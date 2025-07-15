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Страна и мир Белорусы смогут стать в России мэрами и депутатами

Белорусы смогут стать в России мэрами и депутатами

Госдума одобрила законопроект

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6 комментариев
Протокол предлагает внести изменения в договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПротокол предлагает внести изменения в договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Протокол предлагает внести изменения в договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Госдума утвердила протокол, который дает право гражданам Беларуси участвовать в выборах органов местного самоуправления в качестве как избирателей, так и избранников. Закон о ратификации был принят в нижней палате во вторник, 15 июля.

«Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также он отметил, что это важный шаг, который позволит гражданам двух соседних государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.

Органы местного самоуправления в РФ — это выборные и назначаемые структуры, которые управляют жизнью муниципальных образований: городов, районов, посёлков. Их главная задача — учитывать интересы жителей и обеспечивать комфортные условия проживания.

Теперь жители, проживающие в одной из стран, но являются гражданами другой, могут голосовать и быть избранными в местные органы власти. Документ на ратификацию внес в Госдуму Владимир Путин. Президент подписал его 13 марта 2025 года совместно с главой Беларуси Александром Лукашенко. Этот документ вносит изменения в соглашение между Россией и Беларусью о равных правах граждан, подписанное 25 декабря 1998 года.

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Евгений Соркин
Госдума Союзное государство Россия Выборы Беларусь
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Комментарии
6
Гость
1 час
А братушкам Талибам(не террористам) ещё не разрешили? Или это на 2030 год?
Гость
1 час
А когда мы сможем проголосовать за батьку?
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