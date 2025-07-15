«Высох до костей»: грибник нашел скелет крупного животного в лесу Ярославской области

Ярославец нашел скелет крупного животного Источник: читатель 76.RU

Житель Ярославской области нашел скелет крупного животного в лесу. Он обнаружил останки во время тихой охоты в Ростовском районе.

«Лес в районе поселка Восход. Искал грибы, а нашел вот такой скелет. Видимо, уже долго здесь лежит — высох до костей. Наверное, лось», — рассказал читатель 76.RU.

Так выглядит череп животного Источник: читатель 76.RU

Теорию грибника подтвердил специалист. Старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов рассказал, что на фото действительно скелет лося.

«На фотографиях однозначно череп и скелет лося. Причем самки лося. Умерло животное, предположительно, этой зимой», — рассказал эксперт.

А вы когда-нибудь находили скелеты животных в лесу? Да, бывало Нет, ни разу Не хожу в лес