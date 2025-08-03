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Страна и мир Мнение Не тот город назвали Геленджиком? Туристка — о том, что на самом деле происходит на популярном курорте

Не тот город назвали Геленджиком? Туристка — о том, что на самом деле происходит на популярном курорте

Честный отзыв журналистки

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Геленджик расположился между Черным морем и живописными горами. Красиво | Источник: Анна Макушина / E1.RUГеленджик расположился между Черным морем и живописными горами. Красиво | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Геленджик расположился между Черным морем и живописными горами. Красиво

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

SMM-редактор E1.RU Анна Макушина отправилась в Геленджик, чтобы рассказать, что там с ценами, какие есть развлечения и правда ли, что на пляжах нет свободного места? Далее — честный отзыв от первого лица.

Один только вид чего стоит! | Источник: Анна Макушина / E1.RUОдин только вид чего стоит! | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Один только вид чего стоит!

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

На верандах у кафе почти повсеместно растут красивые деревья | Источник: Анна Макушина / E1.RUНа верандах у кафе почти повсеместно растут красивые деревья | Источник: Анна Макушина / E1.RU

На верандах у кафе почти повсеместно растут красивые деревья

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

С туристами беда

Начну с того, что в Геленджик мы поехали в первую очередь, чтобы навестить мою двоюродную бабушку. Видимся мы редко, к тому же это повод здорово отдохнуть на море.

В Геленджик мы отправились на машине, попутно заезжая в разные города. За три дня успели побывать в Уфе, Самаре, Саратове и Волгограде. Поездку запланировали еще до того, как появились прямые авиарейсы. Для сравнения: один перелет обошелся бы примерно в 20 тысяч рублей на человека, а на бензин мы втроем потратили где-то 30 тысяч в одну сторону. Разница ощутимая, но тут кому как удобнее. Кстати, ближе к югу цена на бензин поднялась на 4 рубля за литр.

Традиция долгих поездок&nbsp;— хот-доги с заправок | Источник: Анна Макушина / E1.RUТрадиция долгих поездок&nbsp;— хот-доги с заправок | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Традиция долгих поездок — хот-доги с заправок

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Ночью даже минимаркет выглядит романтично | Источник: Анна Макушина / E1.RUНочью даже минимаркет выглядит романтично | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Ночью даже минимаркет выглядит романтично

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

В Геленджике мы остановились у родственников, что значительно сэкономило нам бюджет. Однушки сдаются в аренду в среднем за 5000–6000 рублей в сутки. Есть варианты подороже: например, домик можно снять за 10 тысяч. Самое главное — это наличие кондиционера, без него будет просто невозможно спать.

В Геленджике даже в самых обшарпанных общагах висят кондиционеры. В сорокаградусное пекло это необходимо.

Я фанат закатов. Особенно морских | Источник: Анна Макушина / E1.RUЯ фанат закатов. Особенно морских | Источник: Анна Макушина / E1.RU
Рядом есть город Новороссийск, туда мы ездили пару раз за время отпуска. Вот закат над портом&nbsp;— красота! | Источник: Анна Макушина / E1.RUРядом есть город Новороссийск, туда мы ездили пару раз за время отпуска. Вот закат над портом&nbsp;— красота! | Источник: Анна Макушина / E1.RU
Вечером пляжи тоже не забиты людьми. Не знаю, где туристы находят толпы на побережье | Источник: Анна Макушина / E1.RUВечером пляжи тоже не забиты людьми. Не знаю, где туристы находят толпы на побережье | Источник: Анна Макушина / E1.RU
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Вода лазурного цвета. Море и берег чистые | Источник: Анна Макушина / E1.RUВода лазурного цвета. Море и берег чистые | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Хотя туристы и жаловались на забитые пляжи в Геленджике, не могу сказать, что в июле там был большой туристический поток. Даже с открытием аэропорта людей больше не стало: и утром, и вечером найти место у моря было всегда легко. Свободных лежаков много. Кстати, за два места под зонтом на шесть часов тут просят 1000 рублей. Дорого?

Местные признаются, что последние два сезона с туристами беда. В прошлом году из-за массовых сбоев половину июля в Геленджике были проблемы со светом, поэтому произошел отток приезжих. В этом году какого-то нереального количества приезжих мы тоже не заметили.

Один раз до Геленджика грозовые дошли тучи, но дождь так и не пошел. Люди продолжили загорать | Источник: Анна Макушина / E1.RUОдин раз до Геленджика грозовые дошли тучи, но дождь так и не пошел. Люди продолжили загорать | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Один раз до Геленджика грозовые дошли тучи, но дождь так и не пошел. Люди продолжили загорать

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

В соседней Кабардинке туристов, на мой взгляд, больше, но пляжи всё равно полупустые | Источник: Анна Макушина / E1.RUВ соседней Кабардинке туристов, на мой взгляд, больше, но пляжи всё равно полупустые | Источник: Анна Макушина / E1.RU

В соседней Кабардинке туристов, на мой взгляд, больше, но пляжи всё равно полупустые

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Обнаружила удивительную вещь на геленджикских пляжах: исчезли торговцы, которые кричат про горячую кукурузу и чурчхелу. В моем детстве отдых на море ассоциировался и с ними тоже. Единственные, кто прогуливается вдоль берега, — это экскурсоводы и такие же туристы, как мы.

На набережной построили кучу кафешек и столовых. Цены там разнятся, но почти везде сидит народ. Можно найти бюджетное заведение, в котором тарелка супа обойдется в 150 рублей. Мы же предпочитали есть дома или в тех местах, которые рекомендовали местные. Кстати, цены в сетевых магазинах такие же, как у нас.

Раньше на месте здоровенной надписи «Геленджик» на склоне горы была здоровенная надпись «Ленин» | Источник: Анна Макушина / E1.RUРаньше на месте здоровенной надписи «Геленджик» на склоне горы была здоровенная надпись «Ленин» | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Раньше на месте здоровенной надписи «Геленджик» на склоне горы была здоровенная надпись «Ленин»

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Солнцезащитный крем спасал от агрессивного солнца | Источник: Анна Макушина / E1.RUСолнцезащитный крем спасал от агрессивного солнца | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Солнцезащитный крем спасал от агрессивного солнца

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Море чистое, хотя в Геленджикской бухте на берег прибивало водоросли. Если отправиться в Дивноморское или Кабардинку (это в 20 минутах езды), то там будет чище, но, по моим ощущениям, больше людей, а еще встречаются дельфины.

Местные говорят, что мазут до них не доплыл. Тем не менее, если в прошлом году можно было купаться в море и ничего не бояться, то в этот раз опасения всё-таки были.

Ну и где у нас «Геленджик»?

Дошли до самого интересного: развлечения.

В Геленджике на набережной есть отдельный парк развлечений, где собраны и карусели, и тир, и всё что душе угодно. Цены варьируются от 500 до 600 рублей за каждый аттракцион. Однажды азарт взял верх, и мы туда заглянули. Удобно, что всё в одном месте. Потом выходишь из парка и дальше гуляешь без суеты. У берега можно бесплатно посмотреть кино (заплатить предлагают только за кресло-мешок), послушать живую музыку, купить коктейль или мороженое. Здесь, в условиях летнего пекла, холодненькое просто необходимо.

Сеанс в тире обойдется вам в 500 рублей, но шансы выиграть игрушку минимальные | Источник: Анна Макушина / E1.RUСеанс в тире обойдется вам в 500 рублей, но шансы выиграть игрушку минимальные | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Сеанс в тире обойдется вам в 500 рублей, но шансы выиграть игрушку минимальные

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Коктейли спасали во время духоты | Источник: Анна Макушина / E1.RUКоктейли спасали во время духоты | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Коктейли спасали во время духоты

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Что важно: по вечерам в Геленджике очень много патрульных машин. Они пресекают пьяную езду на самокате (при нас так ловили безбашенных парней), пьяные потасовки и прочие нарушения. За порядком помогают следить и казаки, особенно много их становится вечером. Вспомните, когда последний раз видели такие патрули на туристических улицах своего города?

Кстати, в Геленджике мы не нашли ни одного похожего товарища, всё цивильно.

На узких улочках Геленджика много машин&nbsp;— но виды классные | Источник: Анна Макушина / E1.RUНа узких улочках Геленджика много машин&nbsp;— но виды классные | Источник: Анна Макушина / E1.RU
Прибранная и чистая набережная | Источник: Анна Макушина / E1.RUПрибранная и чистая набережная | Источник: Анна Макушина / E1.RU
Обилие хвойных. Они создают тенек, в котором можно прятаться от изнуряющей жары | Источник: Анна Макушина / E1.RUОбилие хвойных. Они создают тенек, в котором можно прятаться от изнуряющей жары | Источник: Анна Макушина / E1.RU
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Вечером Геленджик выглядит круто! | Источник: Анна Макушина / E1.RUВечером Геленджик выглядит круто! | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Не обнаружили мы и издевательств над животными — все эти фотки с совушками на цепи или катания на лошадях. Я думаю, что такое на юге всё равно практикуют, но не повсеместно. Пытались найти толпы неформальных подростков — нет таких. Прогулки на катерах, яхтах и теплоходах — да!

Мы решили попробовать и за 3000 рублей на троих уплыли в ночной трехчасовой круиз на теплоходе. Развлечение на один раз, но было очень классно и атмосферно. А еще нам бесплатно досталась экскурсия на яхте. Понравилось!

Фото сделано за пять минут до того, как мимо нас проплыли дельфины | Источник: Анна Макушина / E1.RUФото сделано за пять минут до того, как мимо нас проплыли дельфины | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Фото сделано за пять минут до того, как мимо нас проплыли дельфины

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Нам подарили прогулку на яхте на троих. Вот это повезло! | Источник: Анна Макушина / E1.RUНам подарили прогулку на яхте на троих. Вот это повезло! | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Нам подарили прогулку на яхте на троих. Вот это повезло!

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Отдельный вопрос — это цены. Многие скажут: «Зачем ехать на юг, мы и у себя можем поесть кукурузу за 300 рублей».

Во-первых, держим в голове, что это курортный город. Во-вторых, кто ищет, тот всегда найдет дешевле. Буквально в 300 метрах от набережной есть рынок, где эти самые початки кукурузы можно купить всего за 50 рублей. А вот фрукты тут стоят плюс-минус столько же, сколько в вашем городе, одно что растут они прямо на улице.

В-третьих, основной заработок местных — летом на туристах, поэтому вы приезжаете на юг не только отдохнуть, проникнуться курортной обстановкой и увидеть море, но и дать возможность южанам заработать денег. Каждый сам выбирает, гулять ему на широкую ногу или провести отпуск бюджетно.

Такая мини-дыня стоит 100 рублей за штучку. Внутри ничего необычного | Источник: Анна Макушина / E1.RUТакая мини-дыня стоит 100 рублей за штучку. Внутри ничего необычного | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Такая мини-дыня стоит 100 рублей за штучку. Внутри ничего необычного

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Голубику продают в среднем за 900 рублей за кило | Источник: Анна Макушина / E1.RUГолубику продают в среднем за 900 рублей за кило | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Голубику продают в среднем за 900 рублей за кило

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Мой вердикт: Геленджик — классный курортный город, который незаслуженно называют колхозным.

Местные действительно следят за комфортом. Тут нет назойливых торговцев, нет эксплуатации животных, на берегу нет бесконечного количества людей. Все развлечения собраны в одном месте, за порядком на каждом шагу следит полиция, пляжи каждый вечер прибирают, маргиналов по минимуму, уличные музыканты добавляют изюминку, а не создают дополнительный хаос. Разнообразие заведений позволяет выбрать досуг под любой бюджет. Завышенные цены только на жилье и на бензин, в магазинах всё практически как у нас. Всё в меру.

Однозначно рекомендую Геленджик для отдыха&nbsp;— и больше не буду называть Плотинку&nbsp;филиалом этого уютного города. Он этого не заслуживает | Источник: Анна Макушина / E1.RUОднозначно рекомендую Геленджик для отдыха&nbsp;— и больше не буду называть Плотинку&nbsp;филиалом этого уютного города. Он этого не заслуживает | Источник: Анна Макушина / E1.RU

Однозначно рекомендую Геленджик для отдыха — и больше не буду называть Плотинку филиалом этого уютного города. Он этого не заслуживает

Источник:

Анна Макушина / E1.RU

Наверное, если ехать в Геленджик отдыхать и кайфовать, то это и получите — а если отправляться туда сразу с негативом, то у вас точно что-то пойдет не так.

А вы бывали в Геленджике?

Да
Нет, но хочу
Нет, и не планирую

Геленджик был популярен у туристов и во времена СССР. Посмотрите, как советские люди отдыхали на этом курорте в 70-е годы прошлого века.

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Анна МакушинаАнна Макушина
Анна Макушина
Журналист
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