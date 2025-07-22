Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Подносову назначили на должность в апреле прошлого года Источник: kremlin.ru

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова скончалась в Москве на 72 году жизни. Об этом 22 июля сообщают Интерфакс и Коммерсантъ со ссылкой на источники в судебной системе и окружении.

Ирина Подносова была назначена на должность председателя Верховного суда в 2024 году, сменив покойного Вячеслава Лебедева, бессменно возглавлявшего Верховный суд с советских времен — с 1989 года.

Она родилась 29 октября 1953 года в Пскове, в 1975 году она окончила юридический факультет ЛГУ, училась на одном курсе с президентом России Владимиром Путиным.

С 1990 года работала судьей Лужского горсуда Ленобласти. Через десять лет стала зампредседателя Ленинградского областного суда, а в 2017 — председателем. С 2016 года входит в Совет судей РФ, через два года была назначена зампредом Верховного суда России по предложению главы государства.