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Страна и мир Абхазия осталась без зарплат бюджетникам и без льготного перетока электроэнергии из России. К чему это приведет?

Абхазия осталась без зарплат бюджетникам и без льготного перетока электроэнергии из России. К чему это приведет?

Поговорили с экспертами и спросили, почему у «большого брата» закончилось терпение и чего ждать туристам

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2 комментария

Перед президентскими выборами в республике российско-абхазские отношения натянулись

Абхазская сторона не выполнила в срок два пункта программы по гармонизации законодательств с Россией, сообщил Кабмин республики. Речь идет о ратификации соглашения о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и подписании и ратификации соглашения об осуществлении инвестпроектов в Абхазии российскими юридическими лицами. Это часть второго этапа гармонизации, запланированного на 2024–2025 годы в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Программа была подписана 12 ноября 2020 года. Ее цель — создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и при содействии России. Но абхазские братья заартачились и гармонизировали только 26 из 45 пунктов. «Большой брат» уговаривать не стал и с 1 сентября просто приостановил выплаты зарплат абхазским бюджетникам: учителям, врачам, сотрудникам силовых структур, соцзащиты и культурных учреждений. Также электроэнергию в Абхазию по перетоку, когда ее в республике будет не хватать, Россия предоставит по коммерческой стоимости. К слову, уже сегодня Сухум, Очамчирский и Ткуарчалский район были обесточены из-за аварии.

— Отдельные пункты этой программы имеют срок реализации до 1 августа 2024 года. В связи с тем, что абхазской стороной не выполнены условия, российская сторона временно ограничила оказание финансовой помощи в размере 141 миллиона рублей. Эта сумма является 1/12 от годовых значений, — приводит слова министра финансов РА Владимира Делбы «Абхазское телевидение».

Абхазия сейчас похожа на летящий с откоса поезд, которым управляет человек, не умеющий этого делать. Он просто сложил ручки и ждет, куда вынесет его судьба. Почему республиканская власть отказалась выполнять взятые на себя обязательства по гармонизации законодательства — загадка. В проблеме разбирается журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич.

Гармонизация в Абхазии только у природы

У Абхазии не было планов по гармонизации

Абхазский юрист Омар Смыр попытался проанализировать заявление Минэкономики о гармонизации законодательств Абхазии и России и считает, что речи о гармонизации законодательных актов в судебной части и в инвестиционной вообще никогда не велось. Статья 23 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РА и РФ от 17 сентября 2008 года гласит, что «договаривающиеся стороны будут принимать меры по унификации (то есть приведению к единообразной системе) регулирующего хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. Статья 11 Договора между РА и РФ о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года предусматривает, что Республика Абхазия не позднее трех лет со дня вступления в силу настоящего договора реализует комплекс мероприятий по гармонизации своего законодательства в области таможенного дела с актами в сфере таможенного регулирования, составляющими право Евразийского экономического союза, а в части, не урегулированной таким правом, — с законодательством РФ.

— Тезис о том, что план гармонизации законодательства вытекает из договоров 2008 и 2014 годов, не соответствует действительности. Гармонизации подлежало только таможенное законодательство. Что же касается приведенного распоряжения президента № 401-РП от 31 октября 2019 года, в нём президент поручает Кабинету министров разработать и реализовать программу унификации законодательства. Во исполнение вышеуказанного распоряжения премьер-министр 3 декабря 2019 года направил российской стороне проект совместного плана по унификации законодательства РА и РФ, — утверждает Омар Смыр.

Проект унификации включал гражданское, налоговое, таможенное, социальное и медицинское законодательство, отмечает Смыр.

— Исходя из этих документов, мы можем прийти к однозначному выводу о том, что у абхазской стороны не было никаких планов гармонизации путем принятия закона об апартаментах, соглашения о признании судебных и арбитражных решений, соглашения о льготах крупному бизнесу, приватизации энергетики и т. д. по списку, — отмечает юрист.

Скорее всего, так же думает и руководство республики. Президент Аслан Бжания, когда стал известно о приостановке финансирования зарплат и перетока, спокойно ел чак-чак в гостях у президента Башкирии, выступить перед населением и объясниться ему было некогда. Премьер-министр республики Александр Анкваб как-то невнятно пообещал, что без денег врачи и учителя не останутся. Правда, о том, где власти возьмут 140 миллионов рублей, распространяться не стал.

Где возьмут деньги на зарплаты, даже власти Абхазии не знают

Нужно умерить аппетиты чиновников

Редактор газеты «Нужная» Изида Чания считает, что Абхазия сама в состоянии разобраться со своими бюджетниками и платить достойную зарплату, необходимо просто пересмотреть республиканский бюджет, в котором неоправданно большие средства тратятся на содержание раздутого чиновничьего аппарата, командировочные расходы вечно путешествующих чиновников, банкеты, рестораны и развлечения.

Расходы республиканского бюджета

— Надо направить силы на борьбу с коррупцией, и тогда не потребуется лишать граждан Абхазии перспектив на будущее, продавая национальные активы. Это фрагмент из бюджета на 2024 год, в котором видно, что на неконтролируемые резервные фонды выделены средства, во много раз превышающие расходы на образование, здравоохранение, развитие экономики, безопасность страны и оборону, — говорит Изида.

К российским туристам отношение не изменится

Все хотят денег

Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский, который работает в Абхазии много лет, говорит, что даже он не понимает, что происходит. И пытается разобраться в хитросплетениях абхазской политики и экономики. Он не уверен, что деньги, пусть даже и небольшие, на выплаты бюджетникам и силовикам есть в бюджете. Еще же, кроме зарплаты, выходит неслабенькая такая нагрузочка на нищую республиканскую казну — это переток электроэнергии из России.

— А там может получиться под два миллиарда рублей, сейчас всё будет зависеть от того, когда этот переток потребуется. С каждым годом нагрузка увеличивается, в прошлом году они заплатили под миллиард плюс социальный переток тоже был. Я думаю, выйдет всё в 2,5 миллиарда при бюджете в 10 миллиардов рублей, — считает Кирилл.

На вопрос о том, почему абхазская сторона не ратифицировала соглашения, Кирилл отвечает просто — это такая абхазская методика увиливать от обещаний российской стране. Он напомнил, что подобная ситуация уже была с предыдущим президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, который ушел в отставку после силового захвата власти в январе 2020 года.

— Когда россияне поднажимали, абхазы криво-косо делали какой-нибудь законопроект, причем в таком варианте, который наименее приемлем для общественности, депутатов. При Хаджимбе депутатский корпус был достаточно оппозиционный, самостоятельный. Как, допустим, было с законопроектами 2016 года о жилье, ведь тогда вместо того, чтобы что-то проработать, вытащили два этих законопроекта, которые были вообще ни о чем и которые бы Абхазию ввергли в полный хаос. Разумеется, поднялся скандал, начались митинги и прочее. А потом сказали, что, видите, парламент не поддержал, — говорит Кирилл.

Вполне возможно, что и сейчас применяют подобную отработанную практику. Кроме того, большое противодействие в вопросах, которые касаются отношений с Россией, идет со стороны оппозиции. Хоть она в Абхазии не особо дееспособная и достаточно расколотая, по мнению Базилевского, тем не менее шума поднимает много. А некоторые договоренности Абхазия реально не может выполнить. Например, признание решений российских судов.

— То есть, грубо говоря, условный гражданин Панов (а такой инвестор был, он построил в Абхазии супермаркет и завод, а потом всего лишился), у которого отобрали бизнес, мог бы подать иск в Одинцовский суд Москвы и выиграть дело о том, что ему должны вернуть этот завод. И это решение будет обязательным для абхазского суда, для судебных приставов, то есть они должны будут прийти к тем, кто отобрал бизнес у Панова, и сказать, что вы должны завод вернуть, а сами уйти. Это всё из области научной фантастики, — считает Кирилл.

Таможня России добивается хоть каких-то соглашений, которые могли бы решить вопрос о взыскании таможенных платежей с граждан и юридических лиц Абхазии.

— Не удивлюсь, если судебные приставы начнут исполнять подобные решения и им ноги прострелят, когда они придут выполнять решение российского суда. Гранату кинут, и всё, — отметил Кирилл Базилевский.

При этом он не думает, что вся эта ситуация как-то повлияет на отношение к российским туристам. Большинство жителей Абхазии понимают, что россияне не виноваты в кризисе, в котором оказалась республика. Однако встречаются и те, которые раздувают антироссийские настроения: «Посмотрите, что русские сделали, вы думали, они вам что-то по-братски давали. Надо было с турками общаться». И всё это на фоне недоверия к нынешней власти, а также к оппозиции, которая не представляет программу выхода из кризиса. Президентские выборы уже в марте 2025 года, люди дезориентированы. Очень многие в Абхазии высказывают такую точку зрения, что голосовать за Бжанию противно, за оппозицию тоже не хочется, потому что считают, что они демагоги и жулики.

— Они не могут ответить на вопросы, как они собираются независимо решать все эти проблемы, не соглашаясь с российской позицией. Второй вопрос: что вы будете делать, если придете к власти. Что вы будете делать, даже если тот же Лавров выступит и скажет, что у вас небезопасно, дадут команду, найдут жучков-паучков в мандаринах, фейхоа. Ведь главная абхазская проблема, которую я вижу на протяжении многих лет, я имею в виду все эти элитки, такое ощущение, что это сборище колхозников, которым управлять бы районом. Это люди, которые совершенно не собираются решать какие-то проблемы, потому что всё идет только на большой хапок. А дальше трава не расти, — уверен Кирилл Базилевский.

Борьба за власть в Абхазии заключается в освоении финансовых потоков, которые идут в том числе из России. Никаких инвесторов им не нужно, их они тоже рассматривают как дойную корову, только Александра Ткачева — бывшего губернатора Кубани, который заявлял об аренде земли в Пицунде, где хотел построить пятизвездочный отель, и олигарха Олега Дерипаску никто кинуть не посмеет, а всех остальных ждет судьба российского бизнесмена Михаила Панова, который из Абхазии еле ноги унес живым. То же самое касается закона о продаже апартаментов россиянам, против которого в разгар сезона митинговала оппозиция, разрабатывали законопроект некомпетентные люди. Просто депутатам нечего было принимать — закон был сделан непрофессионально и неконкретно. Поэтому его сняли с рассмотрения, а не из-за давления оппозиции.

— Между тем комплексы апартаментов строятся, — утверждает Кирилл Базилевский, — и на вполне законных основаниях продаются тем же россиянам. Оформляются как доля в ООО или как нежилое помещение. Но поскольку никакого закона об апартаментах нет, не очень понятно, во сколько выльется обслуживание, как будут взаимодействовать между собой власти, налоговая и управляющая компания. Специалистов в Абхазии нет, электричества нет, мусор везти некуда, канализацию выливать тоже. В стране сложился затяжной системный кризис, выхода из которого пока не видно. Да еще и Россия не пошла на поводу.

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Абхазия Россия Зарплата бюджетника
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Комментарии
2
Гость
7 сентября 2024, 11:18
Даже удивительно. За тридцать лет сотрудничества с "братской" Украиной, "братской" Арменией, прочими братьями мы чему-то научились. За тридцать лет! С Абхазией, наконец-то, поступаем так, как следует. Любители халявы могут не суетиться.
Гость
7 сентября 2024, 11:32
ребят пора вас в НАТО)) есть телефон для подачи заявки)
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