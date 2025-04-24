В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к семи годам тюрьмы за кражу яиц: новости 24 апреля

Обвиняемый съел только часть от краденных яиц Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 апреля.

Россиян хотят штрафовать за сдачу в аренду жилья без договора

Группа депутатов Государственной думы направила на заключение в кабмин России законопроект, которым предлагается ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования.

Размер штрафов:

Для граждан — 5000-10 000 рублей;

Для должностных лиц — 10 000-20 000 рублей;

Для юридических лиц — 20 000-50 000 рублей.

Также согласно предложению, предусмотрены такие же штрафы за сдачу жилого помещения в аренду без наличия письменного согласия собственников соседних и примыкающих жилых помещений в доме в размере.

Как объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, это необходимо не только для того, чтобы видеть, платит ли арендодатель налоги от этой деятельности или нет. По его словам, органы власти должны понимать, что за человек поселился в квартире, в которой он не прописан и не зарегистрирован.

Мошенники запустили новую схему перед 9 мая

Мошенники активизировались в преддверии Дня Победы. Они представляются сотрудниками соцзащиты, муниципальных администраций или специалистами портала «Госуслуги» и предлагают пенсионерам и ветеранам «особые выплаты» и ценные подарки.

Схема простая: сообщая о бонусах для пенсионеров, они требуют данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС — якобы для «оформления документов» или «уплаты комиссии, рассказали РИА Новости в компании Angara Security. Мошенники пользуются поводом каждый год, но обновляют методы, согласно техническим возможностям. Например, используют дипфейки, чтобы россияне могли „лично пообщаться“ с высокопоставленными чиновниками.

Студенческие семьи предложили заселять в общежитиях в отдельные комнаты

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, обязывающий вузы выделять для студенческих семей отдельные жилые помещения в общежитиях.

Это касается студентов в браке и имеющих детей. Супруги и дети обучающегося смогут жить вместе с ним в общежитии, следует из законопроекта. При этом родителям не обязательно учиться в одном вузе.

Для других студентов правила заселения должны быть понятными и прозрачными. Для этого на федеральном уровне будут утверждены четкие критерии нуждаемости. Это позволит освободить десятки тысяч мест в общежитиях, занятых «мертвыми душами», приводит слова одного из авторов проекта Артема Метелева ТАСС. Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В России выявили случай заражения холерой

В Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболевшему мужчине 40 лет. Он вернулся из Индии 21 апреля. По предварительным данным, турист пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По прилете домой почувствовал недомогание и обратился к медикам. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное с положительной динамикой.

Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза инфекции из неблагополучных по холере стран. Поэтому специалисты ведомства были готовы к этому. Однако заболевание очень заразно, подробнее о симптомах и мерах профилактики можно почитать в отдельном материале.

В Санкт-Петербурге россиянину дали более 7 лет колонии за кражу яиц

В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к семи годам и семи месяцам колонии строгого режима за кражу 140 яиц. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

34-летний ранее судимый мужчина проник в магазин 26 ноября 2023 года в 4 утра (мск). Он похитил 14 упаковок куриных яиц, в каждой из которых находилось по десять штук. Общий ущерб магазину составил 1,7 тысячи рублей.