Что посмотреть и где остановиться: туроператор раскрыла секреты планирования отдыха на Алтае

Турагенты рассказали, сколько стоят туры на Алтай в августе Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

В последние годы среди туристов набирает популярность отдых в Горном Алтае. Отдыхающим здесь предлагают разные виды активности, в том числе размещение в глемпингах, сплавы по рекам, посещение природных достопримечательностей.

Возникает закономерный вопрос: а сколько же денег нужно, чтобы отправиться в такое путешествие? Наши коллеги из NGS22.RU узнали стоимость отдыха в Республике Алтай в августе.

От скромных домиков до роскошных отелей

Август — пик сезона для путешествий на Алтай Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По словам Анны Серохвостовой из компании «Охота», времена простых летних домиков без удобств уходят в прошлое.

— Сегодня найти такое жилье — большая редкость. Если же вы все же решите остановиться в подобном варианте, будьте готовы заплатить около 3000 рублей в сутки за двоих. В таком номере обычно есть две кровати, полочка и лампочка. Например, подобные предложения можно найти на базе отдыха «Алтан», которая расположена на левом берегу Катуни, — отметила Серохвостова.

Более комфортный вариант — это отели среднего класса. Здесь за 6-7 тысяч рублей в сутки за двоих вы получите благоустроенный номер с собственным туалетом и душем.

— В таких гостиницах на Алтае, как «Березка» или «Ника», к вашим услугам также телевизор, мини-холодильник и чайник. Питание может быть не включено или предлагаться только завтрак, подчеркнули в турфирме.

Для тех, кто ценит высокий уровень сервиса и развитую инфраструктуру, подойдут отели уровня парк-отеля «Ая».

— Стоимость проживания здесь начинается от 9600 рублей в сутки за двоих. В эту цену обычно входит завтрак по системе «шведский стол» и доступ к большому подогреваемому бассейну под открытым небом. Самые доступные номера в таких местах стартуют от указанной суммы, а средняя стоимость может достигать около 17 500 рублей в сутки за двоих, — добавила Серохвостова.

Наконец, для ценителей стильных и современных пространств существуют модные отели, такие как «Этника» или «Августа». Цены на проживание в них от 8500 до 20 000 рублей в сутки за двоих, при этом питание, как правило, не входит в стоимость.

Высокий спрос

Республика Алтай входит в Сибирский федеральный округ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Август — пик сезона для путешествий по Алтаю, и, как отмечает Любовь Стародубцева из «Ангел тур», спрос на туры сейчас высокий.

— Практически все направления, где еще остались свободные места, пользуются огромной популярностью. Сейчас пик сезона. Среди самых востребованных направлений поездки на Марс, к Телецкому озеру, на Мультинские озера и в долину Чулышмана, — уточнила Стародубцева.

Любовь также предупреждает, что найти свободные места в августе — задача не из легких. Как правило, самые привлекательные варианты разбирают еще в начале лета. Тем не менее, если проявить настойчивость, всегда можно подобрать тур, который подойдет и по программе, и по бюджету.

Одна из фишек Алтая — цветные горы, которые похожи на Марс Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Например, все места на популярную трехдневную экскурсию по Телецкому озеру уже закончились. Программа включает захватывающие водные прогулки на катере к знаменитым водопадам Эстюба, Корба и Чодор. Стоимость такого тура в августе — 14 500 рублей, в эту сумму входит трансфер, проживание в комфортабельных коттеджах (2-3 местное размещение с удобствами в номере), питание (завтрак), услуги опытного гида.

В туркомпании также отметили, тур на начало августа в Кош-Агач (3 дня) уже полностью распродан, но есть возможность попасть в лист ожидания. Эта экскурсия на полноприводных машинах включает в себя поездку к озерам Акколь и Караколь, расположенным в живописном районе Софийского ледника, вдали от шумного Чуйского тракта. В стоимость включены проезд, проживание на базе, питание (завтрак, обед-пикник и ужин во второй день, завтрак в третий), услуги гида, доставка к озерам и все необходимые входные билеты. Стоимость такого тура составляет 21 тысячу рублей.

Считаем, в какую сумму обойдется тур на Алтай Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если говорить о конкретных предложениях, то четырехдневный тур на Мультинские озера обойдется в 29 500 рублей при условии раннего бронирования до 1 августа. После этой даты цена возрастет до 32 500 рублей. Рассчитан тур на группу до 20 человек.

Самым же впечатляющим и дорогим предложением августа является пятидневный тур в долину реки Чулышман за 34 900 рублей. Это путешествие по знаменитому Чуйскому тракту с остановками в живописных местах, таких как Семинский перевал и перевал Чике-Таман, водопад Учар и Гейзерное озеро. Проживание предусмотрено на базе в Акташе. В стоимость тура включены проезд, проживание в домиках, питание, услуги гида, все входные билеты по программе, переправы через Чулышман и подъем на перевал Кату-Ярык. Отдельно оплачивается питание в дороге и посещение бани.

Чуйский тракт — федеральная автомобильная трасса России, одна из самых живописнейших дорог Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

А для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за один день, турфирма предлагает выезды на Чертов палец и Манжерок. Стоимость такого тура — 2900 рублей. Отправление из Барнаула (площадь Советов) в 7 утра. В программе: переезд к Чертову пальцу, а также посещение подъемников в Манжероке. В стоимость включены проезд и услуги гида.