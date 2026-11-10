Красотка-стилист из Ярославля, засветившаяся в скандале с Пьехой, переехала в столицу наряжать звезд

Содержание Кто такая Полина Плеханова и при чем тут Стас Пьеха

Наряд для Валерии подбирала стилист из Ярославля Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

32-летняя стилист из Ярославля Полина Плеханова переехала в Москву и начала работать со звездами. Красотка из провинции недавно наряжала на съемки певицу Валерию.

«Вся твоя юность проходит под песни Валерии, а сегодня ты стилизуешь съемку этой богине», — написала Полина в соцсетях в октябре.

Как уточнила девушка редакции 76.RU, это были сборы для съемок сниппетов новой песни «Октябрь».

Девушка из Ярославля теперь наряжает звезд Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия — советская и российская эстрадная исполнительница. Настоящее имя при рождении — Алла. Сейчас ей 58 лет. Родилась в городе Аткарск Саратовской области. В родном городе окончила актерскую музыкальную школу, в 1985 году приехала в Москву и поступила в музыкальную академию им. Гнесиных по классу эстрадного вокала, которую окончила в 1990 году. В 1992 году в возрасте 24 лет записала первый англоязычный альбом «The Taiga Symphony» (6+). В 1993 году получила звание «Человек года» по версии Союза журналистов России. Новую волну популярности ей принесли песни начала нулевых: «Часики», «Самолет», «Капелькою» (0+), «Нежность моя» (12+). Несколько треков исполнила в дуэте со Стасом Пьехой — «Ты грустишь» (0+), «Октябрь» (2026, 0+).

Кто такая Полина Плеханова и при чем тут Стас Пьеха

Полина Плеханова по первому образованию — учитель, стилистом она стала в 2020-м году. После учебы в вузе ее карьера начиналась с преподавания русского языка и литературы, работала в школе олимпийского резерва в Ярославле. Затем сменила профессию. На протяжении нескольких лет она готовила к съемкам и преображала клиентов, а вскоре начала работать на проекте «Модный приговор» на Первом канале.

Как уточнила сама Полина, она работала в том числе с Еленой Летучей — известной телеведущей родом из Ярославля.

В 2025-м она рассказала о совместной работе со Стасом Пьехой — ярославна подбирала для певца как повседневные образы, так и стилизации для съемок в глянце. В феврале 2026-го она выкладывала совместные фото со съемочной площадки шоу «Супер Стар» на НТВ.

На съемках «Супер Стар» Источник: Полина Плеханова / vk.com