Турист из России погиб в Таиланде — его переехал гидроцикл. Новости 22 декабря

Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 22 декабря.
Погибший на Пхукете
На Пхукете погиб 58-летний турист из России, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула Егора Иванова. По данным газеты Bangkok Post, на мужчину наехал гидроцикл, когда тот был в море.
Изначально вскрытие показало, что россиянин утонул — никаких следов удара твердым предметом обнаружено не было, как и переломов костей. Затем полиция изучила записи видеонаблюдения и нашла свидетеля, который подтвердил, что мужчину сбил гидроцикл.
Гидроциклом управлял 25-летний гражданин Австрии, который впоследствии был арестован по решению суда.
Россиянин прибыл в Таиланд 11 декабря и должен был пробыть там до воскресенья, остановившись в отеле Lae Lay Suites Karon один.
Массовые поджоги
В российских регионах продолжаются массовые поджоги банкоматов. В «Сбере» сообщили, что в канун праздников количество происшествий увеличилось на 30%. В отделениях банка усилили меры безопасности.
Так, в Московском регионе за последние сутки совершили более 10 поджогов и взрывов пиротехнических изделий по заданию мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также один случай зафиксирован в Анапе — помимо банкоматов, «жертвой» обманутой женщины стало здание ОМВД. Еще один банкомат загорелся в Новосибирске. По данным МЧС, пострадавших нет.
Подробнее о мошеннической схеме с поджогами социальных и административных объектов мы рассказывали в этом материале.
Пирошоу в Мин. Водах
В Минеральных Водах сгорел ларек с пиротехникой. Местные жители наблюдали фейерверки около 15 минут, сообщает телеграм-канал SHOT.
В результате пожара никто не пострадал, но киоск полностью уничтожен. Рассматриваются две версии произошедшего: поджог и короткое замыкание.
Вертолет врезался в здание больницы
В турецком городе Мугле медицинский вертолет врезался в здание больницы и рухнул на землю, сообщает телеканал Habertürk. Жертвами крушения стали четыре человека. По данным губернатора провинции Идриса Акбыйыка, это двое пилотов, врач и медицинский сотрудник.
Предварительной причиной аварии стал густой туман.
В самой больнице пострадавших нет, поврежден четвертый этаж здания.
Заявления Путина
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Он заявил, что в России «набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей».
Также он сообщил, что трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, и ее развитие на восток будет продолжено. Президент пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть.
Зашла речь и об авиасообщении: Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами (он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом) и сообщил, что за 6 лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. На эти цели направят 250 миллиардов рублей.
В Петербурге торжественно запустили Витебскую развязку ЗСД. В эксплуатацию вводится скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье.
Помимо прочего, Путин прокомментировал атаку украинских дронов на Казань.
— Хочу в этой связи сказать вот что. Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране, — сказал он.