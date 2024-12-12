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Страна и мир обзор Житель Новосибирска ворвался в банк с оружием — он унес почти 10 миллионов. Новости 12 декабря

Житель Новосибирска ворвался в банк с оружием — он унес почти 10 миллионов. Новости 12 декабря

Что случилось за сутки

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4 комментария

Предполагаемый преступник попал на камеры

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Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 12 декабря.

Ограбление банка в Новосибирске

В Новосибирске ограбили отделение «Локо-Банка». Грабитель пришел туда около 08:30. Внутри в это время было четверо сотрудников.

Предполагаемый момент побега подозреваемого попал на запись

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В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что вооруженный мужчина связал сотрудников банка и похитил 9,5 миллиона рублей. Полиция ищет подозреваемого. Наши коллеги из NGS.RU выяснили, что возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Прокуратура контролирует расследование.

Девушка умерла во время операции

В частной клинике Махачкалы во время операции по исправлению носовой перегородки скончалась 23-летняя пациентка. Ей был введен общий наркоз.

Как сообщает телеграм-канал Mash, отец погибшей, хирург с 30-летним стажем, обратился в полицию. Девушка записалась на операцию к лор-хирургу в клинику «Авиценна». После введения анестезии у нее резко снизились пульс и давление. Врач и его ассистент начали реанимационные мероприятия, но через полтора часа констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Школьницы толпой избили одноклассницу

Семь учениц избили школьницу в туалете школы № 2 в подмосковных Котельниках. Пострадавшая в больнице с черепно-мозговой травмой.

Девочки 14 и 15 лет издевались над 14-летней сверстницей, оскорбляли и избивали, снимая унижения на телефон. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина узнала об инциденте, но школьницы уже обрадовались «славе» и теперь кичатся тем, что попали на канал к Мизулиной.

Школьницы снимали издевательства на видео

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По словам родственников пострадавшей, в школе не связались с родителями и не оказали медпомощь, а также обвинили девочку в курении в туалете. Ученики говорят, что хулиганки часто терроризируют их. Сама пострадавшая не знает, за что ее избили.

Нашим коллегам из MSK1.RU стало известно, что предводительница «банды» из неполной семьи и состоит на учете в ПДН. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», школьницам грозит до 7 лет лишения свободы.

В России остановили продажи опасных аромаингаляторов

В декабре в России школьники стали массово приобретать аромаингаляторы для носа на различных интернет-площадках. Дети использовали эти устройства для облегчения симптомов насморка или для повышения концентрации на уроках. Однако со временем некоторые пользователи начали жаловаться на тошноту и боль в легких после использования этих устройств.

Наши коллеги из MSK1.RU провели интервью с врачом, чтобы выяснить, насколько безопасны эти устройства, и собрали всю доступную информацию о новом тренде среди подростков в одном материале.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала РИА Новости, что эти приспособления представляют опасность для здоровья, поэтому после обращения ведомства все интернет-площадки сняли эти товары с продажи.

В Барнауле вспыхнул автосервис

Крупный пожар случился в Барнауле. Сначала вспыхнул автосервис. Позже огонь распространился на 300 квадратов, за час пожар локализовать не удалось.

Нашим коллегам из NGS22.RU удалось пообщаться с представителями официального МЧС по региону. Выяснилось, что рядом с автосервисом горел и соседний склад — тысяча квадратов. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь пожара выросла до 2000 квадратных метров

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В официальном Telegram-канале МЧС по региону сообщили, что площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратов. На месте работают 80 человек, привлекли 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда.

Обрушение шахт

В шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области произошло обрушение горных пород. В этот момент на аварийном участке находились два человека. Один из них смог самостоятельно выбраться, а второй, к сожалению, погиб.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и провели необходимые работы. Пострадавший получил медицинскую помощь.

Позднее шахта обрушилась в Якутии. Под завалами горной массы оказались два человека. Одного уже достали, а второго рабочего еще ищут.

Авария с автобусом

В центре Москвы BMW протаранил автобус с пассажирами.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, после удара иномарка загорелась, водитель скончался на месте. Двое пассажиров BMW получили ранения.

Кадры с места

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О пострадавших среди пассажиров автобуса информации нет.

ПО ТЕМЕ
Ограбление банка Грабитель Розыск Школьники Избили толпой Пожар Авария с автобусом Обрушение шахты
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Комментарии
4
Гость
9 минут
Сегодня День Конституции ТерешковаЧайка и Таврический поздравляют нас с жизнью по плану
Гость
3 минуты
стабильная россия Чемпион мира по сборам налогов и всевозможных штрафов с человека и предприятий! при этом тратит на граждан меньше всех и то только в маскве и кавказе, остальные идут согласно плану в рай рпц руководитель налоговой службы настоящий патриот и подлинный пехотинец Таврического
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