Однажды мы попросили вас написать нам о том, как ваша жизнь изменилась за время самоизоляции, — и получили почти 400 писем со всей страны! Вы рассказали нам о том, как сблизились с семьей или, наоборот, отдалились. Как неосознанно для себя стали прятаться от полиции, как набирали лишние килограммы и избавлялись от них в четырех стенах. Сегодня мы публикуем первую подборку из этих писем: узнавайте себя, смейтесь и переживайте вместе с нами.
Надеемся, что эти письма подбодрят вас и дадут сил дотерпеть до конца ограничений, ведь мы уже на плато, а значит, когда-нибудь новости про коронавирус закончатся.
Карина:
— Работаю учителем в сельской школе, есть ребёнок 4 лет, муж. Что изменилось...
- Режим! От слова совсем! Из-за дистанционного обучения ложусь в 2–3 часа ночи и кое-как, под слова «Ну ма-а-а-а-а-ам, встава-а-а-а-а-ай», открываю глаза. В общем, днём с ребёнком никакой работы, сижу ночью, медленно превращаюсь в зомби.
- Отбило желание сидеть с соцсетях, общаться в мессенджерах. 24/7 пиликающий WhatsApp уже довёл до желания выбросить телефон в окно.
- Я убедилась, что жить в селе — это круто. Мы можем гулять!
- Я заметила, что, несмотря на работу учителем, я обленилась. Грязная посуда в раковине и размазанный йогурт по столу уже не вызывают раздражения.
- Ощущаю «эмоциональные качели». То всё радует, то всё бесит.
- Ищу возможность что-то купить. Сижу на Wildberries и скидываю кучу товаров в корзину. При этом, скорей всего, и не закажу ничего.
- Чувствую потребность в уединении и готова отвести 10 уроков подряд, лишь бы просто сменить обстановку.
Подводя итоги, стоить отметить, что месяц дался тяжело. Не утешает и то, что впереди ещё неизвестно сколько это будет продолжаться.
«Отоспалась. Отдохнула. Всё вымыла, выгладила, зашила, перебрала! Красота!»
Алла
Алина:
— Я работаю, мать отправили домой за 2/3 от ЗП. За этот месяц я поняла, что моя мать — монстр. Постоянно истерит по поводу и без. Не так поставила кружку, не так варю яйца, всё делаю не так, хотя всё делаю как обычно. Начала копаться в моих вещах, брать без спроса. Ей, видимо, не хватает эмоций (как на работе), поэтому она ищет их дома, а дома, кроме меня, никого нет. Не думала, что я так люблю свою работу, ведь там сейчас отдыхаю, никто не выносит мозг, не дёргает каждые 15 минут: «А включи мне микроволновку/стиралку/чайник», — хотя она умеет всем этим пользоваться.
Мой молодой человек тоже пожил пару недель с родителями, уже тоже с дёргающимся глазом. Пускай не самые приятные времена сейчас, и, скорее всего, будут тоже, но так жить нельзя, поэтому принято уже точное решение о сожительстве (которое откладывали полгода). Нашли пару хороших недорогих вариантов, завтра едем смотреть и, думаю, переезжаем. Карантин одновременно и объединяет, и разъединяет.
Владимир:
— В выходные и нерабочие дни выхожу на улицу только в магазин и вынести мусор, по городу и вокруг дома не гуляю. Поддерживаю связи, но на работе стараюсь минимизировать количество прямых контактов. Общение, помимо семьи, с которой живу, идёт через мобильный телефон и мессенджеры.
Стараюсь носить маску на работе, особенно когда есть вероятность или необходимость прямой встречи с человеком. Когда нахожусь в рабочем помещении один (а это большая часть рабочего времени), маску не использую.
В целом ситуацию воспринимаю как необходимость в сложившихся условиях, понимаю, что применяемые меры в рамках происходящего необходимы. Сильно не нравится реакция разных людей на введённый режим и полное игнорирование требований (как то: прогулки по городу без учёта дистанции между людьми и заполненные детские площадки с родителями и детьми).
Екатерина:
— В семье всё хорошо, отношения по-прежнему теплые, но это не заслуга самоизоляции, у нас всегда так было и с мужем, и с родителями. Есть небольшие плюсы, например, я стала чаще делать уборку дома, сбрасываю лишний вес. Но минусов намного больше, очень пугает попытка установить тотальный контроль со стороны государства, слава богу, что у нас пока не вводят электронные пропуска, я категорически против ввода личных данных при их получении, у нас в стране не умеют хранить личную информацию, все личные данные граждан тут же окажутся в руках мошенников.
Также безумно злит произвол правоохранительных органов, нельзя так наглеть, нельзя останавливать мирных людей, идущих по своим делам, пусть лучше пьяные компании проверяют! В целом ситуация негативная, многие теряют работу, деньги, бизнес, поддержка от государства мизерная и далеко не для всех. Страшно это всё, поскорее бы всё закончилось!
Герман:
— До марта несколько раз думал о самоубийстве (хроническая депрессия), а теперь — читая новости, мониторя сводки, даже стало интересно, что будет дальше. Словно попал в психологический триллер.
«Села за руль спустя более 10 лет после получения прав. На общественном транспорте стало ездить страшнее, чем за рулём»
Jane Doe
Анонимус:
— Мы все стали злее и агрессивнее! Коллеги орут друг на друга в чате КАПСОМ, в соцсетях все орут друг на друга! Очень нервная обстановка. Хочется вернуться к прежнему режиму. А еще очень сильно беспокоит ситуация с работой, и из-за этого постоянно нервничаешь.
Артур:
— Очень трудно сидеть дома и никуда почти не выходить. Иногда кажется, что я становлюсь агрессивнее, во многих случаях я начал меняться. Начал ценить то время, когда можно было просто выйти на улицу и погулять.
Учусь дистанционно, это ещё одна причина того, что я начал меняться. Учиться дистанционно очень трудно, ведь с утра надо вставать и садиться за компьютер, это очень плохо влияет на организм. Во время самоизоляции я живу в деревне, и с интернетом тут беда! Надеюсь, скоро всё закончится, и мы начнем жить по-прежнему и даже ещё лучше!
Ольга:
— Работодатель перевел на удаленку с конца марта. Задержка по зарплате с февраля месяца, но периодически мелочь подкидывает... худеем. В семье всё весело — развожусь. Жду, когда откроют ЗАГСы. Муж работу и не пытается искать. У них кризис, а без образования не возьмут — удобная отговорка. В браке 6 лет, детей нет, жилья нет. Съемная квартира, экономия на всем, еще и самоизоляция, я устала тянуть здорового мужика на себе. Живем на мои сбережения. Баста. Розовые очки — это хорошо, но не после 30. Самоизоляция доканывает. А для себя решила поменять приоритеты. Зачем мучиться, я хочу жить, а не выживать.
Кристина:
— Благодаря карантину я в первый раз сломала руку, решив быстро съездить в магазин на самокате, из-за маски не заметила ямку впереди. Так что маска и самокат несовместимы, это я теперь знаю хорошо. Зато желание выходить на улицу совсем пропало.
Алексей Седов:
— Мы все сидим дома. Я, жена, сын и невестка. Никогда столько времени с ними вместе не находился. Раньше заботу жены как должное воспринимал. Сейчас увидел. Весь дом на ней. Я за 20 лет своей жизни как-то этого не замечал. Вот на днях сказал ей, что ценю. Это китайцы там у себя ужиться не могут. А нам нормально. Даже как-то взгляды переосмыслил. Здесь, знаете, что важно. Такие моменты переломные нас объединять должны, единение в семье должно появляться. Все, кто говорят, что на развод подадут после карантина, может, это и правильно. Если они месяц не прожили вместе, как жизнь-то проживут? Я одно понял, 20 лет назад выбор правильный сделал.