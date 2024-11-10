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Страна и мир обзор Россиянка вошла в топ самых красивых девушек планеты. Новости 10 ноября

Россиянка вошла в топ самых красивых девушек планеты. Новости 10 ноября

Что случилось за сутки

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Екатерина заняла восьмое место в одном из самых престижных конкурсов красоты

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 ноября.

Россиянка в топе красивейших девушек планеты

Уроженка Новокузнецка Екатерина Романова вошла в топ-8 красивейших девушек планеты. 23-летняя россиянка представляла страну на конкурсе «Мисс Земля». Она победила в номинации «Красота лица».

Сейчас Екатерина живет в Санкт-Петербурге. Она закончила факультет режиссуры массовых мероприятий Российского государственного социального университета, работает моделью, снимается в кино и сериалах.

Главный титул получила Джессика Лейн из Австралии. Подробнее о новой «Мисс Земля» мы рассказывали в этом материале.

Атаки ВСУ

Беспилотники нанесли массированный удар по российским регионам. Как сообщили в Минобороны, главной целью стали гражданские объекты на московском направлении. Всего средства ПВО отразили 84 атаки БПЛА.

В Раменском городском округе сбили 32 дрона, заявил глава столицы Сергей Собянин. В результате падения загорелись два дома в поселке Становое, от осколков БПЛА пострадала 52-летняя женщина. Она находится в реанимации. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский действовали ограничения, сейчас они сняты. За время действия запретов на запасные аэродромы ушли 36 рейсов.

Люди наблюдали беспилотники в опасной близости от себя

Также в это воскресенье под удар попали Брянская область (14 беспилотников), Орловская и Калужская (семь беспилотников), Курская (шесть беспилотников) и Тульская области (два БПЛА).

Силы ПВО и РЭБ продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство, отметили в Минобороны.

Новые законы

Владимир Путин подписал ряд новых законов. Среди них:

  • об ужесточении наказания за пособничество в незаконной миграции. За организацию нелегального въезда и пребывания иностранцев в РФ, а также использования страны в качестве транзита теперь грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Также в качестве наказания предусматривается конфискация денег, ценностей и имущества;

  • статус нелегального мигранта становится отягчающим фактором при совершении преступления. Эти факторы увеличивают срок заключения (от пяти до десяти лет), повышают штрафы и продлевают запреты;

  • о дополнительных выплатах за наставничество на работе. Содержание, сроки и форма наставничества будут определяться в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

Также стало известно, что депутаты ЛДПР готовят законопроект, согласно которому сотрудники МВД, вышедшие на пенсию, смогут получить квартиру. Об этом сообщили «Известия».

В данный момент правоохранители имеют право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения. Однако десятки тысяч человек не могут приобрести эту льготу, поэтому депутаты предлагают обеспечить жильем в трехлетний срок всех, кто стоит в очереди на выплату. А после, начиная с 2027 года, гарантированно предоставлять квартиры всем сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию.

Выплаты беременным

В Госдуме рассказали, как беременные могут получить сертификат на 12 тысяч рублей для женской консультации, роддома и детской поликлиники.

— Первые четыре тысячи рублей предназначены для женской консультации, где наблюдается беременная женщина, шесть тысяч рублей — роддому, где на свет появится малыш, и оставшиеся две тысячи рублей — детской поликлинике, — сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

Сертификат оформляется бесплатно — его выдают в женской консультации с 30-й недели беременности, если женщина ожидает одного малыша. Если двоих и более детей, сертификат выдается с 28-й недели. Для получения выплаты требуются паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Умер пресс-секретарь SHAMAN'а

Пресс-секретарь певца SHAMAN'а (Ярослава Дронова) неожиданно умер. Им был журналист Антон Коробков-Землянский.

PR-директор проводил субботний вечер дома со своей женой. Ближе к полуночи ему стало плохо. Коробков-Землянский начал задыхаться, супруга вызвала скорую, однако врачи уже не смогли спасти его. Журналисту было всего 40 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

«Будем устраивать теракт»

По Сети распространилось видео, как две девушки приехали к «Крокус Сити Холлу» и в ироничной форме заявили, что собираются устроить теракт. Следователи устроили проверку на публичное оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Личности блогерш устанавливаются. Роликом также заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что «еще вчера написала об этом в полицию».

Видео привлекло внимание общественников, а после — и силовиков

Напомним, в результате страшного теракта, произошедшего этой весной, погибли не менее 145 человек, не менее 40 из них застрелили, еще больше задохнулись угарным газом и погибли в результате пожара. Пострадали более пятисот человек, двое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

ПО ТЕМЕ
Мисс Земля Конкурс красоты Атаки ВСУ Законы Госдума Путин Мигранты Выплаты Беременные Теракт Крокус Сити Холл Умер журналист
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Комментарии
6
Гость
1 час
в российских школах пошили шапочки из фольги для защиты от облучения НАТО и это не шутка а настоящая правда! уровень учителей зашкаливает, это темнота средневековья и то самого чёрного
Гость
1 час
Поп РПЦ из Коркино сказал что цыгане хорошие а недорогие россияне сами во всём виноваты такие слова невозможно услышать от католиков и других конфессий, их говорят только нам за наши деньги
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