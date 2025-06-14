Известный миллиардер умер на отдыхе в Британии. В причину сложно поверить

Миллиардер погиб из-за укуса пчелы Источник: Hindustan Times via Getty Images











В Британии умер миллиардер Санджай Капур. Это глава всемирного гиганта автозапчастей Sona Comstar, известнейший бизнесмен Индии и личный друг принца Уильяма. Его убил укус пчелы. Подробности рассказало издание Mirror.

Капуру было 53 года. Он любил играть в поло, и во время матча ему в рот залетела пчела. Там она укусила Капура в горло — и это вызвало анафилактический шок. Мужчина упал в обморок, у него остановилось сердце. Врачи не успели ему помочь.

Бизнесмен был известен в спортивных кругах Источник: mirror.co.uk











Медики говорят, что внутренние укусы пчел могут быть смертельными — особенно если у человека недиагностированная аллергия. Укус в горло или дыхательные пути может вызвать отек, закупорку дыхательных путей, внезапное падение артериального давления и остановку сердца.

«До своей смерти Капур был хорошо известен своей любовью к поло и своими громкими браками. Когда-то он был женат на звезде Болливуда Каришме, однако брак закончился ссорой. Каришма подала заявление о домашнем насилии, заявив, что однажды он ушел играть в поло, пока их сын был очень болен», — пишут журналисты.

У Капура и Каршимы родилось двое детей. После этого брака Капур женился на Прие Сачдев, бывшей модели. За его жизнью следили миллионы людей в Индии. Источник, близкий к семье Капура, сказал: «Санджай был в отличном здравии. Никто не мог поверить в случившееся. Это шокирующее напоминание о том, насколько хрупкой может быть жизнь».

Капур со своей второй женой Источник: mirror.co.uk











В бизнес-кругах о Капуре отзываются как о профессионале и настоящем «титане промышленности». Под руководством Капура его компания охватила Индию, США, Сербию, Мексику и Китай. Sona Comstar заняла нишу запчастей для бурно развивающегося сектора электромобилей. Смерть миллиардера вызвала шок как в британских спортивных кругах, так и в высшем обществе Индии.

«Он был полон жизни, смеялся, шутил», — сказал один из собеседников Mirror.