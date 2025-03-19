В России изменят порядок призыва на срочную службу: что нужно знать

Решение о призыве будет действовать в течение года Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











В России изменят порядок призыва на срочную службу. Решение о том, что призывник должен явиться в военкомат, будет действовать год, а не в течение одной призывной кампании. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

В случае принятия закона, новые правила вступят в силу задним числом, 1 января 2025 года. Но, согласно документу, могут коснуться и осеннего призыва 2024 года.

«[Нормы] применяются также к решениям о призыве на военную службу, принятым призывными комиссиями в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года», — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке депутаты указывали, что гражданам, подпадавшим под предыдущий призыв, пришлось бы заново идти в военные комиссариаты для прохождения медкомиссии. А это лишняя нагрузка на специалистов и трата времени призывников, поэтому текущий порядок нужно изменить.