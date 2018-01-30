Уволился главный коммунальщик области, проработавший при трёх губернаторах

Андрей Лукашов работает последние дни на посту директора департамента ЖКХ

Директор департамента ЖКХ и регулирования тарифов правительства Ярославской области Андрей Лукашов покидает свой пост.

— Срок действия трудового контракта с ним истекает 31 января, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Он продлеваться не будет из-за решения Андрея Лукашова перейти на новое место работы.

Сегодня специалист ещё находится на своём рабочем месте. Сейчас он докладывает о делах вверенного ему департамента на планёрке у зампредседателя областного правительства Виталия Ткаченко.

Лукашов работал на этом месте с сентября 2016 года. Он был назначен командой губернатора Дмитрия Миронова. Сюда он перешёл с поста первого заместителя министра энергетики Московской области. Но до этого он уже работал более восьми лет в Ярославской области руководителем департамента энергетики и регулирования тарифов при губернаторах Сергее Ястребове и Сергее Вахрукове.

Теперь на руководящих постах в правительстве Ярославской области остались практически одни приезжие специалисты. Недавно из верхушки региональной власти ушёл последний коренной ярославец Виктор Костин.