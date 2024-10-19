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Страна и мир обзор В Тамбовской области ввели режим ЧС: взорвался жилой дом, есть погибшие. Новости 19 октября

В Тамбовской области ввели режим ЧС: взорвался жилой дом, есть погибшие. Новости 19 октября

Что произошло за сутки

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Произошла утечка газа на четвертом этаже дома

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны. Семь из них были перехвачены над Брянской областью. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Один из дронов врезался в нежилое здание.

В Кабмине РФ заявили, что направят более 3,2 миллиарда рублей пострадавшим в Курской области.

Монеточка* в розыске

Певицу Лизу Монеточку* объявили в уголовный розыск. Статья — неисполнение обязанностей иноагента. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Карточка из базы розыска МВД

Артистка уехала из России вскоре после начала СВО. Сейчас она живет за границей с мужем и двумя детьми. Это уголовное дело уже второе за последние несколько месяцев.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Взрыв газа

В городе Кирсанов Тамбовской области взорвался многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, произошла утечка газа. В результате разрушены четвертый и пятый этажи дома. Четыре человека погибли, восемь получили ранения.

Губернатор региона поручил ввести режим ЧС в Кирсанове.

Кадры с места ЧП

В МЧС сообщили, что пожар на площади 200 квадратных метров удалось ликвидировать. При помощи тяжелой техники спасатели разбирают разрушенные конструкции.

Жителей дома эвакуировали в пункты временного размещения. С ними работают психологи.

В региональной прокуратуре сообщили, что проводится проверка исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Лишение гражданства

На Дальнем Востоке впервые лишили российского гражданства за непостановку на воинский учет. Об этом рассказали в пресс-службе УВМД по Хабаровскому краю.

Нарушители — уроженцы Таджикистана. Они получили российские паспорта в августе этого года. Документы признали недействительными из-за того, что мужчины не встали на воинский учет. Иностранцев задержали, им необходимо покинуть страну.

Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным 8 августа. Поправки внесли в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».

«Привет» от патриарха Кирилла

В женских консультациях 16 регионов России будут выдавать именное письмо от патриарха Кирилла. Об этом РИА Новости рассказала руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.

При первом приеме беременные получат «папку помощи» — письмо-поздравление от главы региона и местной митрополии, а также буклет с информацией о поддержке беременных и родивших женщин. При рождении ребенка мамам подарят уходовые средства для младенцев и крестильный набор от РПЦ.

В проекте участвуют Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская и Пензенская области, Камчатский и Забайкальский края, республики Коми, Карелия, Мордовия и Удмуртия.

Смерть от укуса хомяка

В Испании после укуса домашнего хомяка скончалась 38-летняя женщина, сообщает местная газета Mediterraneo.

Пострадавшая поспешила обратиться в больницу, однако было слишком поздно. Она потеряла сознание всего в нескольких метрах от входа в госпиталь. Вместе с ней были ее дети 17 и 11 лет. Они стали свидетелями смерти матери. Как пишут СМИ, после произошедшего им потребовалась психологическая помощь.

Точная причина смерти станет известна после вскрытия. По данным Radio Castellon, основной версией медиков является сильная аллергия погибшей на грызунов.

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Атаки ВСУ Спецоперация на Украине Монеточка Иноагент Уголовный розыск Взрыв газа Тамбовская область Гражданство Беременные Патриарх Кирилл
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