На новую 1000-рублевую банкноту попадут достопримечательности Приволжского федерального округа

Лицевая сторона тысячерублевой купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней — выпуска 2023 года. Голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне.



Согласно новой концепции Банка России, каждая обновленная купюра от 10 до 5000 рублей посвящена одному из федеральных округов России. На лицевой стороне представлены достопримечательности центра округа, а на оборотной — всего региона.