Гайки затянут еще туже — в России хотят ужесточить правила ипотеки: новости 10 июля

Планируется, что с семейной ипотекой нельзя будет купить жилье в другом регионе Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 июля.

Россиянам рассказали, как поднять себе пенсию

Россияне могут увеличить свой пенсионный коэффициент на 45%. Для этого нужно выйти на заслуженный отдых на пять лет позже. Таким образом, получится увеличить выплаты почти в 1,5 раза. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ.

В этом году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 145,69 рубля. Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно иметь 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом за год можно получить не более 10 пенсионных коэффициентов.

У директора МХАТ нашли миллиардные долги

Директор МХАТа им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман задолжал по кредитам более 17,8 миллиарда рублей. Накануне у него прошли обыски по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В банке исполнительных производств в отношении Кехмана открыто восемь дел. Шесть из них касаются долгов по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — задолженности по исполнительному делу.

По данным «Фонтанки», директору МХАТа Владимиру Кехману в настоящее время предъявляют обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

В Германии хотят начать ловить насильников на «капканы»

В Германии с всплесками насилия решили бороться не законом, а ловить преступника на живца. То есть использовать специальный вагинальный «капкан», который наносит травму мужчине при попытке изнасилования. Об этом сообщает The European Conservative.

По данным издания, в Германии за пять лет количество зарегистрированных случаев насилия увеличилось на 49,5% и превысило 12 тысяч в год.

«Вместо того чтобы устранять факторы, способствующие насилию, такие как массовая и неконтролируемая иммиграция, предлагается гротескное решение проблемы: „презервативы-ловушки“ с внутренними шипами, которые могут повредить пенис нападающего», — пишет The European Conservative.

Такие устройства используются не впервые. Идея была позаимствована у старого южноафриканского изобретения под названием Rape-aXe. Это условное средство самозащиты для женщин. Оно активируется и наносит травмы насильнику, затем по таким травмам можно найти преступника.

Что думаете об идее? Бесполезная идея. Она ведь даже не защищает от насилия целиком, а только прерывает его Плохая идея, это опасно. Насильник разозлится из-за травм и еще сильнее навредит женщине Отличная идея. Насильник будет разбираться с шипами, а женщина сбежит А может, нужно все-таки нормально контролировать миграцию и разбираться с преступниками?

В России предложили ввести налог на «достойную старость»

В России хотят ввести налог на «достойную старость». С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Он рассуждал на тему, кто должен помогать человеку в старости, который жил для себя и не завел детей.

«Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — возмутился депутат в беседе с «Царьградом».

Налог на бездетность существовал во времена СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты.

В Роспотребнадзоре рекомендовали отпускать россиян раньше с работы в жару

Высокая температура воздуха негативно влияет на условия труда. Специалисты Роспотребнадзора советуют сокращать продолжительность рабочего дня, если в помещении становится слишком жарко.

Если в офисе есть кондиционер, оптимальная температура должна поддерживаться на уровне 24–25 градусов.

Без кондиционера при 28,5 градуса рабочий день следует сократить на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 — на 4 часа.

Непрерывная работа не должна превышать 15–20 минут, после чего необходим перерыв 10–12 минут в прохладном помещении.

О других рекомендациях ведомства можно почитать в отдельном материале.

В России ожидают снижения ключевой ставки

Ключевая ставка Банка России может снизиться до 15-16% к концу текущего года. Таким мнением поделился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Раньше заявляли, что они снизят ставку. Есть вопрос — до какого уровня. То, что они выстраивали коридор, — это означает, что где-то до 18%. Но я думаю, что все-таки, учитывая, что экономика тормозится, и позицию бизнеса, наверное, снизят до 15-16% к концу года», — сказал он ТАСС в кулуарах выставки «Иннопром».

Девушки погибли в жесткой аварии в Крыму

На трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь столкнулись микроавтобус Mercedes и отечественная легковушка.

18-летняя девушка за рулём ВАЗ не уступила дорогу автомобилю Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение, рассказали в полиции Симферополя.

Пять девушек из автомобиля ВАЗ в возрасте от 17 до 19 лет погибли. Водителю Mercedes оказали помощь на месте.

Выдачу ипотеки хотят ужесточить

Минфин РФ поддержал предложение председателя Совфеда Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика. Об этом журналистам заявил 10 июля замглавы ведомства Иван Чебесков.

По его словам, в Минфине видели это предложение и согласны с ним. По мнению Чебескова, это снизит возможности использовать льготные ипотечные программы для инвестиций, передает ТАСС.