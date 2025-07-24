Ожидания не совпали с реальностью: турист из Америки рассказал, что его поразило в россиянах. Видео

История американца, который приехал в отпуск в Россию Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

24-летний американец Тим Холлар приехал в Россию в летний отпуск в июне 2025 года. Он провел у нас в стране три недели. За это время Тим посетил Санкт-Петербург, Ярославль и Ростов Великий. В интервью 76.RU парень поделился, чем американцы отличаются от россиян и что его удивило во время отпуска.

Тим наполовину русский: его мама родилась и выросла в Ярославле. 25 лет назад, в 1999 году, она случайно познакомилась в Москве с будущим мужем — американцем, приехавшим в столицу просто погулять. Так у них завязались отношения, пара поженилась и переехала в Штаты.

«Я был в России дважды: с мамой в раннем детстве, когда мне было восемь месяцев, и позже — в восемь лет, тогда мы и брата взяли с собой», — рассказал Тим.

Этим летом Тимофей (так его называют русские родственники) с мамой приехали в Россию навестить бабушку и дедушку. Помимо этого, он очень хотел уже в осознанном возрасте познакомиться со страной.

«В России меня поразила архитектура, количество и уникальность церквей, — отметил Тим. — Здесь в городах гораздо больше людей, чем в местах, где я живу».

В Америке Тим живет в городе Денвер штата Колорадо. По данным за 2023 год, там проживает около 716 тысяч человек.

Помимо архитектуры, Тима удивила открытость и отзывчивость россиян.

Оказалось, что здесь люди очень дружелюбные, гостеприимные и добрые. Это совсем не совпадает с тем, какие образы я встречал в русской литературе. Судя по произведениям классиков, у меня сложилось впечатление, что люди здесь более сдержанные. Но это не так. Тим Холлар турист из Америки