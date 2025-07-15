Белорусы смогут стать в России мэрами и депутатами

Протокол предлагает внести изменения в договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Госдума утвердила протокол, который дает право гражданам Беларуси участвовать в выборах органов местного самоуправления в качестве как избирателей, так и избранников. Закон о ратификации был принят в нижней палате во вторник, 15 июля.

«Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также он отметил, что это важный шаг, который позволит гражданам двух соседних государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.

Органы местного самоуправления в РФ — это выборные и назначаемые структуры, которые управляют жизнью муниципальных образований: городов, районов, посёлков. Их главная задача — учитывать интересы жителей и обеспечивать комфортные условия проживания.