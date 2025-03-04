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Животные Регионы массово разрешили усыплять бездомных животных

Регионы массово разрешили усыплять бездомных животных

Собаки продолжают атаковать детей

1 948
64 комментария
В некоторых областях готовятся разрешить убийство собак | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU В некоторых областях готовятся разрешить убийство собак | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В некоторых областях готовятся разрешить убийство собак

Источник:

Уже 17 российских регионов разрешили усыплять бездомных животных. Такие жесткие меры начали принимать из-за участившихся нападений собак на людей.

С 2023 года регионы вправе самостоятельно принимать решение о том, как поступать с бездомными животными. Некоторые территории в итоге легализовали эвтаназию. Ранее по всей стране действовали единые правила. Собак отлавливали, помещали в приюты, стерилизовали, вакцинировали и возвращали на улицы.

Сейчас, по данным РБК, усыплять бездомных животных разрешено в регионах:

  • Мурманская область;

  • Астраханская область;

  • Оренбургская область;

  • Самарская область;

  • Ставропольский край;

  • Удмуртская Республика;

  • Ханты-Мансийский автономный округ;

  • Алтайский край;

  • Республика Тыва;

  • Забайкальский край;

  • Кемеровская область;

  • Чукотский автономный округ.

В Бурятии, Якутии и Магаданской области этот закон действует, но попавших в приют животных там не усыпляют. А в Мордовии и Хакасии поправки об эвтаназии скоро вступят в силу.

В последнее время было довольно много случаев, когда бездомные животные нападали на людей. Например, в Ставрополе стая собак загрызла девятилетнего ребенка, который катался с ледяной горки. В Сочи животные откусили ребенку лицо. В Екатеринбурге ротвейлер напал на мать с ребенком. Затем на девочку напали в хакасском селе Шира, у нее множественные раны головы, лица и тела. Стоит отметить, что далеко не все подобные случаи связаны с бездомными животными, часто у агрессивных собак есть хозяева.

Как сообщил член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев, только за 2024 год от нападения бездомных собак пострадали 237 тысяч россиян. Он уверен, что сейчас закон не защищает граждан от подобных инцидентов.

Нападения не остались без внимания. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить нормы по защите детей от нападения бездомных собак. Незамедлительно стали поступать предложения от депутатов. Михаил Матвеев предложил запретить местным властям возвращать отловленных собак на улицы. Согласно его инициативе отловленное животное должно содержаться не менее 30 дней в приюте, при необходимости срок можно увеличить.

Зоозащитники не в восторге от обсуждения темы, когда жизнью животного распоряжаются по своему усмотрению. В Telegram-канале «По дороге к солнцу», администратор которого Элла Игнат, активный борец за права животных, опубликовали обращение, где обвинили в злоупотреблении своим высоким статусом, лоббировании принятия изменений в законодательство, узаконивающих жестокое обращение с безнадзорными домашними животными.

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Эвтаназия бездомных животных Отлов бездомных животных Новые законы Нападения животных Защита
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Комментарии
64
Гость
4 марта, 12:41
А КТО ИХ ВЫБРАСЫВАЕТ ?
Гость
4 марта, 11:25
Ну наконец то. Хоть порядок наведут с нападениями диких животных. А там и за домашними можно будет разобраться. С теми у кого хозяева неадекваты.
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