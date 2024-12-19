Владимир Путин готовится подвести «Итоги года»: фото с площадки, на которой ждут президента

Сегодня в Москве пройдут «Итоги года с Владимиров Путиным. Мероприятие совмещает в себе два формата: пресс-конференцию президента и „Прямую линию“. Свои вопросы главе государства смогут задать журналисты и жители из всех уголков страны.
«Итоги года с Владимиром Путиным» пройдут в Гостином дворе в Москве. Начало намечено на 12 часов (мск), но гости собираются заранее. Уже сейчас скопилась очередь из желающих попасть на мероприятие.
Гости располагаются в зоне ожидания и ждут приглашения в зал. С некоторыми из них общаются журналисты.
В холлах расположена фуршетная зона. В преддверии долгого разговора участники могут подкрепиться.
Среди присутствующих есть жители из разных уголков России и из других стран.
Мы будем следить за мероприятием в режиме онлайн.