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Страна и мир На новую 1000-рублевую банкноту попадут достопримечательности Приволжского федерального округа

На новую 1000-рублевую банкноту попадут достопримечательности Приволжского федерального округа

Какие именно — решит народное голосование

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1 комментарий

На купюрах образца 1997 года изображен Ярославль

Жители страны смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Лицевая сторона тысячерублевой купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней — выпуска 2023 года. Голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне.

Согласно новой концепции Банка России, каждая обновленная купюра от 10 до 5000 рублей посвящена одному из федеральных округов России. На лицевой стороне представлены достопримечательности центра округа, а на оборотной — всего региона.

При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты.

Список достопримечательностей на выбор планируют составить до конца ноября. Затем при поддержке национального центра «Россия» Банк России проведет народное голосование.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Ярославль больше не является достопримечательностью, вот тебе и "Столица Золотого Кольца"!
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