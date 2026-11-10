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Развлечения Всё идет не по плану? Виноват ретроградный Меркурий — что нельзя делать до 13 ноября

Всё идет не по плану? Виноват ретроградный Меркурий — что нельзя делать до 13 ноября

Астролог дал несколько советов

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Как пережить ретроградный Меркурий | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКак пережить ретроградный Меркурий | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как пережить ретроградный Меркурий

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Если неделя с самого понедельника будто не задалась, не спешите винить себя. До 13 ноября мы все живем и работаем под влиянием ретроградного Меркурия. Сейчас планета находится в знаке Скорпиона, а значит, мелкие сбои и накладки могут случаться даже у самых организованных людей.

Как рассказала астролог Юлия Рольник РИА Новости, знак Скорпиона смещает акцент на вопросы доверия, кризисов и незавершенных дел. Это не повод для паники, а скорее сигнал работать в «режиме ревизии»: доделывать отложенные задачи, перепроверять документы, разбирать накопившиеся файлы и возвращаться к проектам, которые требовали доработки.

Эксперт советует использовать период для «возвращения к себе», чтобы закрыть эмоциональные «хвосты». Например, поговорить с теми, с кем осталась недосказанность, или просто разобраться, что сейчас по-настоящему вам важно.

Во время ретроградного Меркурия не нужно делать поспешных шагов или принимать судьбоносные решения на эмоциях. Лучше сосредоточиться на исправлении, уточнении и упорядочивании уже начатого — так неделя пройдет продуктивнее и спокойнее. Кстати, следующий ретроградный Меркурий наступит не скоро: новый период продлится с 9 февраля по 3 марта 2027 года.

А пока астрофон остается нестабильным, загляните в прогноз астролога Василисы Володиной на ноябрь — там можно найти полезные подсказки. Ноябрь любят немногие: к этому времени силы перед Новым годом уже заметно тают. Зато в середине месяца есть шанс сдвинуть с мертвой точки давние дела, а смелые планы наконец начнут обретать реальные очертания. Что еще приготовил ноябрь, рассказываем здесь.

А у вас эта неделя идет по плану?

Нет, всё валится из рук
Многое не успеваю, но в целом нормально
Да, всё хорошо
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корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
2
Гость
11 ноября, 00:46
задолбали отсталым тупизмом
Гость
10 ноября, 19:13
Виноват Герострат.
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