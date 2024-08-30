НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 762мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
Очередь в поликлинике
Суд над Блиновской
Почему умирают дети
Самые застраиваемые районы
Как хранить картофель
Куда съездить на выходных
Обзор секонд-хендов
Ваше мнение о работе
Сборы в школу
Губернатор — про зарплаты
Страна и мир обзор Знаменитость из «Танцев со звездами» арестовали в США: новости 30 августа

Знаменитость из «Танцев со звездами» арестовали в США: новости 30 августа

Что произошло за сутки

323
5 комментариев

Артема Чигвинцева обвиняют в домашнем насилии

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 августа.

Ход СВО

За ночь средства ПВО уничтожили 18 беспилотников над территориями Брянской, Калужской и Белгородской областей, а также над Крымом, сообщили в Минобороны. 11 из них ударили по Брянской области.

Следователи возбудили уголовное дело после сброса авиабомбы по понтонному мосту в Курской области. В результате атаки пострадала семья из трех человек. Мужчина погиб, а судьба женщины и ребенка остается неизвестной, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ. Произошедшее квалифицировали как теракт.

Еще один погибший при взрыве газа

В больнице Екатеринбурга скончалась 12-летняя девочка, пострадавшая при взрыве газа в Нижнем Тагиле. Медики четыре недели боролись за ее жизнь, но травмы школьницы оказались смертельными.

Ребенок скончался, так и не придя в сознание. Число погибших увеличилось до 11.

Трагедия произошла 1 августа. Из-за взрыва газа обрушились два подъезда жилого дома. Среди погибших, помимо школьницы, еще пятеро детей. Прочитайте рассказ врача скорой о том, как медики без перерыва работали на месте трагедии.

Российского танцора задержали в США

Участника шоу «Танцы со звездами» Артема Чигвинцева задержали в штате Калифорния по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает ABC.

По данным телеканала, Чигвинцеву вменяют статью о нанесении травм супругу, сожителю или родителю ребенка обвиняемого. Кто пострадал от рук мужчины, не сообщается. Танцор внес залог в размере 25 тысяч долларов, после чего был отпущен.

Известно, что Чигвинцев женат на бывшей участнице рестлинговых боев и телеведущей Никки Гарсии, пара воспитывает четырехлетнего сына. Танцор родился в Ижевске, в 2003 году переехал в США. Специализируется на латиноамериканских танцах. На протяжении 12 сезонов он принимал участие в шоу «Танцы со звездами».

Новые учебники по истории

Минпросвещения показало новые учебники по истории. Апробация в школах начнется с сентября, а в декабре планируется включить учебные пособия в федеральный перечень, передает слова главы ведомства Сергея Кравцова РБК.

— Учебники перестали быть европоцентричными, — рассказал соавтор учебников академик Александр Чубарьян.

После апробации в учебники могут внести коррективы

По его словам, в учебный курс добавились истории стран Азии, Ирана, Африки и Латинской Америки. В пособиях для 9-го класса скорректировали описание процессов объединения Германии и Италии.

ПО ТЕМЕ
Спецоперация на Украине Беспилотники Взрыв газа Нижний Тагил Танцы со звездами Арест Домашнее насилие Учебники истории
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
30 августа 2024, 19:57
Неверующему "батьке" Таврический вручил орден РПЦ, а мог и академика присвоить или местную нобелёвку
Гость
30 августа 2024, 20:02
Историю учат по сказкам приближённых провластных, каждый новый переписывает под свой клан а не знание истории приводит к её повторению: стальные кресты на медалях, маски с черепами и очередные три дня (три месяца в оригинале)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление