НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -5

7 м/c,

зап.

 743мм 64%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Хеллоуин в школах
Очередь на шиномонтаж
Как подготовить машину к зиме
Охрана мостов
Экс-депутат спалил ресторан
Что с «Ашаном»
Ярославна на «Пятнице»
Объединение школ
Когда выпадет снег
День жестянщика: онлайн
Страна и мир В России решили создать международную ассоциацию по фактчекингу

В России решили создать международную ассоциацию по фактчекингу

В ней будут обучать всех желающих, как проверять информацию и бороться с фейками

173
3 комментария

В России планируют создать международную ассоциацию по фактчекингу

В России планируют основать международную ассоциацию по фактчекингу. Меморандум организации и первых партнеров-участников представят уже 20 ноября на ежегодном форуме по борьбе с фейками.

—  Цель этой фактчекинговой организации будет заключаться в том, что совместно с другими дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности, мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию, — рассказал инициатор проекта, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

В частности, планируется создать мультиязычную платформу с возможностью верификации информации. По словам Владимира Табака, над проектом будет работать международная команда фактчекеров.

Кроме того, новая ассоциация собирается проводить образовательные офлайн-мероприятия. В Россию будут приглашать на стажировки специалистов из других стран, которые заинтересованы в обучении фактчекингу.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
1 час
За чей счёт банкет?
Гость
44 минуты
такая организация могла возникнуть только в сааамой честной стране многополярного мира 🤣
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист изучил язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление