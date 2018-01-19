Главному федеральному инспектору по Ярославской области, застрелившему егеря, назначили штраф

Несветайлов сможет вновь занимать госдолжности

В Костромском районном суде прекратили дело в отношении Василия Несветайлова, главного федерального инспектора по Ярославской области. Ему назначили штраф в сто тысяч рублей.

Напомним, в сентябре прошлого года в костромских лесах Несветайлов на охоте застрелил егеря. Тогда говорили, что это несчастный случай.

Очевидно, суд склонился к этому же выводу.

В костромском суде рассказали, что дело прекратили по статье 76, ч. 2 Уголовного кодекса. Звучит она так: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред».

— Это означает, что Несветайлов возместил моральный и материальный вред, а он возместил — перед женой егеря и перед его детьми. Правда, в материалах не уточняется сумма, — рассказали в районном костромском суде. Теперь ему ещё надо выплатить штраф, на это у него есть 30 дней. А охотничий карабин и тепловизор изъяты в пользу государства. Так как дело прекращено, то судимости у Несветайлова не будет. И он сможет вновь занимать государственные должности.

Справка 76.ru

Василий Нестветайлов — главный федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

С 2010 года по настоящее время — старший преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета и аудита» рыбинского университета имени Плеханова.

В 2013 году указом президента Российской Федерации назначен представителем президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области.