Танцующий лес и каскадные пруды: как забытая деревня на границе с Казахстаном превращается в Алтай

Домик сделан в норвежском стиле Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Небольшая деревня Громогласово находится на юге Омской области и граничит с Казахстаном. Деревня была основана в 1908 году и отличается от соседних населенных пунктов природой. Бескрайняя степь здесь будто теряет права, и почва начинает волноваться, рисуя огромные песчаные овраги. При подъезде к деревне на горизонте можно заметить длинную полосу серебряного цвета — это озеро Теке. Оно находится в Казахстане, и до него около 15 километров, но благодаря перепадам земли его видно уже отсюда.

Серебряная полоса — озеро Теке Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Такой вид на деревню открывается с дороги Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Необычная природа привлекла внимание омского бизнесмена Сергея Семерича, который занимается металлоприемом. Восемь лет назад он случайно оказался в деревне и влюбился в нее с первого взгляда. Тогда он решил обустроить рядом с Громогласово целый комплекс для агротуризма. Сергей признается, что хочет сделать это место жемчужиной Омской области. О том, почему бизнесмен так вдохновился этим местом и как он планирует сделать из него «второй Алтай», — в материале наших омских коллег из NGS55.RU корреспондента Екатерины Цыгановой и фотографа Евгения Софийчука.

Бизнесмен влюбился в природу Громогласово с первого взгляда Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Приехал за долгом, остался навсегда

В первый раз бизнесмен приехал в деревню в 2016 году за деньгами: один из местных жителей брал у него взаймы. Именно тогда природа поразила Сергея, он признается, что это место напомнило ему Алтай. Он решил, что деревня незаслуженно остается без внимания и такую природу должны видеть люди.

Планы на это место у предпринимателя немаленькие Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— Приехал я за деньгами, и Юрий Петрович (местный житель. — Прим. ред.) мне говорит: «Поехали, покажу, что тут есть». Я говорю: «Ну давай». И он показал мне пруд, который тогда тут был, как вода сбегает. Меня поразила мощь этого места. Сам ландшафт здесь необычный, плюс еще какая атмосфера тут. Я в доме поднимаюсь на второй этаж просто посидеть. Вот так смотришь, наблюдаешь, и отдыхается как-то по-другому здесь. Ну чем здесь не Алтай? Конечно, размах совсем не тот, но здесь, получается, наш, омский, Алтай.

Рядом с Громогласово есть большой овраг, по которому весной сбегает вода, стремящаяся в озеро Теке. Остановить талые воды пытались основатели деревни, которые строили дамбы. До приезда Сергея здесь было оборудовано несколько каскадных прудов, сделанных местным жителем Юрием Тимофеевым. Сельчанин хотел разводить рыбу, но без помощи дело продвигалось медленно.

Беседки расположены по краю пруда Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— Получается, вот от нас и до деревни перепад 25 метров. То есть деревня ниже на 25 метров. От нашего первого пруда и досюда, получается, тоже 25 метров перепад. Всего прудов сейчас 12. Из этих 12 порядка шести или семи построил Юрий Петрович Тимофеев. А потом всё я строил вместе с ним, — рассказывает Сергей.

Он арендовал около 600 гектаров земли неподалеку от деревни и начал обустройство каскадных прудов. Сейчас в них водится больше 10 видов рыбы: рамчатый, чешуйчатый, сарбоянский карп, белый амур, толстолобик, стерлядка, осетр, пелядь, чир, окунь и радужная форель.

Отдохнуть на берегу водоема любят многие Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Мы покупаем личинку и подращиваем в нескольких прудах, которые мы называем малявочники. Потом разгоняем эту личинку по остальным прудам, а осенью сливаем, и у нас получается так называемый годовичок, сеголетка его еще называют. Эта рыбка где-то доходит до 100–150 граммов, она зимует, а на следующий год мы ее рассаживаем. Иногда часть рыбы продаем, а остальную выпускаем в большой пруд, чтобы люди на рыбалку приезжали.

Вокруг базы бизнесмен высадил несколько тысяч сосен, лип, ив и тополей. Есть здесь и дубы, которые он выращивает сам. Во время прогулок по омскому саду юннатов он собирает желуди и замачивает их. После уже проросшие семена высаживает на берегу пруда.

В степи может появиться сосновый бор Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Работает на базе несколько человек: двое местных и один омич. Сергей отмечает, что найти сотрудников сложно, даже несмотря на довольно высокую для деревни зарплату.

— Очень тяжело с работниками. Кто-то уже привык жить вольно и по-другому не хочет, кто-то просто хочет отдыхать, а не работать.

Не все высаженные деревья приживаются Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Рыбу воруют, металл растаскивают»

Вокруг самого большого пруда построены отдельные зоны отдыха для туристов. Здесь есть беседки, столики и лавочки. Приехать сюда могут все желающие. Сергей рассказывает, что в прошлом году это место посетили около тысячи человек: приезжали как жители района, так и омичи. Люди едут сюда на рыбалку или просто чтобы отдохнуть на природе. Сам Сергей приезжает в Громогласово раз в неделю, чтобы проверить работников и узнать, как идут дела. Он настолько полюбил это место, что приобрел здесь дом. Иногда с собой он берет детей, которые радуются такому времяпровождению.

Для детей есть небольшие игровые площадки Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Одна из достопримечательностей этого места — танцующий лес. Он находится на дне одного из оврагов, и из-за недостатка солнца и переизбытка влаги березы, растущие здесь, начинает «вести»: стволы переплетаются и будто танцуют. Иногда предприниматель вешает здесь гамак и просто лежит в тишине. По его словам, такой отдых наполняет энергией надолго.

Березы «танцуют» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Танцующий лес находится в овраге Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Здесь тоже есть зоны отдыха Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Сергей признается, что хочет развивать в Громогласово агротуризм и разводить тут крупный рогатый скот, рыбу и пчел. Бизнесмен уже построил ангар, в котором содержатся коровы породы Герефорд (те самые с мраморным мясом).

— Агротуризм уникален тем, что вот приехал сюда человек, поколупался в земельке, посадил что-то. Потом приехал домой и близким скажет: «Слушай, я там у Семерича побывал, мне так понравилось, хочу теперь деревья сажать». Так прививается любовь к природе, лучше сами люди становятся. Любые же места, любой какой-нибудь лес, озерко или котлован, приедешь — там же ужас: мусор мешками можно собирать. Вот на остановке мужчина стоит, рядом с ним мусорка, но он бычок или фантик кинет рядом. В головах сначала надо навести чистоту и порядок, ну в остальном уже само по себе всё пойдет.

На зимовку рыбу перемещают в один глубокий пруд Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Сергей вспоминает, что, когда он только начал обустраивать зону отдыха, местные жители отнеслись к этому с негативом и жаловались на него в районную администрацию. Но со временем они нашли общий язык и начали просить о помощи: опахать деревню для предотвращения пожаров или почистить дорогу от снега. Сейчас работники базы занимаются проведением водопровода, которого в деревне попросту нет. После установки водонапорной башни местные жители получат как питьевую, так и техническую воду.

Но иногда дружеские отношения нарушают бытовые кражи, которые совершают сельчане:

— Рыбу воруют из пруда, в котором она выращивается. Где-то металл какой-нибудь привезешь, оставишь, тоже начинают растаскивать потихонечку. Человек — такая вот натура: ему хочется утащить, если что-то где-то нужное лежит, и бесплатно еще.

На самом большом пруду установлено несколько мостов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Центр единоборств в заброшенной школе

Планы Сергея не заканчиваются обустройством базы отдыха. Недавно он выкупил школу, которая закрыта уже несколько лет из-за нехватки учеников. При этом здание было построено в начале 2000-х годов и находится в приемлемом состоянии. В школе Сергей планирует открыть центр единоборств.

Так выглядит закрытая школа Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Представляете, когда это всё сделаем, как тут будет? Это будет бомба! Жемчужинка области. Сюда все будут ездить на соревнования и на отдых, полежать у сосеночки или у липки, подышать. Всем кажется, что отдыхать надо ездить куда-то далеко, а сами не замечаем, какая красота у нас тут же, где мы живем. На это надо обращать внимание и уметь увидеть всю прелесть этих мест.

Сергей считает, что его деятельность позволит деревне развиваться и возродит в Громогласово жизнь, которая уже понемногу начала затухать.