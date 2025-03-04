В парламенте Сербии устроили драку с фаерами. Несколько человек госпитализировали: новости 4 марта

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 марта.
В Алтайском крае застрелили главу района
В Алтайском крае убили главу Завьяловского района Николая Онищенко. Его застрелили при выходе из кафе. Об этом сообщили СУ СК России по Алтайскому краю.
Подозреваемого в убийстве уже задержали. Его мотивы и обстоятельства происшествия еще выясняются. Как пишет ТАСС, убить главу района мог руководитель муниципального предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин. Он ранее занимал должность главы местного комитета по делам молодежи. По предварительной информации, Фенин выследил главу района и в итоге застрелил его из охотничьего ружья. После содеянного мужчина пытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации, допросу не подлежит.
В России объяснили, как будут бороться с мошенниками
Новый законопроект о борьбе с кибермошенничеством не предполагает тотального сбора данных голосов граждан РФ, заявил статс-секретарь — замглавы Минцифры Иван Лебедев. Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривал порядка трех десятков мер, призванных обеспечить безопасность россиян. В частности, проект предполагает создание базы голосов мошенников.
Лебедев подчеркнул, что законопроект уже прошел государственно-правовое управление, проверку в комиссии по законопроектной деятельности. По его словам, ведомство не могло внести инициативу, которая противоречит нормам Конституции.
Мужчина попытался остановить кортеж с мигалками около Кремля
В центре Москвы мужчина попытался остановить проезжающий кортеж у Кремля и поплатился. Горожанина увели сотрудники полиции.
На видео с места событий мужчина выбегает на проезжую часть в тот момент, когда по ней движется кортеж. Горожанин машет руками и пытается привлечь внимание сидящих в салоне. Его останавливает сотрудник ДПС. Неизвестно, задержали мужчину или нет, но спустя несколько минут проезжую часть открыли.
В детсадах начнут контролировать игрушки
Перечень игрушек, которые поставляются в детские сады, требует утверждения. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, это необходимо, поскольку дошкольный период — один из основных периодов, во время которого формируются «психологические функции детей».
Перечень игрушек будут утверждать согласно возрасту детсадовцев. А сейчас некоторые из них, что продаются в магазинах, противоречат традиционным российским ценностям, считает министр.
В США прошел флешмоб в честь Юры Борисова
Комик Эван Шафран организовал в Голливуде парад лысых мужчин в честь Юры Борисова. Он опубликовал видео, в котором лысые мужчины стоят с золотистыми шариками с лицом российского актера. При этом все они одеты в черные футболки и штаны, подобно герою Борисова в «Аноре».
Так комик решил поздравить команду фильма с триумфом на «Оскаре». Несмотря на то что заветную статуэтку российский актер не получил, его заслуги отметили на премии.
В парламенте Сербии устроили дебош
Депутаты от оппозиционных партий Сербии попытались сорвать собрание Народной скупщины (парламент). Пострадали депутаты. Об этом сообщает сербское агентство Tanjug.
Во время заседания парламента депутат от оппозиционной партии «Лево-зеленый фронт» Радомир Лазович вне очереди направился к трибуне. Его попытались остановить сотрудники службы безопасности. В итоге началась драка. Оппозиционные депутаты зажгли файеры прямо в зале заседания и развернули плакат с надписью «Србија уcтаjе да режим падне» — «Сербия поднимается для падения режима».
В итоге пострадали три человека. Депутата Ясмину Обрадович доставили в больницу после того, как в нее бросили светошумовую гранату. По словам ее коллеги, парламентарий перенесла инсульт и в настоящее время борется за жизнь. Другой депутат, Ясмина Каранац, была ранена в голову. Также в результате потасовки пострадала и депутат Соня Илич, находящаяся на восьмом месяце беременности.