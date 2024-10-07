50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция

В Казахстане можно замечательно отдохнуть с палатками Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Любите отдых в палатках и думаете, куда бы отправиться в отпуск? Журналист 72.RU Никита Кифорук живет в Тюмени и вместе с семьей почти каждый год выезжает на природу. Недавно он и его родные побывали в Казахстане. Ниже Никита рассказывает, как там отдохнуть бюджетно.

Я не фанат дальних поездок за рулем, поэтому дальше Урала обычно не уезжаем. В этом году хотели поехать на озеро Увильды в Челябинскую область, но буквально перед выездом погода там испортилась и пришлось в срочном порядке менять планы.

Критерии выбора места были достаточно простые:

дорога на авто — не больше суток;

возможность поставить палатки;

хорошая погода на время отпуска;

озеро в шаговой доступности;

адекватная стоимость (чтобы не остаться без денег к 1 сентября).

Мы просмотрели множество вариантов по всему Уралу, но везде были дожди. Поэтому в качестве альтернативы выбрали курорт Бурабай, он же — поселок Боровое в Казахстане. Но, как оказалось, мест, приспособленных для отдыха с палатками, там не так уж и много. Мы нашли всего два.

Что сделать перед поездкой

Конечно, перед путешествием нужно подготовить автомобиль. Провести техобслуживание: немного перебрать подвеску, проверить давление в шинах, запаске и все технические жидкости. Также пришлось заменить чуть больше деталей, чем планировалось, потому что страшновато остаться с неисправным автомобилем в чужой стране.

А еще важно получить диагностическую карту и оформить страховку на авто для поездок по Казахстану. Полис можно купить у многих агентов в России или на границе. Суммарно это стоило порядка 2,5 тысячи рублей на кроссовер.

Как добраться

Пограничный контроль прошли достаточно быстро — для легковых авто есть отдельная очередь, правда, указателей нет. Нужно объехать все фуры и подобраться к пограничникам.

На российском посту пришлось доставать из машины абсолютно все вещи. А вот на въезде в Казахстан досмотр был весьма поверхностным, попросили просто открыть все двери и ответить на несколько вопросов.

Внезапно на хорошей дороге появляются ямы Источник: Никита Кифорук / 72.RU











От границы до Петропавловска на протяжении 40 километров дороги не было совсем. Там идет ремонт трассы и сделали объезд по грунтовке, но из-за дождей и огромного потока грузовиков от дороги осталось одно название.

Этот участок еще можно назвать хорошим Источник: Никита Кифорук / 72.RU











От Петропавловска до Бурабая идет платная дорога через Кокшетау, она довольно неплохого качества, и ехать по ней одно удовольствие. Проезд в обе стороны стоит примерно 100 рублей. Правда, добирались мы достаточно долго, приходилось соблюдать все скоростные ограничения — очень не хотелось нарваться на штраф.

Где отдохнуть с палаткой

Мы остановились на берегу озера Чебачье. Там на небольшом полуострове расположен частный пляж и в лесу выделена зона для кемпинга. От парковки до него примерно километр.

Чтобы пройти на парковку, нужно пересечь бесплатный пляж Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Вообще, парковки — это отдельная тема. В большинстве случаев они платные, а дорожная полиция строго следит за соблюдением правил. Но машины там почти не эвакуируют, чаще просто снимают номера.

Бесплатную парковку найти можно почти всегда, но, как правило, она находится чуть подальше. Если ходить пешком желания нет, придется заплатить 200–400 рублей в сутки.

В озере спокойная вода, и плавать на сапе — одно удовольствие Источник: Никита Кифорук / 72.RU











В Бурабае много озер, но Чебачье нам понравилось больше всего. Природа завораживает красотой: вокруг горы, в лесу — огромные кусты облепихи, а в прозрачных озерах много рыбы. Выходить из воды совсем не хочется и есть где поплавать на сапе. Особенно понравилась погода: на Урале шли дожди, а в Казахстане было 25–30 градусов. Дожди тоже были, но недолгие. Даже грозы длились не больше пары часов.

Местной природой можно любоваться бесконечно Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Вода в озере пресная, но с какой-то щелочью, отчего плавать в ней легко, как на море Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Такие потрясающие закаты мы наблюдали каждый день Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Единственный минус — мусор, который оставляют после себя отдыхающие. По всему лесу то и дело натыкаешься на бутылки, бычки и влажные салфетки. Что мешает людям убрать за собой мусор — непонятно.

Отношение местных

В последнее время часто слышу о том, что местное население негативно настроено к туристам из России. Как мне кажется, такое впечатление может возникнуть из-за не очень высокого уровня сервиса. Мы привыкли, что клиент всегда прав, и любезное отношение продавцов принимаем как должное. И когда сталкиваемся с безразличием, может показаться, что это что-то личное. Но нет, здесь это норма. Вне зависимости от национальности сотрудника.

Национальные шатры сдают как жилье, а иногда в них находятся ВИП-залы местных кафе Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Но в целом люди достаточно дружелюбные и адекватные. Под конец отпуска я решил попробовать кумыс, но его нигде не было. По совету продавцов я заглянул в кафе, которое уже закрывалось. Узнав, что мы завтра уезжаем, хозяин заведения Руслан усадил нас в юрту, угостил домашним кумысом и не взял ни копейки.

Расходы

Расходы на питание были небольшие — большую часть продуктов привезли с собой. В туристическом Бурабае цены примерно сопоставимы с тюменскими, но что-то может быть чуть дешевле или чуть дороже. Иногда мы заезжали пообедать в кафе и вчетвером наедались на 2–3 тысячи рублей.

Платить картой мы даже не пробовали, продавцы уверяют, что российские Visa, MasterCard и «МИР» у них не работают. Поэтому мы предусмотрительно запаслись рублями и меняли их в обменниках.

Кстати, вывести деньги с российской карты в Казахстане — не проблема. У многих есть российские карты, и можно рассчитаться переводом, а в обменниках можно таким же образом получить наличку.

На ферме живут такие милые олени Источник: Никита Кифорук / 72.RU Зайцев можно даже погладить Источник: Никита Кифорук / 72.RU

Впрочем, более-менее искушенному туристу тратить деньги попросту некуда: развлечения в основном банальные (катамараны, лодки и т. д.), а экскурсии не очень дорогие. Например, посетить мараловую ферму можно всего за 200 рублей с человека. По примерным подсчетам, за 10 дней на четверых у нас ушло чуть больше 50 тысяч рублей. Это с учетом трат на проживание, топливо, связь и страховку.

Стоит ли ехать? Однозначно да. Главное, чтобы были хорошая погода, настроение и желание отдохнуть.



А вы любите отдых на природе? Да, обожаю путешествовать с палатками Максимум — пожарить шашлыки в лесу Нет, мне больше нравится комфорт Выскажусь в комментариях