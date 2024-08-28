Как не заболеть в отпуске? Советы опытной путешественницы

Как не испортить себе отпуск? Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











«Я побывала в таких уголках, о которых большинство туристов даже не слышали. И вроде бы во многом время мы проводим здесь точно так же, как и другие отдыхающие: заходим в кафе и столовые, бываем на пляжах, посещаем самые разные места и даже останавливаемся в отелях, и при всём этом что такое „кишечка“, не знаю ни я, ни мой муж», — опытная путешественница и блогер Алена, ведущая канала «На своих двоих» рассказала о том, как не подцепить инфекцию во время отдыха на море.

Ее советы — в этом материале.

Каждый раз, когда пишу о том или ином курорте, встречаю комментарии на тему «там бушует ротавирус», вот прям «бушует»! Что про Лазаревское так говорят, что про Кабардинку, о Крыме раньше часто читала подобное, вот теперь то же самое увидела и про Абхазию.

Отрицать тот факт, что эти болезни существуют, я не буду. Но мне кажется, что зачастую люди просто сгребают всё в кучу и дают этому обобщенные названия «ротовирус» или «кишечка». Кстати, второе вполне реально, но его можно постараться избежать несколькими способами.

Пиво и квас в эпицентре проблемы

Ох, как я понимаю людей, приехавших в жаркий климат и изнемогающих от жары, мы и сами когда-то, впервые приехав на юг, спасались перечисленными жидкостями, пока я несколько раз не отравилась.

Корень проблемы заключается в следующем — неправильные условия хранения и грязные краны. Вы ведь видели те пластиковые желтые бочки с квасом, которые сутками стоят на жаре и которые попросту никто не моет даже изнутри? А кеги с разливным пивом, которые должны храниться в специальных рефрижераторах с низкой температурой… Они ведь стоят в 99 процентах случаев просто под баром. И сроки годности при всём этом там никто не проверяет, а должны элементарные сертификаты качества висеть для того, чтобы любой желающий мог их увидеть. Но, друзья мои, их никто не спрашивает, никому это не интересно и не нужно, отсюда и такое наплевательское отношение.

Самое главное, что обезопасить себя во всей этой истории можно — достаточно покупать продукцию в заводских бутылках, где имеется срок годности и продукт внутри пастеризован. Да, это может быть чуть дороже, но здесь либо на здоровье экономить и жаловаться потом на море с «кишечкой», либо взять ответственность за себя в свои же руки.

Домашнее вино…

Можно было бы включить его в перечень предыдущих напитков, но я хочу уделить этому моменту отдельное внимание. За время жизни на побережье нам удалось пообщаться со многими местными, и все как один при личной беседе утверждают, что вино, которое делается для себя, для личных семейных застолий, не идет на продажу. Ну и опять же речь идет о домашнем производстве, где может быть всё что угодно, поэтому ответственность за такие покупки лежит только на вас.

Итог: хотите вина — купите его на заводе или в проверенном магазине, это точно безопаснее.

Кукуруза, сладкие трубочки и прочее

Как-то раз во время отдыха уже в конце сезона на побережье на пляже рядом с нами был один уже знакомый местный. Носят, значит, мимо креветки, кукурузу и выпечку, и я из какой-то котомки уловила аромат, который сподвиг на то, чтобы встать и найти в рюкзаке деньги. Так вот, он тогда сказал: «Подождите, у этого продавца брать не нужно, там дома антисанитария». Он показал нескольких, чья еда максимально безопасна. Я тогда подумала: «А ведь правда, мы же не знаем, в каких условиях готовят то, что продают нам на пляже, есть ли на тех кухнях палочка или тараканы…»

В общем, брать такую продукцию или нет — дело каждого человека, но и это риск.

Вода

Многие об этом не догадываются, но банальная смена воды способна привести организм в шоковое состояние. Мы много лет пьем только бутилированную, но желудок может среагировать на приготовленную на другой воде пищу и многое другое, поэтому, если знаете, что такое может быть, лучше заранее позаботиться о каких-то препаратах.

В море с головой

Как не было бы печально то, что я сейчас напишу, но очередей в общественный туалет рядом с пляжами не видела никогда, а разливное пиво льется рекой изо всех абсолютно точек. Как думаете, куда ходят в туалет? Поэтому, если есть желание понырять, окунуться с головой в море, выбирать для этого нужно безлюдные пляжи, на которые не выходят трубы, иначе удивляться будет нечему.

Впадающие реки…

Не везде они грязные, например, в Лазаревском в море впадает чистейшая горная Псезуапсе, в Головинке — Шахе, а в Аше — одноименная Аше, их бояться не стоит, а вот если говорить о Вардане, например, я бы не рекомендовала залезать в море рядом со впадающей речкой.

Резкая смена пищи

Часто бывает такое, что дома человек питается в каких-то определенных рамках, а приезжая на юг, начинает есть много жирного и мучного (выпечка и чебуреки, в частности), шашлыки каждый день (не вредно, но желудку может быть тяжело) и так далее. В этих случаях организм тоже может посылать разного рода сигналы, иногда не самые приятные.

Стоит присмотреться к кафе и столовым, где собираетесь питаться. Часто за линией раздачи можно увидеть много всего интересного, да и по общей чистоте, по тому, в каком состоянии находятся столовые приборы, посуда и сами сотрудники, обычно понятно, стоит там что-то есть или же нет.

Гигиена

Антибактериальные салфетки, дезинфектор и частое мытье рук — полезная привычка, которая осталась после пaндемии, у меня так точно. Если раньше, находясь на отдыхе, я, например, смело могла купить на улице выпечку, только что выйдя из автобуса, то теперь так не делаю. После прикосновения к разным поверхностям стараюсь мыть или протирать руки и не трогаю ими лицо (только в самых крайних случаях) до того момента, пока не приедем домой. Все-таки на жаре микробы размножаются быстро, а руки — наша самая грязная часть тела.