В России решили создать международную ассоциацию по фактчекингу

В России планируют создать международную ассоциацию по фактчекингу Источник: Freepik.com











В России планируют основать международную ассоциацию по фактчекингу. Меморандум организации и первых партнеров-участников представят уже 20 ноября на ежегодном форуме по борьбе с фейками.

— Цель этой фактчекинговой организации будет заключаться в том, что совместно с другими дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности, мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию, — рассказал инициатор проекта, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

В частности, планируется создать мультиязычную платформу с возможностью верификации информации. По словам Владимира Табака, над проектом будет работать международная команда фактчекеров.