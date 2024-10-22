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Страна и мир «Мне было очень страшно»: Глюкоза опубликовала видео из Шереметьево — она заявила о провокации и незаконном задержании

«Мне было очень страшно»: Глюкоза опубликовала видео из Шереметьево — она заявила о провокации и незаконном задержании

На нее завели дело о наркотиках

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10 комментариев

Певица прокомментировала свое задержание

Недавно в аэропорту Шереметьево задержали певицу Глюкозу (Наталья Ионова-Чистякова), по версии полицейских, она была под воздействием наркотиков. За это ее оштрафовали на пять тысяч рублей. От прохождения освидетельствования она тогда отказалась. Теперь артистка поделилась своей версией событий.

— Вчера ночью я прилетела из Питера в Москву после больших съемок для федерального канала, которые шли несколько недель. На выходе из самолета меня встретили сотрудники полиции: они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии, — написала Наталья в своем Telegram-канале.

Наталья поделилась видео

Затем полицейские сообщили адвокатам певицы, что подозревают ее в употреблении наркотиков и требуют пройти освидетельствование. Основанием для этого стало странное поведение Глюкозы.

— Отсутствие (и это не опечатка) у меня запаха алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов, поведение, не соответствующее обстановке. Всё это — неправда, — прокомментировала Наталья.

Того, что ничего подобного не было, подтверждают и понятые. После этого Глюкозу доставили в суд вместе с адвокатом, где ее оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Последнее время Наталья Ионова конфликтует с экс-продюсером Максимом Фадеевым. Он обвинил девушку в манипуляции и вранье после скандального выступления. Возможно, она подозревает именно его.

— Вы знаете ТОГО, КТО последние месяцы пытается меня уничтожить. Но сейчас не о нем. Сейчас я покажу вам хронологию и факты, потому что смотреть на эту кампанию «Глюкоза vs наркоконтроль» больше нет сил, — написала Наталья.

ПО ТЕМЕ
Наталья Ионова Глюкоза Певица Наркоконтроль Административная ответственность
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Комментарии
10
Гость
32 минуты
Она как и Лепсаридзе (Лепс) конечно не употребляют наркотики
Гость
33 минуты
Что она с собой сделала,..была красотка,а сейчас😞
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