В Антарктиду за 2 миллиона: россиянка поехала на Южный полюс и считала там пингвинов с учеными

Анастасия дважды была в Непале, объездила Европу, Вьетнам, Румынию и даже плавала на плоту по морю Лаптевых. Но Антарктида была высшей точкой в ее планах

Жительнице Новосибирска Анастасии Шастиной 40 лет, она работает менеджером проектов в сфере недвижимости. Еще со студенческих лет грезила путешествиями и старалась строить жизненные планы исходя из возможности открывать для себя новые страны как можно чаще. В ее списке более 30 поездок, причем построенных не по классическому отпускному принципу отель, море и «всё включено», а ориентированных на исследования и экзотику. К экспедиции в Антарктиду Анастасия шла почти 10 лет.