Адская жара и переполненные унитазы. Что приходится терпеть пассажирам поездов, идущих из Адлера (и не только из-за атак БПЛА)

Люди лежат в жаре все мокрые Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Жителям Сочи летом совсем не просто уехать из города и вернуться в него, даже практически невозможно. Особенно в те города, где закрыты аэропорты или их вообще нет. Билетов на поезда не купить, особенно если ехать нужно экстренно. Страдают от нехватки мест в поездах и туристы. Но даже если вы стали счастливым обладателем места в вагоне, это не значит, что поедете с комфортом. Жалобы на невыносимые условия проезда в поездах на южных направлениях постоянно высказывают туристы.

Журналист SOCHI1.RU проехала до Воронежа на поезде Адлер — Тамбов, где пассажиры буквально выживали в тяжелых условиях. Билеты на быстрые и комфортные поезда раскупают мгновенно, а ехать нужно было срочно, поэтому пришлось плестись больше суток в составе, который останавливается на каждой станции с отключенным кондиционером. А потом часами стоять в голом поле из-за повреждения железной дороги в Ростовской области. В результате вместо суток поездка затянулась на полтора.

Пассажиры мучаются от жары, а за окном в море плещутся счастливые отдыхающие Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Боимся пошевелится

Поезд Адлер — Тамбов делает технические остановки очень часто — каждые полтора-два часа — и стоит на них подолгу. Он останавливается на небольших полустанках, где двери вагонов даже не открывают, — пропускает скоростные поезда. На крупных станциях поезд стоит по 20–40 минут и людям удается выйти и хоть немного подышать воздухом. За это время вагон нагревается и кондиционер не вывозит. Только поезд разгонится, а с ним и система кондиционирования, — снова длительная остановка. Состав обесточивают, он опять нагревается и температура воздуха в вагоне повышается до +31… +34 градусов. В таких условиях приходится ехать весь день. Из Адлера поезд отправляется в 9:30.

Традиционная нога в проходе попала в кадр Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Лежим, боимся пошевелиться от жары. Сплошные мучения, а не поездка. Мы купили билеты на этот поезд не потому, что нищеброды, а потому что — это единственная возможность добраться напрямую домой в Тамбов. И потому, что в купейные вагоны нет билетов. Да и там, судя по отзывам, не лучше. Я считаю, что железнодорожники должны продумать, как остужать вагоны, они же знают, что поезд подолгу стоит на жаре. Ведь это юг, — говорит пассажирка Марина Моденова. Она возвращается из отпуска в Сочи и как только села, тут же пожалела, что не полетела на самолете до Москвы, а уже оттуда на поезде в Тамбов.

От жуткой жары пассажиры вынуждены постоянно покупать воду у проводников. Выручку ФПК сделали хорошую. А потом оказалось, что в техническом купе стоит кулер с питьевой водой, которую можно набирать совершенно бесплатно. Только никто об этом не предупреждает. Это выяснилось только тогда, когда поезд встал в Ростовской области из-за поврежденной сбитым беспилотником железной дороги, где простоял 5 часов и люди потребовали выдать им бесплатную воду.

— Пока мы медленно и печально ехали в Краснодарском крае и умирали от жары, испортились продукты, которые я взяла с собой. Вернее, я опасалась их употреблять. Титан не работал из-за длительных стоянок, просто не успевал нагревать воду, она была чуть теплая. Даже лапшу не заварить. Дети у меня голодные ехали, пришлось покупать печенье у проводника. Потом оказалось, что горячую воду можно набирать в соседнем вагоне, — рассказала пассажирка Юлия.

Поезд всю ночь стоял в каких-то полях Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Вонь стояла неимоверная

Поскольку всю ночь состав простоял где-то в полях Ростовской области обесточенным, в вагонах невозможно было зарядить телефоны, а потом вообще случилось страшное — отключились кнопки смывания в биотуалетах. И они переполнились. Сотрудники поездной бригады все время пытались что-то исправить, но тщетно.

— Утро. Все пассажиры проснулись и пошли в туалеты, а там ужас. Я даже не смог зайти в туалетную комнату — вонь стояла неимоверная. Пришлось несколько часов терпеть. Потом поезд поехал, остановки сократили, чтобы хоть как-то нагнать время, включились кондиционеры и туалеты. И вместо жары в вагоне стало очень холодно, — говорит пассажир Руслан.

Когда поезд наконец поехал, включился титан, розетки и туалеты заработали. У тех, кто ехал до Воронежской области, куда поезд должен был прибыть рано утром, закончились продукты, люди просто не рассчитывали на такую долгую поездку.

На прямой линии РЖД сообщили, что, если задержка составляет больше 4 часов, пассажирам должны предоставить питание. По факту его не было. Начальник поезда сообщил, что заказал пайки. Мы их так и не дождались, вышли в Лисках Воронежской области в 13:00 и решили добираться до областного центра своим ходом. В Воронеж поезд должен был прибыть в 15:00 вместо 9:00. Еще два часа находиться в таких условиях не было сил.

По стандартам РЖД в поезде должно быть 22–26 градусов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что говорит закон?

Кстати, предоставление питания пассажирам при задержке поезда регламентируется распоряжением ОАО «РЖД» от 11.12.2019 N 2817/р «Об утверждении порядка оказания услуг по организации питания пассажиров дальнего следования при задержке поездов более четырех часов, а также в случае возникновения нештатных ситуаций». Об этом сообщается на сайте РЖД.

Питание предоставляется при задержке поезда более 4 часов, а также в случае возникновения нештатных ситуаций на пути следования, которые влияют на возможность пассажиров обеспечить себя питанием самостоятельно. РЖД может предоставить продуктовые наборы, предоставить горячее питание в вагоне-ресторане или в пунктах питания на станциях.

Рацион питания должен соответствовать требованиям санитарных норм и включать в себя продукты, обеспечивающие полноценное питание.

Что касается кондиционера. Стандарт РЖД по обслуживанию пассажиров говорит, что если вагон не оборудован сплит-системой, то температуру воздуха летом можно регулировать обычным проветриванием — требований к ней законодательство не содержит. А если кондиционер в вагоне есть, то температура должна быть от 22 до 26 градусов Цельсия. Если это требование не соблюдается, то пассажиры могут самостоятельно составить в произвольной форме акт о неудовлетворительных условиях проезда (в целях дальнейшего предъявления претензии к РЖД или иска в суд), об этом SOCHI1.RU рассказала юрист Юлия Гущина.