В Перу на посетителей торгового центра обрушилась крыша. Власти объявили траур: новости 23 февраля

В момент обрушения в здании было много людей Источник: Peru Ministry of Defense / Reuters











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 февраля.

В Перу на людей обрушилась крыша ТЦ

В городе Трухильо в Перу обрушилась крыша фуд-корта в торговом центре Real Plaza. В результате погибли шесть человек и более 70 получили ранения.

Происшествие случилось в одном из самых оживленных мест комплекса, рядом с кинотеатрами, где в тот момент находились множество посетителей, включая семьи с детьми. Сейчас 11 детей госпитализированы в критическом состоянии, сообщает El Comercio.

Местные власти объявили траур на 22 и 23 февраля. Прокуратура начала расследование причин происшествия.

Депутат Госдумы призвал взять цены на новостройки под контроль

Цены на жилую недвижимость в России должны находиться под государственным контролем, особенно это касается новостроек. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

— Цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ, — сказал Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для повышения рождаемости семьям нужны минимум двухкомнатные квартиры — студии для этого не подходят. Миронов предложил ввести дополнительные меры поддержки для компаний, которые строят просторное жилье.

Женщин предложили убрать с руководящих должностей и обвинили в дискриминации мужчин

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов считает, что женщины-руководители — это путь к исчезновению нации. Более того, мужчины уже сейчас ущемлены в правах, потому что при разводе детей чаще всего оставляют с матерями, и отцы теряют возможность в полной мере участвовать в воспитании.

— Если у нас женщины будут массовыми руководителями, мы вообще упадем в матриархат и просто исчезнем как нация. Поэтому пока у нас не выровнялись права мужчин и женщин, не пришло хотя бы равноправия, -— сказал Кузнецов в эфире канала НТВ.

Депутат пожаловался на дискриминацию мужчин Источник: Кровавая барышня / Telegram

По его словам, то, что дети остаются с мамой при разводе, и наличие женщин на руководящих должностях рано или поздно превратят страну к «‎царству амазонок» и исчезновению в истории по примеру всех матриархальных обществ.

Его линию поддержала руководитель общества «Иван-Чай» Элина Жгутова, которая предложила убрать всех женщин с государственных должностей, чтобы решать демографические проблемы в стране, поскольку совмещать управление и семью невозможно. Правда, на вопрос, стоит ли заменить Валентину Матвиенко на посту председателя Совета Федерации, Жгутова заявила, что ее стоит оставить.

В Великобритании анонсировали крупнейшие санкции против России

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал крупнейший пакет санкций против России за последние три года. О них объявят в понедельник. По словам министра, ограничения призваны «закрутить гайки» и «подорвать военную машину» России, ударив по ее доходам.