НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

сев.

 749мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Погода в Ярославле
«Бессмертный полк» в Ярославле
Вспыхнула старинная заброшка
Ярославцы — на ТВ
Застрял в аэропорту
Проблемы с Интернетом
Отражена атака БПЛА
Афиша выходных
9 мая в Ярославле
Страна и мир Истории В Антарктиду за 2 миллиона: россиянка поехала на Южный полюс и считала там пингвинов с учеными

В Антарктиду за 2 миллиона: россиянка поехала на Южный полюс и считала там пингвинов с учеными

Путешествие Анастасия Шастина планировала почти 10 лет

52
Написать комментарий

Анастасия дважды была в Непале, объездила Европу, Вьетнам, Румынию и даже плавала на плоту по морю Лаптевых. Но Антарктида была высшей точкой в ее планах

Источник:

Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Жительнице Новосибирска Анастасии Шастиной 40 лет, она работает менеджером проектов в сфере недвижимости. Еще со студенческих лет грезила путешествиями и старалась строить жизненные планы исходя из возможности открывать для себя новые страны как можно чаще. В ее списке более 30 поездок, причем построенных не по классическому отпускному принципу отель, море и «всё включено», а ориентированных на исследования и экзотику. К экспедиции в Антарктиду Анастасия шла почти 10 лет.

Стечение обстоятельство позволило ей осуществить мечту. О том, сколько стоила поездка, как работают ученые в Антарктике и почему пингвинам уступают дорогу, а морских котиков обходят стороной — в нашем видео.

ПО ТЕМЕ
Сергей УлановСергей Уланов
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Про наши «пестюны». Автожурналист — о диком и первобытном китайском маркетинге
Артем Краснов
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление