В парламенте Сербии устроили драку с фаерами. Несколько человек госпитализировали: новости 4 марта

Несколько депутатов пострадали в результате стычки Источник: Tanjug.rs











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 марта.

В Алтайском крае застрелили главу района

В Алтайском крае убили главу Завьяловского района Николая Онищенко. Его застрелили при выходе из кафе. Об этом сообщили СУ СК России по Алтайскому краю.

Источник: «Россия 1»

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Его мотивы и обстоятельства происшествия еще выясняются. Как пишет ТАСС, убить главу района мог руководитель муниципального предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин. Он ранее занимал должность главы местного комитета по делам молодежи. По предварительной информации, Фенин выследил главу района и в итоге застрелил его из охотничьего ружья. После содеянного мужчина пытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации, допросу не подлежит.

В России объяснили, как будут бороться с мошенниками

Новый законопроект о борьбе с кибермошенничеством не предполагает тотального сбора данных голосов граждан РФ, заявил статс-секретарь — замглавы Минцифры Иван Лебедев. Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривал порядка трех десятков мер, призванных обеспечить безопасность россиян. В частности, проект предполагает создание базы голосов мошенников.

Лебедев подчеркнул, что законопроект уже прошел государственно-правовое управление, проверку в комиссии по законопроектной деятельности. По его словам, ведомство не могло внести инициативу, которая противоречит нормам Конституции.

Мужчина попытался остановить кортеж с мигалками около Кремля

В центре Москвы мужчина попытался остановить проезжающий кортеж у Кремля и поплатился. Горожанина увели сотрудники полиции.

Мужчина выбежал на дорогу перед автомобилями Источник: Baza / Telegram

На видео с места событий мужчина выбегает на проезжую часть в тот момент, когда по ней движется кортеж. Горожанин машет руками и пытается привлечь внимание сидящих в салоне. Его останавливает сотрудник ДПС. Неизвестно, задержали мужчину или нет, но спустя несколько минут проезжую часть открыли.

В детсадах начнут контролировать игрушки

Перечень игрушек, которые поставляются в детские сады, требует утверждения. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, это необходимо, поскольку дошкольный период — один из основных периодов, во время которого формируются «психологические функции детей».

Перечень игрушек будут утверждать согласно возрасту детсадовцев. А сейчас некоторые из них, что продаются в магазинах, противоречат традиционным российским ценностям, считает министр.

В США прошел флешмоб в честь Юры Борисова

Комик Эван Шафран организовал в Голливуде парад лысых мужчин в честь Юры Борисова. Он опубликовал видео, в котором лысые мужчины стоят с золотистыми шариками с лицом российского актера. При этом все они одеты в черные футболки и штаны, подобно герою Борисова в «Аноре».

Толпа лысых мужчин прошлась с шарами с лицом Борисова Источник: Evan Shafran / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Так комик решил поздравить команду фильма с триумфом на «Оскаре». Несмотря на то что заветную статуэтку российский актер не получил, его заслуги отметили на премии.

В парламенте Сербии устроили дебош

Депутаты от оппозиционных партий Сербии попытались сорвать собрание Народной скупщины (парламент). Пострадали депутаты. Об этом сообщает сербское агентство Tanjug.

Оппозиция сорвала заседание Источник: Parlament.rs

Во время заседания парламента депутат от оппозиционной партии «Лево-зеленый фронт» Радомир Лазович вне очереди направился к трибуне. Его попытались остановить сотрудники службы безопасности. В итоге началась драка. Оппозиционные депутаты зажгли файеры прямо в зале заседания и развернули плакат с надписью «Србија уcтаjе да режим падне» — «Сербия поднимается для падения режима».