Всё идет не по плану? Виноват ретроградный Меркурий — что нельзя делать до 13 ноября

Как пережить ретроградный Меркурий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если неделя с самого понедельника будто не задалась, не спешите винить себя. До 13 ноября мы все живем и работаем под влиянием ретроградного Меркурия. Сейчас планета находится в знаке Скорпиона, а значит, мелкие сбои и накладки могут случаться даже у самых организованных людей.

Как рассказала астролог Юлия Рольник РИА Новости, знак Скорпиона смещает акцент на вопросы доверия, кризисов и незавершенных дел. Это не повод для паники, а скорее сигнал работать в «режиме ревизии»: доделывать отложенные задачи, перепроверять документы, разбирать накопившиеся файлы и возвращаться к проектам, которые требовали доработки.

Эксперт советует использовать период для «возвращения к себе», чтобы закрыть эмоциональные «хвосты». Например, поговорить с теми, с кем осталась недосказанность, или просто разобраться, что сейчас по-настоящему вам важно.

Во время ретроградного Меркурия не нужно делать поспешных шагов или принимать судьбоносные решения на эмоциях. Лучше сосредоточиться на исправлении, уточнении и упорядочивании уже начатого — так неделя пройдет продуктивнее и спокойнее. Кстати, следующий ретроградный Меркурий наступит не скоро: новый период продлится с 9 февраля по 3 марта 2027 года.

А пока астрофон остается нестабильным, загляните в прогноз астролога Василисы Володиной на ноябрь — там можно найти полезные подсказки. Ноябрь любят немногие: к этому времени силы перед Новым годом уже заметно тают. Зато в середине месяца есть шанс сдвинуть с мертвой точки давние дела, а смелые планы наконец начнут обретать реальные очертания. Что еще приготовил ноябрь, рассказываем здесь.