«Готова была вызывать полицию»: туристка откровенно рассказала, почему больше никогда не поедет в Абхазию

Россиян в Абхазии привлекает море без заборов и пляжи без шалманов Источник: Оксана Витязь











Путешественница мечтала получить незабываемые эмоции от медового месяца на отдыхе в Абхазии, но в итоге получила ревность мужа и упреки. А всё из-за избыточного внимания со стороны абхазских мужчин. Далее — от первого лица.

«Без своего мужика лучше не ездить»

— Я вот вернулась из Абхазии, что могу сказать: дорого, грязно, страшно, без своего мужика лучше не ездить, а то вас увезут в неизвестном направлении горячие горцы.

Мы поженились в начале лета и всё мечтали с мужем уехать в свадебное путешествие, но так как Турция нам не по карману, Сочи тем более, мы отправились в Абхазию на своем автомобиле. Путь оказался наисложнейшим. Мало того, что пробки и полно придурков на дорогах, так еще путь затрудняли сплошные ямы в асфальте, охотники ДПС, да и как бонус — прохождение границы в Адлере. Ожидание сводило нас просто с ума. Столько народу рвется, ужас просто. Но тогда мне казалось, что Абхазия настолько прекрасна, поэтому так много желающих там побывать. Но…

Другой мир ощущается сразу, как только пересечешь границу Источник: Оксана Витязь











Мы с мужем заселились в небольшой отель в Гагре. Там рядом была столовая, где мы обедали. В первый день я утром решила пробежаться вокруг отеля, пока муж спал. Я слежу за фигурой, поэтому пробежки решила не пропускать на отдыхе. При этом я оделась в мужское трико и мужскую футболку.

Бегу в 6 утра по набережной и слышу в свой адрес только свист. Я ускорилась и убежала от них далеко. Поняла, что в диалог лучше не вступать. Честно! Я вот такого у себя в городе не слышала уже лет 20! Неужели местные считают, раз я вышла на пробежку, то мне нужен какой-то мужик? У них что, женщины не бегают? Ужас.

«Будто голая»

После пробежки я зашла в столовую за завтраком, муж должен был спуститься с минуты на минуту. В столовой было пару человек и персонал, все взгляды на меня, будто я зашла в зал голая, стало так неловко. А продавщица в столовой — местная дама — так зыркнула на меня, будто прокляла, говорила по-хамски и вдобавок еще и обсчитала. Когда ко мне присоединился муж, мне стало спокойнее, мы поели и сразу вышли, не оставив чаевых даже.

Днем на пляже было очень много народу, просто негде ступить, однако местные всё так же бродили по набережной и осматривали молоденьких девушек, в том числе и меня. Хотя рядом всегда был муж, другие мужчины постоянно пялились на мою грудь и попу.

Муж даже заревновал и сказал, якобы это я сама виновата, привлекаю внимание. Мы даже поругались в этот день и легли спать порознь.

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Пляжи в Абхазии Источник: Оксана Витязь











Утром следующего дня я собрала чемоданы и сказала, что больше тут не останусь. Мы решили вернуть деньги за оставшееся время, и такое началось.

Сначала мы долго пытались объяснить администраторше свою проблему, потом она решила позвать то ли брата, то ли мужа. Тот нам доказывал, что мы свои деньги вернуть не можем, так как это наши проблемы, что нам не понравилось у них отдыхать. Я уже была готова вызывать полицию, и только с помощью угроз нам удалось вернуть деньги за неиспользованное время. Вот так мы отдохнули в свадебном путешествии. Больше ни ногой в эту Абхазию.

Девушка пишет, что море там ненамного чище, чем в Сочи. Что в Абхазии так же канализация течет прямо в море. И россиянка теперь тысячу раз подумает, ехать ли ей в Абхазию, когда в Адлере или Анапе она получит всё то же самое.

Но в целом, по ее мнению, лучше остаться дома и накопить деньги на нормальный заграничный отдых в Египте или Турции.