дальнейшем нам полтора месяца заводчица присылала фото и видео, как растет наш малыш. Чтобы они были максимально домашние, приученные к людям, таких тяжело найти. Чтобы они были не вольерного содержания. Его полтора месяца выкармливали из бутылочки. И, когда мы его забрали в полтора месяца, он только начинал пробовать мясо, и мы его докармливали из бутылочки молоком, как ребенка, — рассказала Анастасия.

В первые дни Симба привыкал к новому дому Источник: Анастасия Логинова











На этом кадре маленький сервал уснул с бутылочкой молока Источник: Анастасия Логинова











«Обошелся в 500 тысяч»

По словам Анастасии, сервалы — недешевые питомцы. Взрослую особь для разведения можно отыскать за 200–300 тысяч рублей. Но важно помнить, что такое животное не привыкнет к новому человеку.

— Это дикое животное, поэтому их брать опасно. Котят можно найти от 300 тысяч и выше, но там могут быть с розовыми носами, например. Более приближенные к домашним кошкам, меньшие по размеру. Наш Симба обошелся в 500 тысяч. Сейчас такие котята, как у нас, черноносые, с хорошей «бабочкой» — пятнышками сзади на ушах, которые еще называются «ложный глаз», крупного размера, доходят в цене до полутора миллионов рублей, — рассказала Анастасия.

Симбе нравится бродить по дому Источник: Анастасия Логинова











Так сервал выглядел в детстве Источник: Анастасия Логинова











Симба много времени проводит с домашними Источник: Анастасия Логинова











Воспитывать сервала сложно. По характеру он мало похож на обычную домашнюю кошку.

— Ему нужно уделять безумно много времени, особенно в младенческом возрасте. Постоянно кормить с рук, бутылочки, приучать к шлейке, гулять. Он как собака может выполнять какие-то команды. Обязательно нужно с ним спать, играть, делать так, чтобы он чувствовал себя полноценным членом семьи, — объяснила Анастасия.

На прогулках Симба лазит по деревьям Источник: Анастасия Логинова











Забрался в рюкзак, и довольный! Источник: Анастасия Логинова











«Бьет лапой, как боксер»

Существует мнение, что сервалы выбирают хозяином одного человека. Анастасия склонна думать, что это действительно так. Симба слушается именно ее.

— Я его могу чуть ли не в узел связать. Он мне может отдать еду. К ребенку он тоже максимально дружелюбно относится, но, например, еду у него дочка уже забрать не сможет. К мужу тоже, в принципе, нормально, но опять же с ограничениями. Он может с ним поиграть, может полежать, но взять на руки или провести какие-то манипуляции с ним проблематично. Он будет шипеть. Конечно, он не набросится, не будет кусаться, царапаться. Но свое недовольство в виде шипения покажет, — рассказала хозяйка Симбы. — Выполнять команды, как собака, он не будет. С ним нужно уметь договариваться, знать его повадки, привычки. То есть если он чего-то не хочет, то делать этого не будет. То есть надо приучать к обществу человека с самых первых дней.

Если Симбе что-то не нравится, он шипит Источник: Анастасия Логинова











Сервалу комфортно в компании с обычной домашней кошкой Источник: Анастасия Логинова











Когда Симба чем-то недоволен, он может показать характер. Например, зашипеть.

— Или бьет лапой, как боксер. Естественно, на нас он не выпускает свои когти. Я их ему не подрезаю, чтобы он не терял своих навыков и инстинктов. Не хочется его мучить. Мы возим его в лес, там он лазит по деревьям. Естественно, без когтей он этого сделать не сможет. Тут мы не ущемляем его в желаниях, — пояснила Анастасия.

Купаться сервалы тоже любят Источник: Анастасия Логинова











«Нельзя на него кричать»

Если сервалу не уделять достаточно внимания, он как обычный домашний кот может начать шалить. Например, драть обои. Симба любит играть мячиками, канатами. Активностью он напоминает собаку.

— Он может принести мячик, чтобы ему покидали. Очень любит купаться в ванной с резиновыми игрушками, утками. Иногда мы покупаем ему живую рыбку и запускаем в ванную, чтобы он с ней играл и плавал. Он отличается от обычной домашней кошки, но некоторые повадки присутствуют. Он также любит мурлыкать, ласкаться, спит с дочкой, любит обниматься, чтобы ему чесали пузо, — рассказала Анастасия.

То есть, с одной стороны, он кошка, со второй — собака. А с третьей — вообще дикое животное Анастасия, хозяйка сервала

Кажется, будто все коты обожают лежать на столе Источник: Анастасия Логинова











Каждый день экзотического кота нужно выгуливать.

— Так как мы живем в частном доме, у нас рядом есть посадки, поле, деревья. Мы выводим его туда лазить, разминать лапы. Там рядом пруд, он ходит туда. Они очень любят купаться, в ванной он у нас довольно часто. В пруду купается, если рядом нет людей, машин, громких звуков, потому что сервалы этого боятся, — рассказала Анастасия.

При воспитании сервала нельзя повышать на него голос и шугать. Иначе он начнет воспринимать человека не как хозяина, а как врага.

— Они очень умные. Если они начинают кусаться и царапаться, будучи котятами, нужно собрать все его игрушки и уйти из комнаты. Показать, что ты обиделся. Тогда он понимает, что сделал что-то не так, и больше так не делает. Мы практиковали это, когда Симба маленький начинал заигрываться, мог прикусить. Мы брали, собирали все игрушки, показывали, что мы на него обиделись, закрывали дверь. Потом он всё реже так делал, приходил, извинялся, ласкался. Так он начал чувствовать грань и перестал прикусывать, — рассказала Анастасия.

Когда Симба заигрывался, у него забирали игрушки, чтобы он понял, что сделал не так Источник: Анастасия Логинова











Симба спит вместе с хозяевами Источник: Анастасия Логинова











«Полтора килограмма мяса в день»

Питается Симба мясом. В основном свежими перепелами и кроликом. Утром и вечером он съедает около 500–700 граммов мяса. Редко может угоститься куриными крылышками или шейками. Еще реже ест индейку.

— Так же мы ему проращиваем овес, пшеницу, чтобы он получал какие-то еще витамины. Потому что сырое мясо не дает ему всех необходимых витаминов. Сколько по финансам в месяц уходит, честно, я даже не считала вот конкретно на питание. Килограмм перепелов стоит где-то 800 рублей. Кролик примерно по той же цене. То есть это где-то полтора килограмма мяса в день получается в среднем, — рассказала Анастасия.

Сервалам необходимо свежее мясо Источник: Анастасия Логинова











Сервалу нужно много пространства. Поэтому Анастасия советует не заводить экзотического кота в небольшой квартире:

— Мы живем в частном двухэтажном доме, у него есть выход через окно на крышу, с крыши спуск вниз. Он может гулять во дворе в своем вольере. То есть окно у нас, летом особенно, постоянно открыто, он туда-сюда ходит на улицу гулять, носится по всему дому. То есть в небольшой квартире ему будет тесно, он будет всё крушить, он будет всё ломать. Плюс желающие завести сервала должны все-таки оценивать свои возможности. Помнить про обязательный ежедневный выгул, рацион питания — только свежее мясо. На корм их переводить нельзя, также нельзя ему есть свинину. У них развивается болезнь Ауески. На корме они тоже долго не проживут, все-таки дикое животное и ему нужно питаться максимально приближенно тем же, что они едят в дикой природе.

Болезнь Ауески, или псевдобешенство, — остро протекающая болезнь многих видов домашних и диких животных. Проявляется расстройством центральной нервной системы, сильным зудом и расчесами. Характерна потеря аппетита, учащение и затруднение дыхания. Вначале болезни животное ведет себя пугливо и беспокойно.

Чтобы экзотические коты хорошо себя чувствовали, их надо часто выгуливать Источник: Анастасия Логинова











Также при выборе сервала Анастасия советует не экономить, приезжать знакомиться с заводчиком и опираться на поведение родителей котенка. Также важно, чтобы с первых дней жизни человек кормил его из бутылочки, давая понять, что он — член семьи, и вызывал у кота уважение.