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Политика Спецоперация на Украине Переговоры России и Украины Россия отказалась от немедленного перемирия: Лавров объяснил почему

Россия отказалась от немедленного перемирия: Лавров объяснил почему

Москва настаивает на гарантиях вместо паузы

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Первый день переговоров длился около 4,5 часа | Источник: Foreign Ministry of the Russian Federation / TelegramПервый день переговоров длился около 4,5 часа | Источник: Foreign Ministry of the Russian Federation / Telegram

Первый день переговоров длился около 4,5 часа

Источник:

Foreign Ministry of the Russian Federation / Telegram

Россия не согласится на очередное прекращение огня в зоне украинского конфликта, если у Москвы не будет ясности, что произойдет после него. Об этом по итогам совместного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше, мы на это не согласимся», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, призывы европейских лидеров к немедленной приостановке боевых действий преследуют геополитические цели. В частности, он заявил о намерении Евросоюза ввести так называемые стабилизационные силы на подконтрольные Киеву территории после прекращения огня.

В качестве примера министр привел начавшиеся в Польше военные учения с участием около двух тысяч военнослужащих из стран ЕС. По его словам, сценарий маневров предусматривает ввод контингента на Украину.

Лавров также заявил, что европейские политики хотят обсуждать архитектуру безопасности только после прекращения огня, тогда как Москва настаивает на предварительном согласовании ее параметров. По его мнению, сначала необходимо определить четкие принципы будущей системы безопасности, а уже затем переходить к урегулированию украинского конфликта.

Дополнительным фактором риска для Москвы Лавров назвал возможные удары Киева по объектам союзников России по ОДКБ. В частности, в случае размещения там российских центров обработки данных.

По его словам, украинская армия уже использует западное вооружение, спутниковые данные и системы наведения для ударов вглубь российской территории, а также по международной инфраструктуре, включая газопровод «Турецкий поток» и объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Для снижения этих рисков участники заседания ОДКБ подготовили решения о модернизации противовоздушной обороны и укреплении коллективных авиационных сил. Их планируется вынести на утверждение глав государств.

Российская делегация надеется, что прошедшая в Абу-Даби встреча поможет продвинуться к устойчивому миру. На переговорах обсуждают, как обеспечить безопасность в регионе после окончания конфликта.

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта продлятся в Абу‑Даби два дня: 10 и 11 ноября. Мы собрали главную информацию о саммите в этой онлайн-трансляции.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Евросоюз ЕС Киев МИД Москва ОДКБ Польша Россия Сергей Лавров США Украина Перемирие на Украине
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Комментарии
24
Гость
23 часа
Всё идёт как надо. Переговорщики делают серьёзный вид. А военные давят врага. Победа будет за нами. А европейцам место там где они на переговорах - в кулуарах у туалета.
Гость
11 ноября, 02:08
Гордыня-это один из первых тяжких грехов у православных........Прощать могут только сильные,слабые на это не способны.......
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Гость
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