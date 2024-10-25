«Гулять там по ночам даже в компании страшно!»: туристка из России рассказала о плюсах и минусах отдыха в Грузии

За неделю тулячка посетила два города Источник: Светлана Маковка











На юге России бархатный сезон заканчивается, поэтому некоторые туристы выбирают для отдыха зарубежные курорты. Самые популярные направления — Турция, Дубай, Египет и Грузия, куда год назад появились прямые авиаперелеты. Тем более сейчас цены ниже, чем в разгар лета.

Например, туристка Светлана Маковка из Тулы за неделю побывала в двух городах Грузии — Тбилиси и Кутаиси (это третий по величине город страны, где проживают чуть больше 147 тысяч человек).

Она рассказала 71.RU о плюсах и минусах отдыха в Грузии. Далее — от первого лица.

Мне повезло лететь на рассвете Источник: Светлана Маковка











«Ходить страшно!»

Честно, мне Кутаиси не особо понравился — он маленький и выглядит старым. Да, именно каким-то старым, а не историческим, хотя он и таким вроде как является. Как мне объясняли, реставрировать здания в Грузии тяжело из-за высокой влажности. И если в Санкт-Петербурге здания выглядят ухоженными, то в Грузии это не так. Некоторые дома там напоминают нечто полуободранное и странное.

Подъезды в домах тоже очень грязные. Не знаю, есть ли там кто-то, кто следит за этим, но сложилось ощущение, что нет. Цены в два раза выше, чем у нас, в зависимости от продуктов. Хотя в некоторых местах можно было адекватно закупиться. Так сказать, не по туристическим ценам.

Еще один минус — огромное количество бродячих собак и мало света. Ходить ночью даже компанией просто страшно!

Кутаиси стоит на реке Риони Источник: Светлана Маковка











Странной в Кутаиси мне показалась и организация движения. На пешеходных переходах грузинские водители вряд ли вас пропустят. Нужно реально вываливаться на дорогу, чтобы они ее вам уступили. Причем обычно они даже не притормаживают и летят с той же скоростью в надежде, что ты быстро перейдешь. Но, если ты быстро не перейдешь, они будут тормозить чуть ли не у твоих ног, рискуя задавить.

Я видела несколько раз, как родители с детьми выходили прямо на проезжую часть, чтобы их наконец-то заметили и пропустили. Это очень небезопасно.

Мне понравился местный сетевой магазин «Карфур» с нормальными ценами и выбором товаров. А вот неожиданностью оказался общественный транспорт. В Кутаиси он приезжает по расписанию, сами автобусы большие и более-менее чистые. Там, как и в Туле, есть валидаторы.

Из достопримечательностей я была рядом с Колхидским фонтаном с лошадьми — просто невероятно красивый, много позолоченных фигурок! Неподалеку есть и набережная, но туда так и не дошли. Парк в Кутаиси тоже очень красивый, окружен горами, есть аллея, но он какой-то запущенный. Аттракционы старые и выглядели нерабочими.

В общей сложности оцениваю Кутаиси на 6 из 10 — скучно, грязно, провинциально.

Снимок не лучшего качества, но создает теплые воспоминания Источник: Светлана Маковка











Вид на парк с высоты одного из аттракционов Источник: Светлана Маковка











Современно, но дорого

Да, это уже про Тбилиси — столицу Грузии. Она отличается от Москвы, но тоже имеет свой вайб. Город оказался более чистым и ухоженным, чем Кутаиси. Много магазинов, хорошая инфраструктура и удобное, понятное метро. Там проживает очень много людей разных национальностей, со всеми интересно поговорить.

Разница между Кутаиси и Тбилиси огромная. В последнем местные жители больше работали для туристов, говорили на русском и на английском. Конечно, слабенько, но мы хотя бы понимали друг друга. В центре очень сильно задирают цены для туристов — в два раза и выше, при этом продавцы слишком навязчивые. Как только ты заходишь в магазин, они летают вокруг как мотыльки, не отстанут.

Это еще низкая для Грузии цена — 63 рубля за булочку Источник: Светлана Маковка











В одном из таких магазинов я отказалась покупать сувенир, цена на который была явно завышена даже для туристов, и честно сказала об этом. Чего уж греха таить — лучше немного пройтись и взять похожий по адекватной цене. Женщина за кассой цокнула, прожгла меня взглядом и швырнула этот магнитик в сторону. Неприятно, но ладно.

Кстати, в целом обслуживание не понравилось нигде. Даже в «Макдоналдсе» — всё медленно, на кухне сотрудникам абсолютно плевать на очереди. Они просто общаются между собой, будто никаких клиентов у стойки нет.

С непривычки мне было не очень комфортно из-за гор, потому что обычно я отдыхаю в других местах. Привыкла видеть перед собой поля чуть ли не за пять километров, а здесь по-другому. Было ощущение, что я нахожусь в кратере вулкана.

Вид с высоты канатной дороги очень даже красивый Источник: Светлана Маковка











Местность сама по себе замкнутая. Иногда даже непонятно, как люди поднимаются так высоко, потому что по ночам дома кажутся «летающими» из-за того, что гор не видно.

Минусы есть, но всё равно Тбилиси оценю, пожалуй, на 10 из 10 — ярко, много выбора и интересно.

Дорого ли в Грузии?

Не могу точно сказать, где все-таки дороже, на нашем юге или в Грузии. Потому что в Тбилиси купить кофе в обычном автомате, которые часто можно встретить в магазинах, стоит около 6 лари за стаканчик 0,2. В кофейнях цены достигают 11 лари. Это примерно 212 и 390 рублей соответственно. Вот такие напитки у нас точно дешевле.

Если вам нужен отель в Грузии — это дорого. Маленькая частная гостиница обойдется примерно в 3000 рублей за сутки. И это без питания. Если с ним, нужно добавлять из бюджета минимум столько же.

Перелет в Кутаиси и обратно обошелся в 30 200 рублей экономклассом без багажа.

Другие траты без особого шика:

развлечения — 7000 рублей;

питание — 6000 рублей;

сувениры​​ — 2000 рублей;

такси — 700 рублей.

В общей сложности я потратила около 50 тысяч рублей за неделю с учетом перелета. И это еще очень даже экономно, потому что в Кутаиси я жила у друга, и только в Тбилиси мы снимали мини-отель. Если бы не это, думаю, сумма была бы минимум раз в пять выше!

Общие впечатления от путешествия — десятка.