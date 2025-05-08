В Антарктиду за 2 миллиона: россиянка поехала на Южный полюс и считала там пингвинов с учеными

Жительнице Новосибирска Анастасии Шастиной 40 лет, она работает менеджером проектов в сфере недвижимости. Еще со студенческих лет грезила путешествиями и старалась строить жизненные планы исходя из возможности открывать для себя новые страны как можно чаще. В ее списке более 30 поездок, причем построенных не по классическому отпускному принципу отель, море и «всё включено», а ориентированных на исследования и экзотику. К экспедиции в Антарктиду Анастасия шла почти 10 лет.
Стечение обстоятельство позволило ей осуществить мечту. О том, сколько стоила поездка, как работают ученые в Антарктике и почему пингвинам уступают дорогу, а морских котиков обходят стороной — в нашем видео.