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Страна и мир Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Ей был 71 год

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Подносову назначили на должность в апреле прошлого года | Источник: kremlin.ruПодносову назначили на должность в апреле прошлого года | Источник: kremlin.ru

Подносову назначили на должность в апреле прошлого года

Источник:

kremlin.ru

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова скончалась в Москве на 72 году жизни. Об этом 22 июля сообщают Интерфакс и Коммерсантъ со ссылкой на источники в судебной системе и окружении.

Ирина Подносова была назначена на должность председателя Верховного суда в 2024 году, сменив покойного Вячеслава Лебедева, бессменно возглавлявшего Верховный суд с советских времен — с 1989 года.

Она родилась 29 октября 1953 года в Пскове, в 1975 году она окончила юридический факультет ЛГУ, училась на одном курсе с президентом России Владимиром Путиным.

С 1990 года работала судьей Лужского горсуда Ленобласти. Через десять лет стала зампредседателя Ленинградского областного суда, а в 2017 — председателем. С 2016 года входит в Совет судей РФ, через два года была назначена зампредом Верховного суда России по предложению главы государства.

Обновлено в 09:54 (мск). В окружении судьи сообщили ТАСС, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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