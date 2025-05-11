Заплакал, когда сдал диплом на русском языке. История американца, который переехал в Сибирь из-за любви к Достоевскому

Тимоти Полк получает в России уже второе образование Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











33-летний Тимоти Полк — американец. Он живет в Омске и преподает английский язык. При этом получает и второе образование — учится на археолога, уже в магистратуре. По-русски Тимоти говорит лучше многих местных жителей. NGS55.RU рассказывает историю американца: о том, как он пишет стихи, играет в музыкальной группе, мечтает защитить докторскую по истории и остаться в сибирском городе навсегда.

Но так было не всегда. Тимоти приехал в Омск несколько лет назад. Тогда он особенно не знал языка. Понимал только, что любит Достоевского и здесь, на значимой для писателя земле, найдет и свой дом.

Изучить Достоевского во что бы то ни стало

Тимоти Полк родом из Колумбуса, столицы штата Огайо. Другими словами, из американской провинции с населением 800 тысяч человек. Там много студентов. Они приезжают на фестивали, их можно увидеть в барах, парках и на улицах. Туристы же в Колумбусе — редкие гости.

Американец не может часто выбираться к родным из-за дорогого перелета Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Тимоти — представитель среднего класса, из музыкальной семьи. Отец всю жизнь играет в местных группах, мать поет, а сестра — скрипачка. Полюбил музыку и Тимоти. Страсть с детства и по сей день — барабаны.

Когда Тимоти было 16 лет, семья перебралась в Мемфис, на американский юг. Глава семейства потерял бизнес и решил уехать в город попроще, пусть и более криминальный.

Именно тогда в жизни подростка случился переломный момент. Тимоти рассказывает, что перед переездом ему на глаза случайно попалась книга «Братья Карамазовы»:

— Она была на английском языке. Помню, это был последний день в школе. Я попросил взять ее. Читал книгу целый год, но перевод был сухой. После я прочитал «Преступление и наказание» другого переводчика, и вот я влюбился в Достоевского. Уже тогда решил, что прочитаю его в оригинале во что бы то ни стало.

Тимоти еще школьником влюбился в Достоевского Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











«В Америке я делал запчасти для машин»

Несмотря на слухи о криминальности Мемфиса, жизнь в городе шла спокойно. Тимоти продолжал играть на барабанах, зачитываться английскими классиками и учиться в школе. Но появилась новая мечта: скорее выучить русский язык, чтобы прочитать Достоевского в оригинале.

В романах Достоевского привлекла «многоголосность», то есть такая черта, при которой автор дает ключевым героям произведения одинаковое право на голос. Например, точки зрения Ивана и Алеши Карамазовых равносильно значимы.

Из-за плохих оценок в школе Тимоти поступил в общественный американский университет. Это дешевый способ сделать так, чтобы впоследствии взяли в заведение получше. Схема похожа на ту, которую можно увидеть в российских колледжах.

В поисках лучшей жизни Тимоти ездил по странам Европы Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











В общественном университете Тимоти изучал общеобразовательные предметы, а глубоко — историю. С улыбкой вспоминает, как учился, работал в автомастерской и тусовался раньше:

— В основном я, конечно, учился. И был работягой. Последняя работа в Америке была самой классной из всех. Я делал запчасти для машин, работал с ручными точилками. В процессе слушал подкасты по типу «Криминальной России». Работал, варил, слушал музыку, пил кофе.

«Купил билет домой, но передумал»

Покорять другие страны начал в 23 года. Умного студента, который зачитывается Фолкнером, Чеховым и Достоевским, пригласили учиться по обмену в Чехию. Позже в копилке появились поездки в Сербию, Россию и Киргизию.

Но выбрал Россию — родину любимого писателя Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











В последней стране американец решил остаться подольше. В 2017 году устроился учителем английского языка в бишкекскую школу. По его словам, для иностранца это один из лучших вариантов заработать на дальнейшую жизнь:

— Я окончил университет, уехал в Чехию по обмену, там же получил квалификацию преподавателя английского языка. Это позволило получать деньги и копить. У меня был билет домой, но я передумал. Почему бы не попробовать изучать мир дальше? После месяца жизни в Сербии я уехал в Бишкек, так как нашел там классную школу.

Страшно было поступать в магистратуру

В Бишкеке постоянно практиковался в русском языке, не забывая о мечте. Еще во время учебы в Москве Тимоти понял, что не стоит бояться Россию.

Перед этим поработал в Бишкеке Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Так Тимоти и оказался в 27 лет в Омске, а вскоре поступил в ОмГУ имени Достоевского. То, что университет носит имя любимого писателя, стало знаком. Город же встретил разбитыми дорогами, обнаглевшим таксистом, который содрал тысячу рублей, и похожими на Бишкек пейзажами.

— Когда меня спрашивают, страшно ли было переезжать в Россию, я отвечаю «нет». По-настоящему страшно было, когда я поступал в магистратуру. А смогу ли я получить ее [сдать туда экзамены] на неродном языке? Это же жесть.

Больше всего иностранец переживал, как будет защищать диплом и учиться на русском языке Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Правда, перед магистратурой нужно было окончить бакалавриат, и это отняло у американца немало сил и нервов. После сдачи диплома он не сдержался и расплакался:

— Это было во время ковида. Я сидел в галстуке и рубашке, а еще — в шортах. Комиссии было видно только мое лицо. Читал для преподавателей, а сам жутко волновался. Ведь два года я так жестко старался. Был месяц, когда я вообще не выходил из дома и только и делал, что писал диплом. В моменте понимаю, что сильно волнуюсь и читаю плохо. То, что я говорю, людям ни фига не понятно. Все поддакивают, кивают головой, хвалят, поддерживают. И вот мне говорят «ты сдал», а я заплакал. Вышел купить еду в магазин и еле держался, чтобы не плакать в очереди. А потом я с друзьями поехал отмечать.

О сдаче первого в России диплома Тимоти рассказывает, смущаясь Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Сбросил в России 50 килограммов

Уже с дипломом бакалавриата поступил в магистратуру ОмГУ на археолога. Тимоти считает, что это одно из его главных достижений.

За последние несколько лет жизни в Омске американец сбросил 50 килограммов. А еще гордится, что недавно смог прочитать «Идиота» и «Бесов» Достоевского в оригинале. К этому он шел 12 лет.

— Это мои любимые книги. Мечта исполнилось, но было ощущение опустошения. Будто я больше никогда не смогу почувствовать такой подъем, — с грустью рассказывает Тимоти.

Тимоти читает книги на русском языке уже несколько лет Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











В последнее время ему полюбился Набоков, которого также читает по-русски. Американца зацепила судьба писателя, которому пришлось уехать из родной страны и работать на чужбине. В разговоре о книгах Тимоти сложно остановить.

— Я читал даже Пелевина, «Шатунов» Мамлеева. Когда я хочу понять произведение, я читаю его несколько раз. Первый — чтобы получить общее представление, насладиться. А второй раз — уже с тетрадкой, где делаю заметки, записываю цитаты, — отмечает Тимоти.

Не забывает он и про научные статьи о прочитанных книгах. Совсем как на филологическом факультете университета.

Но в последнее время ему нравится не только Достоевский Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











— Я считаю, что нет сложных книг. Из русских классиков плохо заходит только Тургенев. Интересно, что с моим любимым Достоевским у них была вечная полемика. «Бесы», например, пародия на «Отцов и детей», — улыбается Тимоти.

«Омск ощущаю домом»

Жить в другом месте, даже если оно связано с любимым писателем, не хочет. Старую Руссу, где находится семейное гнездо Достоевских, или Семипалатинск (сейчас — Семей) в Казахстане, где служил автор, считает скучными.

— Ну, я был в Павлодаре, в Казахстане. Не знаю, на что там особо смотреть. Омск все-таки миллионник, гораздо развитее, чем Бишкек. Я был и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и в Красноярске, и в других городах. Омск пока ощущаю домом, — заявляет американец.

Город нравится ему тем, что здесь нет высоток, шума и миллионов людей. Он сравнивает Москву и Санкт-Петербург с муравейниками, где можно круто тусоваться, но не жить. Свою любовь Тимоти пока не встретил ни в одном городе.

Стихи иностранец хранит в заметках в телефоне Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

— Москва и Питер — это как Нью-Йорк. Ты чувствуешь себя таким маленьким среди миллионов людей. В Америке 70-х люди ездили в большие города за возможностями, а сейчас даже творчество можно монетизировать дистанционно. И здесь так же.

А вот отличий между Америкой и Россией в плане творчества, профессиональной реализации и качества жизни иностранец почти не видит. То же касается и высшего образования.

— Качество знания в целом такое же. Суть университетов везде одинаковая, — рассуждает Тимоти.

Много внимания Тимоти уделяет творчеству. Пишет стихи на русском языке о бытовых вещах, например, о том, как на кустарник падают лучи солнца, и является барабанщиком в местной группе Magic Tape.

Теперь хочет больше писать об опыте жизни в России. В планах — завести блог. Туда Тимоти собирается писать статьи для своих земляков и европейцев. О сибирском роке. Кроме того, хочет сравнить жизнь русской и американской бабушек и оформить наблюдения в материал.

Главная трудность — научиться «жонглировать» работой и учебой Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











— Но больше всего я хотел бы получить докторскую. Может, я и правда свяжу жизнь с журналистикой. Пока жонглировать работой, учебой и творчеством очень сложно. Мечтаю научиться это делать, а еще — хорошо зарабатывать.

Но и в изучении русского языка еще есть вызовы. Тимоти смущается, что знает его недостаточно хорошо, хоть и старается каждый день быть лучше:

— Бывает сложно, особенно когда я разговариваю десять часов подряд. Когда я уставший, начинаю строить предложения хуже. В этом мне близок Набоков, который, как и я, во взрослом возрасте уехал в другую страну и сталкивался с тем же.