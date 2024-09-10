Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему

Тюменка Мария Орлова побывала в Брунее случайно Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Путешествиями во Вьетнам или Турцию уже мало кого удивишь. Эти направления давно изучены россиянами. А что насчет Брунея? Это маленькое государство в Азии не такое популярное место для посещения туристами. Биолог Мария Орлова из Тюмени побывала в стране случайно — несколько дней провела там между перелетами из России в Малайзию. Однако Бруней впечатлил ее настолько, что она назвала это лучшим своим отдыхом за последние десять лет. Почему — читайте в ее колонке для портала 72.RU.



Мария Орлова биолог

Небюджетный отдых

Если взять Юго-Восточную Азию и убрать из нее вечную грязь, обилие нищих и попрошаек, назойливых продавцов, постоянно пытающихся обмануть тебя хоть на копейку (да и просто мошенников), — вы получите Бруней. Эта бывшая британская колония сегодня является нефтяной державой и справедливо входит в тройку самых богатых государств планеты.

Один брунейский доллар равен 68,74 рубля.

Сразу должна отметить: отдых в этой стране не может быть бюджетным. Здесь просто нет хостелов и дешевых отелей. Относительно недешевое такси — 5,5 брунейского доллара, правда, вне зависимости от расстояния: на соседнюю улицу — пять с половиной, на противоположный конец города — тоже пять с половиной! Речное такси: 1 доллар — чтобы переправиться через реку, 25 долларов — круиз вокруг речной деревни, 40 долларов — круиз вокруг деревни и выезд на территорию мангровых зарослей, где можно наблюдать носатых мартышек. Завтрак в отеле — 16 долларов, ужин в суши-ресторане — 40 долларов (правда, порции здесь огромные).

Брунейские пейзажи и городские зарисовки зачаровывают своими пестрыми красками 1 из 4 Брунейские пейзажи и городские зарисовки зачаровывают своими пестрыми красками Источник: Мария Орлова

Но обо всём по порядку. Я решила сделать остановку в Брунее на пять дней по дороге на конгресс в Малайзию. Перелет в Юго-Восточную Азию вообще очень долгий, а я плохо переношу длительные рейсы, особенно ночные, поэтому сначала ночевала в Москве, потом добралась до Брунея и решила там тоже задержаться. Не пожалела ни разу!

Бруней — исламская страна, большинство женщин носит хиджаб. В магазинах и такси считается хорошим тоном включать религиозный радиоканал. Перед вылетом из страны весь самолет слушает молитву. К туристам-немусульманам относятся хорошо, но я носила платок и платья с рукавом хотя бы до локтя: во-первых, очень жарко, печет голову и можно получить солнечные ожоги, во-вторых, лично я стараюсь не выделяться из окружающего потока людей. Платок можно купить прямо здесь: этот регион Юго-Восточной Азии славится своим отличным шелком.

Если вы любите выпить на отдыхе — Бруней однозначно не ваш вариант: алкоголь запрещен к употреблению, нигде не продается и не подается в ресторанах.

Буддийских храм Teng Yung недалеко от отеля. Буддистов здесь немного, поэтому и храм небольшой, но колоритный 1 из 5 Буддийских храм Teng Yung недалеко от отеля. Буддистов здесь немного, поэтому и храм небольшой, но колоритный Источник: Мария Орлова

Что посмотреть

Главные достопримечательности Брунея, безусловно, многочисленные роскошные мечети. Обязательно посмотрите Omar Ali Saifuddien Mosque (обойдите со всех сторон, там везде шикарно). Посетите Jame'Asr Hassanil Bolkiah Mosque (визит разрешен с 14:00 и не каждый день, узнавайте на месте, обязательно приходите в платке, а плащ для женщин выдадут на месте). Кстати, не забудьте надевать на ноги носочки, поскольку в Брунее принято, заходя в помещение, снимать обувь, пол везде очень чистый, но в каменных храмах он очень холодный из-за кондиционеров, можно простудиться.

Обязательно зайдите в Музей королевских регалий: здесь вы в полной мере ощутите всю мощь этого небольшого государства. В музее, среди прочего, представлены подарки королю Брунея от глав государств на различные праздники, есть и от России.

Мечеть Омара Али Сайфуддина Источник: Мария Орлова











Мечеть Джаме Аср Хасанил Болкиах — самая крупная мечеть в Брунее. Вход бесплатный, но на входе надо снять обувь, а женщинам — облачиться в бордовый балахон 1 из 5 Мечеть Джаме Аср Хасанил Болкиах — самая крупная мечеть в Брунее. Вход бесплатный, но на входе надо снять обувь, а женщинам — облачиться в бордовый балахон Источник: Мария Орлова

Посидите в центральных парках, пройдитесь по набережной — там есть что посмотреть. После этого можно переправиться через реку в деревню на сваях. Эта деревня, которая называется Кампонг-Айер, — одна из главных достопримечательностей Бандар-Сери-Бегавана, своего рода Венеция, но почище. Здесь домики на сваях, школа на сваях, пожарная часть и мечеть — всё над водой. Попытки городских властей переселить деревенских на твердую землю успехом не увенчались: жители заявили, что их устраивает такая жизнь, инфраструктура развита, всё есть — и всё под рукой. В центре деревни находится этнографический центр, где можно купить очень хорошие сувениры (а вообще, в Брунее с этим проблемы).

В Бандар-Сери-Бегаване есть чудесный буддийский храм Teng Yung, но вообще более 80% населения — мусульмане, поэтому основная архитектура — это все-таки мечети.

Обязательно посмотрите мангры и носатых мартышек, а также помните, что в рамках этого тура вы проплывете мимо королевского дворца, который виден только с воды.

Брунейская Венеция — деревня на воде. Здесь на сваях всё: от лодочной бензозаправки до школы, полиции и пожарной части 1 из 3 Брунейская Венеция — деревня на воде. Здесь на сваях всё: от лодочной бензозаправки до школы, полиции и пожарной части Источник: Мария Орлова

Где поесть

Любителям японской кухни могу рекомендовать суши-ресторан Kaizen sushi. Желающим увидеть местную кухню во всей ее красе непременно надо посетить Gadong — ночной рынок (открывается примерно в 16:00). «Гадонг» потряс меня до глубины души своей идеальной чистотой — забудьте о грязи среднеазиатских рынков. Здесь в режиме реального времени готовятся мясо, рыба, овощи, которые можно купить и тут же съесть (или взять домой поужинать). Всё невероятно вкусно и достаточно недорого! Кстати, по поводу дуриана, про который что только не пишут в путеводителях, а в отелях многих стран часто можно встретить табличку «Дуриан в номер не приносить!» Так вот, здесь, в Бандар-Сери-Бегаване, на рынке «Гадонг», продают дуриан с обычным фруктовым запахом! Не знаю, что это за агрономическое чудо, но его обязательно стоит попробовать! И еще: сувениры здесь не продаются, что бы ни писали путеводители.

Брунейская кухня (как и малайская в целом) построена на рисе, курице и специях. Местное население очень любит кофе, но плохо понимает, что такое чай, поэтому он тут весь из пакетиков, заварочный не попался мне ни разу.

Ужин в суши-ресторане обойдется не дешево, но зато тут большие порции 1 из 3 Ужин в суши-ресторане обойдется не дешево, но зато тут большие порции Источник: Мария Орлова

Местное население

Жизнь местного населения в значительной степени лишена проблем, присущих жителям других стран. В Брунее полностью бесплатны медицина и образование (платных нет как факта) и множество различных социальных программ. Преступность стремится к нулю (могу предположить, что это следствие в том числе и полного отсутствия алкоголя в продаже), не видно бомжей и просто каких-то оборванцев. Поэтому здешние жители очень приветливы и всегда готовы помочь. Туристов в Брунее не очень много, местное население еще не успело от них устать. И, что очень важно, туризм далеко не основная доходная статья бюджета страны. Строго говоря, Бруней и без туристов мог бы прекрасно обходиться, поэтому местные владельцы отелей, ресторанов, магазинов не смотрят на каждого приезжего как на кошелек, из которого надо вытрясти побольше. Этим Бруней существенно отличается от большинства стран Юго-Восточной Азии, Турции, Египта и прочих.



Гадонг — знаменитый ночной рынок столицы Брунея. Здесь, в основном, фрукты и готовая еда. У местных принято ходить сюда ужинать 1 из 5 Гадонг — знаменитый ночной рынок столицы Брунея. Здесь, в основном, фрукты и готовая еда. У местных принято ходить сюда ужинать Источник: Мария Орлова

Когда приезжать?

Я приехала в не очень удачное время: в июле и августе здесь сезон дождей, часто бывает пасмурно, а иногда проходят ливни, правда, всё очень быстро высыхает. Кроме того, из-за высокой влажности тяжело переносится жара — каждое утро я находила в мобильнике фразу «Температура +28, ощущается как +35». Рекомендую посетить Бруней в другой сезон.

Полезные советы

Вопреки рассказам из путеводителей, что «каждый житель Брунея имеет личное авто, поэтому нет общественного транспорта», он, конечно же, есть. Наиболее удобно такси Dart, скачайте приложение на телефон и вызывайте такси в любую точку города — водители приезжают очень быстро и помогут вам при каких-либо сложностях с адресом.

Роуминг очень дорогой, гораздо выгоднее купить местную симку, вам сразу предложат временный тариф, которого как раз хватит для пользования в период пребывания.

Имейте при себе паспорт, он может понадобиться как при покупке сим-карты, так и при обмене валюты. Меняют валюту не в отеле (так почему-то часто пишут в путеводителях), а в банках либо в небольших организациях, которых много в центре города. Курс везде одинаковый.

Тюменку невероятно впечатлил город Бандар-Сери-Бегаван 1 из 2 Тюменку невероятно впечатлил город Бандар-Сери-Бегаван Источник: Мария Орлова

Что очень понравилось

Полное отсутствие агрессии где бы то ни было. Ненавязчивый сервис: продавцы не пристают к вам, как только вы зашли в магазин или подошли к прилавку. Никакой цыганщины, на которую жалуются туристы, вернувшиеся из Египта или Турции. Если спросите — помогут. Еще один важный пункт: ни разу не столкнулась с желанием продавца обмануть покупателя хоть на доллар. Цена всегда одна для всех, а сдачу здесь принято сдавать до цента (я привыкла считать сдачу и была приятно удивлена). Брунейцы очень предупредительны: однажды я вымокла до нитки под ливнем, и ко мне тут же подъехал автомобиль, и водитель предложил подвезти меня до отеля. Глубокое впечатление оставила исключительная чистота на улице и в помещениях. Никакого ротавируса, и благополучная санитарная обстановка по части различных паразитарных заболеваний, которые наши туристы часто привозят из Лаоса, Вьетнама и тому подобных развивающихся стран.

Что привезти с собой

В Брунее отличный высококачественный шелк для платьев, очень неплохая косметика. По поводу золота… То, что представлено в ювелирных магазинах, — в массе штамповка, а что не штамповка (реально красиво и хорошо сделано) — то стоит как крыло самолета. Сувениры очень неплохие, но купить их можно только в деревне на воде и в аэропорту.

Вот честно — это был мой самый лучший отдых за несколько десятков лет жизни!

Что еще почитать про отдых

Туристка отправилась в провинцию Нячанг и после возвращения поделилась своими впечатлениями от поездки. А героиня этого материала дважды за лето побывала в Турции: первый раз на семейном отдыхе, второй — по работе. Она посетила несколько городов и пожила в двух абсолютно разных отелях. Рассказываем о ценах, экскурсиях, плюсах и минусах отпуска.

А знали ли вы про такую страну, как Оман? Популярность среди туристов она начала набирать только недавно. Там хоть и небогатая растительность, но тоже есть на что посмотреть: карстовая воронка, горы, пляжи с черепахами. Россиянка побывала в Омане вместе с семьей. О малоизвестной стране, ее красоте и дороговизне, а еще том, как туристов бросили на безлюдном острове, — в ее колонке. До этого путешественница рассказывала, как три недели отдыхала на Занзибаре. Здесь она побывала на сафари и диких пляжах. Но каникулы здесь не такие уж и дешевые, если вы хотите жить комфортно.