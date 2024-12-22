Турист из России погиб в Таиланде — его переехал гидроцикл. Новости 22 декабря

Тело туриста обнаружили рыбаки Источник: Mash / Telegram











Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 22 декабря.

Погибший на Пхукете

На Пхукете погиб 58-летний турист из России, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула Егора Иванова. По данным газеты Bangkok Post, на мужчину наехал гидроцикл, когда тот был в море.

Изначально вскрытие показало, что россиянин утонул — никаких следов удара твердым предметом обнаружено не было, как и переломов костей. Затем полиция изучила записи видеонаблюдения и нашла свидетеля, который подтвердил, что мужчину сбил гидроцикл.

Видео наезда Источник: Mash / Telegram

Гидроциклом управлял 25-летний гражданин Австрии, который впоследствии был арестован по решению суда.

Россиянин прибыл в Таиланд 11 декабря и должен был пробыть там до воскресенья, остановившись в отеле Lae Lay Suites Karon один.

Массовые поджоги

В российских регионах продолжаются массовые поджоги банкоматов. В «Сбере» сообщили, что в канун праздников количество происшествий увеличилось на 30%. В отделениях банка усилили меры безопасности.

Так, в Московском регионе за последние сутки совершили более 10 поджогов и взрывов пиротехнических изделий по заданию мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также один случай зафиксирован в Анапе — помимо банкоматов, «жертвой» обманутой женщины стало здание ОМВД. Еще один банкомат загорелся в Новосибирске. По данным МЧС, пострадавших нет.

Подробнее о мошеннической схеме с поджогами социальных и административных объектов мы рассказывали в этом материале.

Пирошоу в Мин. Водах

В Минеральных Водах сгорел ларек с пиротехникой. Местные жители наблюдали фейерверки около 15 минут, сообщает телеграм-канал SHOT.

Сгорело 6 квадратов от общей площади помещения Источник: SHOT / Telegram

В результате пожара никто не пострадал, но киоск полностью уничтожен. Рассматриваются две версии произошедшего: поджог и короткое замыкание.

Вертолет врезался в здание больницы

В турецком городе Мугле медицинский вертолет врезался в здание больницы и рухнул на землю, сообщает телеканал Habertürk. Жертвами крушения стали четыре человека. По данным губернатора провинции Идриса Акбыйыка, это двое пилотов, врач и медицинский сотрудник.

Предварительной причиной аварии стал густой туман.

В Мугле густой туман Источник: Habertürk

Пилоты и пассажиры вертолета погибли Источник: Habertürk

В самой больнице пострадавших нет, поврежден четвертый этаж здания.

Заявления Путина

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Он заявил, что в России «набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей».

Также он сообщил, что трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, и ее развитие на восток будет продолжено. Президент пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть.

Зашла речь и об авиасообщении: Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами (он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом) и сообщил, что за 6 лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. На эти цели направят 250 миллиардов рублей.

В Петербурге торжественно запустили Витебскую развязку ЗСД. В эксплуатацию вводится скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье.

Помимо прочего, Путин прокомментировал атаку украинских дронов на Казань.