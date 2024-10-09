Личная жизнь Павла Дурова: с кем миллиардеру приписывают романы

Источник: Городские порталы

За последнее время мы узнали аж слишком много о личной жизни основателя Telegram Павла Дурова. То он признает, что в мире может быть около сотни его детей, то Ирина Булгар выложит очередное фото Павла с тремя своими детьми, то сам он опубликует фото десятилетней давности с дочерью. А на днях миллиардер поделился тем, что они с Юлией Вавиловой потеряли ребенка.

О беременности девушка узнала на следующий день после того, как власти Франции задержали Дурова.

— 4 октября врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется, — написала Юлия Вавилова в своем блоге. — Сложно описать боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя. Нам удалось справиться со многим сразу. Но для малыша это было слишком.

Павле Дуров поддержал возлюбленную:

— На Юлию оказывалось безумное давление. Какой-то блогер пустил слух, что она «агент „Моссада“». Другим людям пришла в голову абсурдная идея, что именно ее посты побудили полицию встретить меня в аэропорту. Юлия была стойкой. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности.