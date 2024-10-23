Поменяла профессию, а потом — и всю жизнь: как мама двух сыновей в 42 года начала участвовать в конкурсах красоты

Забайкалка победила в международном конкурсе красоты Источник: Светлана Пекшева

Туяна Батуева из Забайкалья в начале 2024 года не знала, как круто изменится ее жизнь и что за год она не просто поучаствует в конкурсе красоты ради развлечения, но завоюет право на участие в международном конкурсе Mrs. Globe — «Миссис Земной Шар». Как дочь агинских степей в 42 года решилась на перемены и что из этого получилось, читайте в ее интервью нашим коллегам из «Чита.ру».

Из финансиста — в мастера маникюра

— Я обычная девочка из далекого прекрасного села Кункур в Агинском районе Забайкалья, которое расположено на берегу священной реки Онон. Есть предположение, что исток Онона — место рождения и захоронения великого Чингисхана. Очень горжусь своей малой родиной, бескрайними степями, благодатной землей, почитаемой нашими предками. Там я окончила среднюю школу и поступила в Восточно-Сибирский технологический госуниверситет в Улан-Удэ на финансы и кредит. Окончила его в 2004 году с отличием, 13 лет отработала в банковской сфере кредитным аналитиком, из них 5 лет — на руководящей должности, начальником сектора кредитования по малому бизнесу.

В 2009 году вышла замуж, в 2010-м с семьей переехали в Иркутск и живем там по сей день. Родила двоих детей, двух богатырей — Мижита и Ардана. Старшему 14 лет, младшему 11.

Туяна с сыновьями Источник: Кристина Латыш

Для меня как для восточной девушки самое важное — хранить очаг, воспитывать детей, создавать домашний уют. В банковской сфере был большой объем работы и многозадачность, особенно на руководящей должности. Поэтому, когда старший сын пошел в школу, я стала искать работу с более гибким графиком, чтобы больше внимания уделять детям.

В 2017 году я поменяла свою деятельность. Мне всегда была близка индустрия красоты, и я решила стать мастером маникюра. Это дало мне возможность планировать свое время, уделять больше времени детям. И еще немаловажный фактор: появилось время на себя, чтобы заниматься спортом и танцами. Они имеют большое значение в моей жизни, так как позволяют мне быть бодрой и активной. Поэтому я системно занимаюсь в тренажерном зале. И была очень рада вернуться после 17-летнего перерыва к восточным танцам.

Год под знаком красоты

— Конкурсы красоты когда начались?

— Для меня это был другой мир. Ни разу в жизни не участвовала. Но как творческой личности мне важно было проявить себя, раскрыть какие-то новые грани, понять, на что я способна. И в то же время быть примером для своих детей. В прошлом году в качестве зрителя я ходила на конкурс красоты и почувствовала эту феерию, праздник, шоу и подумала: «Я тоже могу так!» Захотелось испытать всё это на себе, и в 42 года я подала заявку на участие в конкурсе.

Этот год у меня прошел под знаком красоты. Забегая вперед, скажу, что я приняла участие в трех конкурсах красоты разных уровней: в региональном, всероссийском и международном. Никак не ожидала в прошлом году, когда просто захотела разбавить свои серые будни, что дойду до международного уровня, а потом уже до «Земного Шара».

В феврале начался региональный конкурс и длился три с половиной месяца. Мы проходили различные мастер-классы, психологические тренинги, уроки актерского мастерства и хореографии. Финал прошел в мае 2024 года, где я получила титул «Первая вице-миссис Иркутск» и номинацию «Миссис Нежность — 2024».

Источник: Алексей Ершов Источник: Алексей Ершов

Это дало мне право представлять Иркутск на всероссийском уровне — на конкурсе «Миссис Россия — 2024», который прошел в августе (Туяна стала финалисткой конкурса и вошла в число самых красивых женщин России. — Прим. ред.).

Туяна в образе предводительницы 11 родов хоринских бурят Бальжин-хатан Источник: Леонид Ефремов Источник: Леонид Ефремов

Туяна начала участвовать в конкурсах красоты в 42 года Источник: Леонид Ефремов

Я вернулась из Москвы, и через полторы недели мне поступило уникальное предложение от регионального директора конкурса «Миссис Россия Мира» в Иркутске Сэсэг Хандархаевой представить город на международном конкурсе в Крыму Mrs. Planet Eurasia 2024. Этот конкурс отличался от предыдущих тем, что он не только про красоту и материнство, но и про доброту и милосердие.

Мне посчастливилось поучаствовать в благотворительной акции, которая берет начало от императорской семьи Николая II еще с 1911 года, для помощи детям с паллиативными диагнозами. Был благотворительный променад по набережной, и мы в образе белого цветка участвовали в аукционе с сувенирами.

Туяна на благотворительном аукционе Источник: Леонид Ефремов

Я продавала сережки. Очень душевный и трепетный был день. Меня удивила отзывчивость и доброжелательность людей — крымчан и отдыхающих. Это меня привлекло, так как это близко нашим традициям, в которых помощь близким, родным, сострадание к ближнему — важный аспект духовной жизни.

Там я победила. На протяжении семи дней были ежедневно репетиции и конкурсы.

Отдельно был выделен день для защиты социальных проектов, которые каждая девушка представляла на своем региональном уровне. Я представляла акцию, которую провожу у себя в салоне каждый месяц. Благодаря первому конкурсу я познакомилась с руководителем фонда «Солнечный круг» Викторией Кузнецовой. Это сообщество мам детей с особенностями развития. Я предоставляю им услуги по уходу за кожей рук и ногтями.

Очень важным моментом была фотосессия с моим участием для мам особенных детей. Чтобы они отвлеклись от повседневных дел, почувствовали себя красивыми, наполненными, окрыленными. Я очень рада, что я причастна к этому, дала им возможность почувствовать себя королевами. Нам всем это нужно.

Еще один день на конкурсе был посвящен творческим номерам. Все участницы должны были подготовить домашнее задание: стихи прочитать, спеть, станцевать. Я выбрала танцы, потому что с детства танцевала в школьном ансамбле.

Источник: Светлана Пекшева

На международном конкурсе Mrs. Planet Eurasia 2024 я получила высший титул и победила еще в трех номинациях:

за лучший образ в морском стиле — Cruise style;

за лучший черно-белый образ в стиле 60-х на выходе «Ход королевы»;

за лучшее подиумное дефиле — Best catwalk.

Поддержка родной земли

— Вы приезжаете в Кункур?

— Моего любимого дедушки не стало 3 года назад, он прожил долгую счастливую жизнь, до 100 лет, но в родимом доме осталась моя родная тетя. Мы ездим к ней часто, мама живет в поселке Агинском. На малой родине я заряжаюсь, получаю энергию.

У нас есть ступа при въезде в деревню. Для меня очень важно помолиться, попросить своих предков о помощи. Перед каждым конкурсом я ездила на свою малую родину и просила помощи. Я думаю, что они мне помогли в том числе.

Я благодарна землякам, малой родине, родным и близким, друзьям, одноклассникам за финансовую помощь и за моральную поддержку.

Родные и друзья встретили Туяну в 4 утра в аэропорту Источник: Туяна Батуева

Понадобится как минимум 20 платьев

— Какие у вас теперь ожидания от конкурса, который будет в следующем

году?

— Я считаю, что это один из самых престижных крупных конкурсов — «Миссис Земной Шар». Он пройдет в Китае, там участвуют 60 стран, 5 континентов и 120 участниц.

Для международного уровня нужен английский язык, поэтому я занимаюсь с носителем языка. Мне это очень нравится. Еще будет в рамках программы конкурса дефиле в купальнике. Нужно быть в хорошей физической форме, поэтому три раза в неделю хожу на индивидуальные занятия с тренером.

На «Миссис Россия — 2024» я готовила видеовизитку. Это получился целый фильм про наши семейные традиции и бурятские обычаи.

Источник: Маруся Ильенко / Vk.com

Планируем с ними дальше работать над визиткой к «Миссис Земной Шар».

Пока положения конкурса у меня нет. Предварительно, он будет проходить в течение 10 дней. Есть определенные требования, например, в день нужно по два наряда. То есть 20 платьев как минимум нужно будет везти туда.

Сейчас я отдыхаю. Решила в октябре немного передышку сделать. Потому что с января практически не отдыхала.

— Как вы считаете, что такие конкурсы дают женщинам?

— Когда я приняла решение участвовать в конкурсе, началось волшебное путешествие знакомства с самой собой, своими страхами, установками. У всех конкурсов достаточно большие требования, необходима внутренняя сосредоточенность, дисциплина. Сама этого не понимая, начинаешь меняться. Участие в конкурсах дает уверенность в себе, раскрывает творческий потенциал человека и открывает новые грани, о которых ты даже не знаешь. Я считала, что мое творчество в умении танцевать. Придя на конкурс, я узнала, что в актерском мастерстве у меня тоже есть задатки.

Я считаю, что каждая девушка должна пройти этот путь. Ничего не бояться. Конкурсы — это не что-то заоблачное. Это лишь один из способов проявить и раскрыть себя, почувствовать более прекрасной и наполненной. И открываются новые возможности, расширяется круг знакомств. У меня теперь сколько друзей по всей России. Можно поехать в отпуск или съездить в гости, где мне будут рады.