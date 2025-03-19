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Страна и мир Новые законы В России изменят порядок призыва на срочную службу: что нужно знать

В России изменят порядок призыва на срочную службу: что нужно знать

Госдума приняла законопроект в первом чтении

1 008
10 комментариев
Решение о призыве будет действовать в течение года | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUРешение о призыве будет действовать в течение года | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Решение о призыве будет действовать в течение года

Источник:

В России изменят порядок призыва на срочную службу. Решение о том, что призывник должен явиться в военкомат, будет действовать год, а не в течение одной призывной кампании. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

В случае принятия закона, новые правила вступят в силу задним числом, 1 января 2025 года. Но, согласно документу, могут коснуться и осеннего призыва 2024 года.

«[Нормы] применяются также к решениям о призыве на военную службу, принятым призывными комиссиями в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года», — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке депутаты указывали, что гражданам, подпадавшим под предыдущий призыв, пришлось бы заново идти в военные комиссариаты для прохождения медкомиссии. А это лишняя нагрузка на специалистов и трата времени призывников, поэтому текущий порядок нужно изменить.

Предложение также предполагает оптимизацию работы призывных комиссий. То есть создание одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Для их появления будут учитывать транспортную доступность, оснащение необходимым оборудованием и пропускную способность. По мнению авторов проекта, это позволит сократить численность должностных лиц, задействованных во время призывной кампании.

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Призыв Госдума Новые законы Медкомиссия Призывная комиссия
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Комментарии
10
Гость
7 часов
"гражданам, подпадавшим под предыдущий призыв, пришлось бы заново идти в военные комиссариаты для прохождения медкомиссии" Тепреь не придётся. Медкомиссия не нужна!!! Ура!!! Прорыв!!!
Гость
6 часов
пушечное мясо готово !!
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