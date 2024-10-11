Как отдыхаем в новогодние праздники в начале 2025 года: календарь выходных и рабочих дней

Россияне будут отдыхать 11 дней Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Новый год уже не за горами. Этот праздник принесет с собой 11 выходных дней. Уже сейчас пора планировать, как вы хотите провести длинные праздники. Для этого стоит знать, когда именно они пройдут.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. По сравнению с прошлым годом количество выходных увеличится на один день.

Новогодние праздники начнутся уже 29 декабря 2024 года и будут идти вплоть до 8 января включительно. Первым днем, в который придется трудиться, будет четверг, 9 января. Так что рабочая неделя обещает быть короткой.

Россиян ждет рабочая суббота в декабре Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Однако перед праздниками придется поднапрячься. В конце декабря уходящего года россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря.

В России праздничные дни, если они совпадают с выходными, переносят на другие даты. Субботу, 4 января, перенесут на 2 мая (пятница), а воскресенье, 5 января, перейдет на 31 декабря (среда).

Новый год — это не единственные длинные выходные в 2025 году. Также продолжительные праздники ждут россиян в мае. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, можно почитать в нашем материале.