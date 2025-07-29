Отец расстрелял сыновей во время спора о наследстве: новости 29 июля

Один из сыновей погиб Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 июля.

Прогноз ключевой ставки на полгода и год

Центробанк снижает ключевую ставку два заседания подряд. За лето показатель опустился с рекордных в истории 21% до 18%. Эксперты увидели в этом тренд на снижение «ключа».

Все опрошенные Городскими медиа спикеры уверены, что ключевая ставка к концу 2025 года будет в диапазоне 14–17%. Условия для устойчивого снижения показателя есть, но такой прогноз действителен только в ситуации, когда не произойдут резкие внешние потрясения.

При позитивном тренде летом 2026 года ключевая ставка опустится до 12–14%. А к концу года может дойти до 7%.

Банки блокируют счета россиян из-за переводов

Финансовые организации начали блокировать счета своих клиентов на несколько недель или даже месяцев. Всё из-за операций, которые кажутся подозрительными. Причем опасения кредитных организаций могут вызвать даже покупки в магазине или переводы денег друзьям.

Вероятно, к такой мере прибегают из-за № 115-ФЗ (антиотмывочный закон, нацеленный на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма). Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов — и другим схемам, которые используются теневым бизнесом, прокомментировали в Центробанке.

Пока это не массовые случаи, а разовые истории, подчеркнули «Известия».

Зарплата в первой половине августа будет больше

В августе первая часть выплат из зарплаты будет больше, чем вторая. Всё из-за распределения рабочих дней в последнем месяце лета.

«В первой половине августа — 11 рабочих дней, а во второй половине месяца — 10 рабочих дней. Август станет первым и единственным месяцем в 2025 году, когда именно на первую половину месяца будет приходиться большее число рабочих дней, чем на вторую. Учитывая тот факт, что в августе число рабочих дней в первой половине месяца будет больше, чем во второй, то и размер выплаченного оклада за первую половину будет немного больше, чем за вторую половину августа. Это связано с тем, что его выплата производится пропорционально отработанному времени», — объяснил «Газете» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

От спам-рассылок получится отказаться

С 1 августа вступает в силу закон, благодаря которому можно будет отказаться от получения массовых рассылок. Для этого надо будет обратиться через личный кабинет к оператору связи или через мобильное приложение.

«Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными. Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года. А до конца года на портале „Госуслуги“ появится сервис, с помощью которого можно будет пожаловаться на нарушения. Операторы связи будут обязаны прекратить рассылку по заявлению абонента — и это будет законодательно закреплено», — рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Из-за чего глушат интернет и как к этому подготовиться

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков объяснил, что мобильный интернет власти регионов отключают для безопасности. У них он не работает уже четыре дня.

«Это [ограничение] связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края, исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз. Как вы знаете, аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах нашей страны. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — пояснил губернатор журналистам, передают NGS24.RU.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко пояснил, что с отключением могут столкнуться жители любого региона. Поэтому стоит заранее подготовиться.

«Сейчас пытаются придумать единую систему оповещения, как это есть, к примеру, у МЧС, чтобы жителям приходили СМС-оповещения в случае атаки дронов. Также надо посмотреть, как проходит интернет, так как часто в домах он раздается вроде по проводам, но наверху стоит мобильная вышка и дозвонка с соседней вышки идет по мобильной связи. Тем компаниям и предприятиям, у которых есть мобильное подключение к интернету, надо переходить и посмотреть, сколько стоит подключение офлайн, чтобы это было по проводам, и переходить на Wi-Fi», — сказал он в беседе с «АиФ».

Расписание «Аэрофлота» стабилизировалось после масштабного сбоя

С 10:00 (мск) авиакомпания выполняет рейсы в штатном расписании. Работа «Аэрофлота» стабилизировалась через сутки после масштабного сбоя, из-за которого пришлось отменить больше 100 рейсов.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов „Аэрофлота“ стабилизировалась», — написали в telegram-канале компании.

Пляжи Анапы не откроют в этом сезоне

Больше 140 пляжей в Анапе не смогут открыть еще два месяца. Состояние песка и морской воды на курорте не соответствует санитарным нормам.

«Оснований для открытия пляжей пока нет, и улучшения динамики не наблюдается. Гарантировать, что в августе или сентябре пляжи смогут открыться, сейчас невозможно», — заявила руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина. Ее слова передает 93.RU.

Стоимость обслуживания авто резко выросла

За год траты россиян на обслуживание авто выросли примерно на 30%. Сильнее всего в стране подорожали услуги регулировки схода-развала колес, при котором не требуются расходники или запчасти. Заплатить придется больше на 45%, чем было год назад.

Средний чек за шиномонтаж вырос по Москве на 21%, до 784 рублей, а по РФ — на 16%, до 549 рублей. Мойка легковой машины тоже подорожала: в столице цены выросли на 28%, до 969 рублей, а по РФ — на 25%, до 796 рублей. Статистику привели «Известия».

Путин предостерег банки от доптрат для граждан при выдаче ипотеки

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом предостерег банки от ввода при выдаче ипотеки малоизвестных для граждан элементов, которые связаны с дополнительными тратами.

По словам Грефа, сейчас ипотека приносит банкам либо нулевой доход, либо не приносит его вообще. Однако финансовые организации продолжают их выдавать ради поддержки строительной отрасли.

«Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», — предостерег Путин.

В России призвали создать «ГосVPN»

В интернете есть много незапрещенного контента, но который россияне не могут посмотреть. Например, если его владельцы решили покинуть российский рынок.

«Было бы здорово, если бы государство выпустило собственный VPN, который отгородил бы их от экстремистских материалов, но дал доступ к разрешенному контенту. Существует огромный пласт законной информации, но зарубежные ресурсы от нас отвернулись. Например, из России не почитать медицинские журналы. У нас есть „Госуслуги“, почему бы не создать „ГосVPN“», — сказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

Мигрантам хотят запретить работать в такси

В Санкт-Петербурге всем мигрантам запретили работать в такси. Ограничение начнет действовать через три месяца и продлится до конца 2025 года. Депутаты и чиновники допускают, что цены и время ожидания такси вырастут, но повторяют: зато изменится качество и повысится безопасность.

Идею распространить эту практику на всю Россию уже поддержали в Госдуме.

«ЛДПР поддерживает решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова запретить мигрантам водить такси в Северной столице. <…> Говоря о повсеместном внедрении такой практики, то в целом, безусловно, да, но нужно посмотреть на результаты этой практики в Санкт-Петербурге, чтобы избежать несостыковок», — сказал «Газете» лидер партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

В Турции отец расстрелял сыновей из-за ссоры о наследстве

В Турции отец расстрелял своих сыновей во время ссоры из-за наследства. Как пишет Habertürk, инцидент произошел в районе Сейхан.

Источник: Habertürk

69-летний Эрол Кёсе застрелил 42-летнего сына Нихата Кёсе и тяжело ранил 34-летнего Месута Кёсе. По словам очевидцев, стрельба произошла на фоне семейного конфликта из-за наследства. Затем мужчина продолжил избивать сыновей ногами.