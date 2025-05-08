Попробуйте не улыбнуться: эти 15 фотографий животных поднимут настроение даже в самый хмурый день

Это его первое нападение, и он очень старается, но вредный хвост отказывается поддаваться Источник: Barbara Fleming / www.comedywildlifephoto.com











Принято считать, что дикая природа — что-то неизвестное и пугающее, но иногда оказывается, что она еще и очень забавная. Организаторы премии Nikon Comedy Wildlife Photography Awards поделились работами фотографов, которые участвовали в прошлом году, но их снимки не попали в финал. Почему так произошло? Загадка, ведь от одного взгляда на фотографии этих пушистых и пернатых мордочек хочется улыбаться.

«Снова забыл о твоем дне рождения», Чарльз Джэнсон

Медвежонок Паддингтон, ты ли это? Пусть на нём нет шляпки и зонтика в руках — в актерской игре ему нет равных. Чтобы сделать этот забавный кадр, Чарльзу Джэнсону пришлось провести много часов рядом с медведями, и, судя по снимку, довольны такой компанией были далеко не все.

Источник: Charles Janson / www.comedywildlifephoto.com











— Мы провели несколько часов с этим медведем (и его приятелем), пока они спали и играли на пляже на побережье Аляски. Проснувшись после сна, он начал приводить себя в порядок, вытирая лапой песок с морды. В этой позе он выглядит смущенным (но это не так), — рассказал автор фото.

«Мама устала», Кэтрин Серс

В детстве мы с удовольствием смотрели мультфильм «Осторожно, обезьянки» (0+). Он рассказывал о маме-обезьянке и ее многочисленных малышах. Тогда это казалось нам забавным, но теперь, увидев уставшую маму, которую трудно чем-то удивить, мы улыбнулись уже с глубоким пониманием.

Источник: Kathryn Cehrs / www.comedywildlifephoto.com











Интересный факт: предложить такой уставшей маме оставить ребенка на отца или члена стаи, а самой уйти плавать, качаться на лианах или устроить пир из бананов не получится. Обезьяны настолько сильно привязаны к своим детям, что не готовы их отпускать от себя.

«Ку-ку», Амиш Чхаган

Согласились бы поиграть в прятки на дикой природе? Для следующих трех фотографов игра оказалась как никогда удачной. Они смогли найти этих милых животных и сделать одни из самых забавных фотографий. Судя по выражению мордашек, пушистые модели готовы взять реванш.

Источник: Amish Chhagan / www.comedywildlifephoto.com











«Игра в прятки», Жан-Жак Алкале

Источник: Jean Jacques Alcalay / www.comedywildlifephoto.com











«Одним глазом», Хелен Черри

Источник: Helen Cherry / www.comedywildlifephoto.com











Кто из животных спрятался лучше? Обезьяна Олень Слон

«Медвежьи объятия», Майкл Ставракакис

Есть выражение «телячьи нежности», но почему еще никто не придумал «медвежьи нежности»? Вы только посмотрите на эти объятия медвежонка и его мамы. Хочется верить, что это Умка, который на самом деле не полетел искать товарища, а остался вместе с мамой, и они сейчас пойдут ловить много рыбы.

Источник: Michael Stavrakakis / www.comedywildlifephoto.com











«Смеющийся гепард», Удара Пачминда

Этот гепард пошутил одну из своих самых смешных шуток за день. Правда, почему-то, как назло, никого не оказалось рядом, чтобы посмеяться, поэтому пришлось всё делать самому.

Источник: Udara Pathminda / www.comedywildlifephoto.com











«Веселье с большими белыми цаплями», Мэри Халсхаузер

Весной Мэри Халсхаузер неоднократно посещала птичий заповедник UTSWMC в центре медицинского района Далласа. Сюда на размножение прилетают сотни больших белых цапель.

Источник: Mary Hulshouser / www.comedywildlifephoto.com











— За птенцами очень весело наблюдать с момента их вылупления и до тех пор, пока они не оперятся. Они постоянно зовут своих мам и иногда думают, что могут питаться друг от друга. Вы не можете не сделать несколько забавных фотографий с их безумными прическами и выражениями лиц! — подписал кадр автор.

«Непослушные мальчишки», Алексис Шобле

Родители — они и в Африке родители, и на берегу моря. Алексис успел запечатлеть, как маленький тюлень на себе узнает всю строгость мамы и папы.

Источник: Alexis Choblet / www.comedywildlifephoto.com











Чтобы малыш не стал упрашивать у родителей: поплавать подольше, пойти поохотиться на рыб или завести новых друзей, кажется, ответ был категоричное «нет». Но кто знает, может, его заунывное «Ну мааам!» разжалобит их, и они всё же смягчатся.

«Четырехкрылый гусь», Элмар Вайс

Сенсация! Найден гусь с четырьмя крыльями, и где — в нашей подборке смешных фотографий. Вместе с улыбкой эта фотография у нас вызывает и немало умиления, ведь, возможно, Элмару удалось сфотографировать семейную пару гусей.

Источник: Elmar Weiss / www.comedywildlifephoto.com











Интересно, что пернатые всю свою жизнь проводят только с одним спутником, которого выбирают в районе трех лет. Если самец или самочка погибают, партнер будет носить траур много лет и может больше никогда не встретить вторую половинку.

«Мечтатель в пустыне», Жаклин Треутнер

Мем про обезьяну, которая разговаривает по телефону, мы знаем, а как насчет нового лица всех смешных картинок — павиана-философа? Возможно, именно в эту самую минуту он решает вопросы мирового масштаба или даже задумывается, как повторить эволюцию человека и занять его место. Пока мы гадаем, вот как эту фотографию подписал сам автор.

Источник: Jacqueline Treutner / www.comedywildlifephoto.com











— Павиан в Ботсване отдыхает на теплом песке, погрузившись в свои мысли. «Что сегодня на ужин? Может быть, какие-нибудь вкусные фрукты?» — предполагает Жаклин.

«Романтический момент», Александр Бабич

Александр Бабич не планировал наниматься свадебным фотографом для животных, но эти кенгуру решили иначе.

Источник: Alexander Babych / www.comedywildlifephoto.com











— Однажды я отправился на Золотой берег в поисках новых мест для съемки птиц, но вместо этого наткнулся на большую группу кенгуру. Некоторые из них отдыхали, а другие, казалось, занимались игривыми выходками и романтикой! — поделился Александр.

«Признание в любви», Роланд Краниц

В сердце маленького суслика зародилась любовь. Как же признаться в чувствах без цветов? Он выбрал огромный бутон, размером с его голову. Такая красота не оставит равнодушной его спутницу. Но где же орешки для романтического ужина?

Источник: Roland Kranitz / www.comedywildlifephoto.com











На самом деле Роланду очень повезло встретить суслика, тем более в таком хорошем «романтичном» настроении. Обычно млекопитающие стараются прятаться в лабиринтах и не показываться на глаза человеку, но этот расхрабрился и не побоялся побыть вблизи людей.

«Жонглирующий пеликан», Оли Конечна

Клюв пеликана настолько огромный, что туда помещается до трех ведер рыбы. Можно подумать, что у этого малого день не совсем задался и даже одна рыбка никак не хочет попадать внутрь, не то что ведро. Но на самом деле птица делает это специально.

Источник: Oli Konecna / www.comedywildlifephoto.com









