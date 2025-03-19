В России изменят порядок призыва на срочную службу: что нужно знать

В России изменят порядок призыва на срочную службу. Решение о том, что призывник должен явиться в военкомат, будет действовать год, а не в течение одной призывной кампании. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
В случае принятия закона, новые правила вступят в силу задним числом, 1 января 2025 года. Но, согласно документу, могут коснуться и осеннего призыва 2024 года.
«[Нормы] применяются также к решениям о призыве на военную службу, принятым призывными комиссиями в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года», — говорится в законопроекте.
В пояснительной записке депутаты указывали, что гражданам, подпадавшим под предыдущий призыв, пришлось бы заново идти в военные комиссариаты для прохождения медкомиссии. А это лишняя нагрузка на специалистов и трата времени призывников, поэтому текущий порядок нужно изменить.
Предложение также предполагает оптимизацию работы призывных комиссий. То есть создание одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Для их появления будут учитывать транспортную доступность, оснащение необходимым оборудованием и пропускную способность. По мнению авторов проекта, это позволит сократить численность должностных лиц, задействованных во время призывной кампании.