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Животные «Высох до костей»: грибник нашел скелет крупного животного в лесу Ярославской области

«Высох до костей»: грибник нашел скелет крупного животного в лесу Ярославской области

Биолог объяснил, чьи это останки

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Ярославец нашел скелет крупного животного | Источник: читатель 76.RUЯрославец нашел скелет крупного животного | Источник: читатель 76.RU

Ярославец нашел скелет крупного животного

Источник:

читатель 76.RU

Житель Ярославской области нашел скелет крупного животного в лесу. Он обнаружил останки во время тихой охоты в Ростовском районе.

«Лес в районе поселка Восход. Искал грибы, а нашел вот такой скелет. Видимо, уже долго здесь лежит — высох до костей. Наверное, лось», — рассказал читатель 76.RU.

Так выглядит череп животного | Источник: читатель 76.RUТак выглядит череп животного | Источник: читатель 76.RU

Так выглядит череп животного

Источник:

читатель 76.RU

Теорию грибника подтвердил специалист. Старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов рассказал, что на фото действительно скелет лося.

«На фотографиях однозначно череп и скелет лося. Причем самки лося. Умерло животное, предположительно, этой зимой», — рассказал эксперт.

А вы когда-нибудь находили скелеты животных в лесу?

Да, бывало
Нет, ни разу
Не хожу в лес

Ранее жителей Ярославской области предупредили о нетипичном для региона хищнике. В Некрасовском районе заметили пуму. Власти разместили предупреждение для жителей на странице во «ВКонтакте», указав, что длина дикой кошки около двух метров.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Скелет Животное Биолог
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