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Главному федеральному инспектору по Ярославской области, застрелившему егеря, назначили штраф
19 января 2018
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В Костромском районном суде прекратили дело в отношении Василия Несветайлова, главного федерального инспектора по Ярославской области. Ему назначили штраф в сто тысяч рублей.
Напомним, в сентябре прошлого года в костромских лесах Несветайлов на охоте застрелил егеря. Тогда говорили, что это несчастный случай.
Очевидно, суд склонился к этому же выводу.
В костромском суде рассказали, что дело прекратили по статье 76, ч. 2 Уголовного кодекса. Звучит она так: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред».
— Это означает, что Несветайлов возместил моральный и материальный вред, а он возместил — перед женой егеря и перед его детьми. Правда, в материалах не уточняется сумма, — рассказали в районном костромском суде. Теперь ему ещё надо выплатить штраф, на это у него есть 30 дней. А охотничий карабин и тепловизор изъяты в пользу государства. Так как дело прекращено, то судимости у Несветайлова не будет. И он сможет вновь занимать государственные должности.
Справка 76.ru
Василий Нестветайлов — главный федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
С 2010 года по настоящее время — старший преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета и аудита» рыбинского университета имени Плеханова.
В 2013 году указом президента Российской Федерации назначен представителем президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области.
Фото: cfo.gov.ru
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