«Высох до костей»: грибник нашел скелет крупного животного в лесу Ярославской области

Житель Ярославской области нашел скелет крупного животного в лесу. Он обнаружил останки во время тихой охоты в Ростовском районе.
«Лес в районе поселка Восход. Искал грибы, а нашел вот такой скелет. Видимо, уже долго здесь лежит — высох до костей. Наверное, лось», — рассказал читатель 76.RU.
Теорию грибника подтвердил специалист. Старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов рассказал, что на фото действительно скелет лося.
«На фотографиях однозначно череп и скелет лося. Причем самки лося. Умерло животное, предположительно, этой зимой», — рассказал эксперт.
А вы когда-нибудь находили скелеты животных в лесу?
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