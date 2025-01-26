«Первого удава назвал Леночкой в честь бывшей жены друга». Россиянин рассказал, как держит дома более 30 змей

Биолог и натуралист Александр Анофриев со змеей Источник: Максим Улитов / 71.RU

Люди заводят кошку или собаку, чтобы было не так одиноко, дома кто-то ждал, да и для нервной системы полезно погладить мягонькую зверушку. Александр Анофриев, сотрудник тульского экзотариума, завел необычных питомцев, к которым большая часть людей относится с опаской и даже брезгливостью. У натуралиста живет более 30 змей. 71.RU узнал у него, что сподвигло их пригреть.

Из строителей — в биологи

На выбор домашних питомцев, безусловно, влияет образ жизни. Завести змей Александр решился задолго до того, как стал сотрудником экзотариума.

— Я работал в сфере строительства. Это был 2018 год. Ну и как-то раз мы сдали крупный объект, хорошо отметили. На следующий день лежу, листаю объявления и вижу: требуется сотрудник в экспедицию по изучению серых китов. Я подходил процентов на 30 — в части неприхотливости к еде. Позвонил — говорят: «У нас 280 человек на место, доктора наук, куда ты лезешь?» Я им ответил, мол, если что, звоните, сразу прыгну и поедем. Проходит два месяца — звонок, спрашивают: «На Сахалин поедешь?» Вот так и попал в первую экспедицию, — рассказывает Александр.

Александр Анофриев во время экспедиции на Сахалин Источник: Александр Анофриев / личный архив











Та неожиданная экспедиция для Александра стала первой. Потом он побывал еще в трех.

— Пришлось, естественно, получить высшее биологическое образование в Орловском государственном университете. Пересдавал ЕГЭ — я, 35-летний, и 18-летние ребята в одном классе сидели. Ну и работу пришлось, естественно, новую искать. Сначала был администратором научного сообщества Nature Science, там познакомился с ребятами из тульского экзотариума. Они меня года два на работу звали, прежде чем я согласился, — рассказывает Александр.

Александр рядом с северным оленем Источник: Александр Анофриев / личный архив











Как увлекся змеями

— Змей любил с детства. Раньше не заводил, потому что думал, что это дорого, затратно, но оказалось нет. И на самом деле из всех десятков змей, что у меня дома, большая часть принадлежит моей супруге, моих не так много.

У меня был случай из детства. Мне тогда было лет 7 или 8. Я очень хотел увидеть живую змею. И однажды иду по дороге и вижу ужа. Подбегаю, беру змейку, радуюсь как ненормальный. Ну естественно, мы с ним в танце кружимся. Уж обгадил всего меня от страха, а я его всего чуть не обгадил от радости. Ну конечно, потом отнес его к водоему — не оставлять же на дороге, там машины.

С тех пор сколько лет минуло, и теперь я гордый владелец маленькой коллекции. В основном у нас всякие полозы. Амурский, маисовый, узорчатые. Есть даже молочная змея — одна из красивейших в мире, как и амурский полоз. Есть еще тонкохвостый полоз, императорский удав, короткохвостый питон, — говорит биолог.

Первая змея появилась у Александра спонтанно.

— Друг развелся с женой, мы с ним сидели, грустили. И тут пришла в голову идея — а давай заведем змею и назовем именем твоей бывшей. Сели в машину, я в интернете быстро нашел объявление — продавали императорского удава. Красивого, черного. Приехали, его продавал сотрудник МВД. Вы удивитесь, сколько среди нас любителей змей… Взяли у него удава. Назвали Леночкой. Жила со мной 4 года. К сожалению, с ней пришлось недавно расстаться — при переезде для ее террариума не смогли найти места в новой квартире.

Друг Александра с императорским удавом Леночкой Источник: Александр Анофриев / личный архив

Удав Леночка летом Источник: Александр Анофриев / личный архив

Змеиных врачей в Туле нет

О том, что кормить ползучих недорого, мы уже в курсе. Ну а в остальном? Террариумы, уход, лечение.

— Я в Тулу недавно переехал. Из города Мценск Орловской области. Естественно, нужно было перевезти всю коллекцию змей. Я рассадил их по контейнерам. По высоте они занимали багажник, но все прекрасно вместились — все три десятка. А дома уже, если по террариумам распихать, примерно как два книжных шкафа. Совсем немного.

Лечить змей непросто, но болеют они не так часто. Что-то можно исправить самому, если есть знания. Но если все серьезно, то только в Москву, в Туле таких специалистов нет. Безусловно, в экзотариуме могут дать какие-то рекомендации, но ветеринаров, специализирующихся на змеях, у нас нет.

У змей есть один большой плюс — их можно надолго оставлять одних. Покормил раз в месяц замороженной мышкой и забыл — уехал в командировку спокойно. Вообще, змеи — идеальный вариант для людей, которые часто куда-то уезжают.

Самая большая проблема в содержании — обустроить террариум. Нужно подбирать индивидуальные условия, делать укрытия — где змейка может полежать, подумать о своем, о вечном. Точки нагрева поставить, точки охлаждения, настроить влажность, — рассказывает натуралист.

«Однажды змея уползла прямо в такси»

За несколько лет дружбы с пресмыкающимися у нашего героя набралось немало историй, связанных с его нестандартными питомцами.

— Один раз я шел кормить змею и не помыл руки. У меня на пальцах остался запах мышки. Из-за этого питомец укусил меня за палец, ну я не стал сразу его дергать, подумал, давай посмотрим, что будет? Чувство такое необычное: у змей нижняя челюсть не целая, там две половинки на эластичной связке. И получается, она одну половинку вперед переставляет, потом другую и подтягивается, заглатывая жертву. Посмотрел я на это, потом немного пальцем пошевелил — ну змею стошнило, и она меня отпустила.

Древесная змея пытается «съесть» палец Источник: личный архив Александра

Был еще случай: еду со змеей в такси. Она у меня была под курткой, и в какой-то момент чувствую: уползла. Я осматриваюсь — не вижу ее. Прошу таксиста остановить возле магазина, выбегаю, покупаю ему презентик. Возвращаюсь и говорю: «Извините, но у меня тут змея уползла, надо искать». Сначала я думал, что он меня побьет, но таксист только рассмеялся. Говорит, будет, что мужикам рассказать, потому что пьяных возить — это одно, а змей в такси за 30 лет работы у него еще никто не терял. В общем, разобрали машину и нашли змею в обивке заднего сиденья.

Ну и с удавом Леночкой был случай. Стою, 9 вечера, жду такси. Подбегает неадекватный мужик. Что-то орет, машет. Я смотрю на него, и в этот момент из-под куртки вылезает мой удав. На мужчину это произвело неизгладимое впечатление. Спрашивает, мол, змея меня не съест? Я ответил: «Смотря как себя будешь вести». После этого он очень бодро так убежал, — смеется Александр.

Александр Анофриев недавно стал сотрудником тульского экзотариума Источник: Максим Улитов / 71.RU











«От соседей не скрываюсь»

Змей многие люди откровенно побаиваются, поэтому владельцы пресмыкающихся зачастую не любят рассказывать о питомцах всем подряд. Александр признается, что поначалу тоже предпочитал не распространяться о своей коллекции.

— Старался, чтобы соседи не прознали. Но в старом доме была одна бабушка — типичная такая, которая все про всех знает. В общем, приходит она ко мне, говорит, мол, все про тебя знаю, ты тут змей держишь. Угрожала милицией. Ну я ей говорю: «Проходите, посмотрите, ядовитых у меня нет, все по закону». Короче, минут через 40 она уже вовсю с ними фотографировалась, гладила. С тех пор от соседей не скрываюсь.

С родственниками обычно та же ситуация. Немного не доверяли поначалу. Одна родственница, помню, стояла на пороге, боялась заходить. Долго уговаривали, упрашивали, объясняли. К счастью, оттаяла — даже на руки потом змей брала.

Надо помнить, что змеи к людям в основном равнодушны. Мы для них просто большие теплые деревья, которые почему-то двигаются. Очень немногие змеи проявляют агрессию, и то они защищают территорию. Например, древесная змея у нас есть — она территориальная, за свой террариум будет биться до последнего. Правда, насчет императорского удава у меня есть сомнения — он почему-то очень не доверяет моей супруге, но при этом лоялен ко мне. Так что, может, и чувствуют что-то, — задумывается биолог.

Александр в тульском экзотариуме Источник: Александр Анофриев / личный архив











А по трубам сбежать могут?

Александр, как владелец большого количества змей, развеивает мифы и страхи о них. Например, многие задаются вопросом, правда ли, что змеи могут через унитаз пробраться в другие квартиры?

— В теории змеи действительно могут через канализацию куда-то убежать, но на практике я о таком не слышал. Через вентиляцию более вероятно. Был случай, на место выезжали специалисты экзотариума. Змею отловили, но в доме никто так и не признался, чья змея.

Сбегают в основном неядовитые змеи — потому что владельцы к ним относятся чуть более беспечно. Ядовитых вы будете держать под замком и постоянно проверять, точно ли все закрыто, потому что от этого зависит ваша жизнь.

Но их заводить сложно. А обычную змею приобрести легко. Пришел в любой зоомагазин, оформил бумаги, ветпаспорт — и у тебя есть змея. Купи ей мышку, поставь террариум и созерцай.